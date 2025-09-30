ETV Bharat / bharat

तामिळनाडूतील चेंगराचेंगरी प्रकरणी टीव्हीके पदाधिकारी मथियाझागन यांना अटक!

या घटनेप्रकरणी युट्यूबर आणि पत्रकार फेलिक्स गेराल्ड यांनाही अटक केली आहे.

tamil nadu karur stampede police arrest tvk functionary mathiyazhagan
तामिळनाडूतील चेंगराचेंगरी प्रकरण (File Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 2:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

करूर : तामिळनाडूमधील करूर शहर पोलिसांनी तमिलगा वेट्टी कळघम (TVK) पक्षाचे प्रमुख आणि साऊथ सुपरस्टार विजय यांच्या रॅलीदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणी पक्षाचे करूर पश्चिम जिल्हा सचिव मथियाझागन यांना अटक केली आहे. दरम्यान, या चेंगराचेंगरीच्या घटनेत 41 जणांचा मृत्यू झाला होता.

पौन राज यांनाही अटक : वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, पोलिसांनी करूरमधील आणखी एक टीव्हीकेचे पदाधिकारी पौन राज यांनाही अटक केली. पौन राज यांनी रॅलीसाठी झेंडे आणि फ्लेक्स बॅनर लावले होते. एडीजीपीनं फोनवरून सांगितलं की, टीव्हीके पदाधिकारी मथियाझागन यांना आश्रय दिल्याच्या आरोपाखाली पौन राज यांना अटक करण्यात आली आहे.

मृतांची संख्या 41 वर पोहोचली : चेन्नई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेप्रकरणी युट्यूबर आणि पत्रकार फेलिक्स गेराल्ड यांनाही अटक केली आहे. दरम्यान, गेल्या शनिवारी करुर येथील विजय यांच्या रॅलीदरम्यान मोठ्या संख्येनं लोक जमा झाले होते. यावेळी गर्दी अनियंत्रित होऊन चेंगराचेंगरी झाली. या घटनेत अनेक लोक बेशुद्ध पडले. त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. तर या चेंगराचेंगरीतील मृतांची संख्या 41 वर पोहोचली आहे. यामध्ये 18 महिला आणि 10 मुलांचा समावेश आहे.

एनडीए नेत्यांचे आठ सदस्यीय शिष्टमंडळ : या घटनेनंतर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन आणि तामिळनाडू भाजपाचे प्रमुख नैनार नागेनथरन यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. यानंतर आता एनडीए नेत्यांचे आठ सदस्यीय शिष्टमंडळ चेंगराचेंगरीत जीवितहानी झालेल्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी तामिळनाडूतील करूरला भेट देणार आहे. भाजपाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी हे शिष्टमंडळ तयार केले. यामध्ये भाजपा खासदार अनुराग ठाकूर, खासदार तेजस्वी सूर्या आणि ब्रिजलाल, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे आणि टीडीपीचे पुट्टा महेश कुमार यांचा समावेश आहे. तर या शिष्टमंडळाच्या अध्यक्षा भाजपा खासदार हेमा मालिनी आहेत.

एक सदस्यीय आयोग स्थापन : दरम्यान, या घटनेवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी चिंता व्यक्त केली होती. तसंच मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी या घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीसन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोग स्थापन केला आहे.

हेही वाचा :

  1. आई-वडिलांच्या लग्नाचा वाढदिवस; मुलगा अन् सुनेनं साईबाबांना अर्पण केला सुवर्ण मुकुट
  2. दसऱ्याला ठाकरे बंधूंमध्ये वैचारिक सोन्याचं आदानप्रदान होऊ शकतं; उबाठा-मनसे युतीबाबत संजय राऊत यांचं सूचक विधान
  3. मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिर; गरजेपेक्षा जास्त झाला रक्तसाठा, राज्यभरातील रक्तदान शिबिराचा अहवाल प्रसिद्ध

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL NADU KARUR STAMPEDEKARUR STAMPEDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.