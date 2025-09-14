महाराष्ट्रातून छत्तीसगडच्या धमतरीत पोहोचला टस्कर हत्ती, 15 गावांमध्ये सतर्कतेचा इशारा
महाराष्ट्रातून एक टस्कर हत्ती थेट छत्तीसगडच्या धमतरी जिल्ह्यात पोहोचला आहे. हा हत्ती सध्या गंगरेलच्या पर्यटन क्षेत्रात संचार करत असून, पर्यटकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
धमतरी (छत्तीसगड) : महाराष्ट्रातून लांबचा प्रवास करत एक टस्कर हत्ती धमतरी येथे पोहोचला आहे. कळपापासून विभक्त झालेला हा हत्ती सध्या गंगरेलच्या पर्यटन क्षेत्रात संचार करत असल्याची माहिती आहे. हत्तीची उपस्थिती लक्षात आल्यानंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. विशेषतः गंगरेल येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. हत्ती सध्या ज्या ठिकाणी संचार करत आहे, ते गंगरेलचं प्रमुख पर्यटन स्थळ असून, सध्या येथे पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते. महाराष्ट्रातून लांबचा प्रवास करून आलेला हा हत्ती जेव्हा बर्डिहा रिसॉर्टमध्ये शिरला, तेव्हा उपस्थित नागरिकांनी त्याचा व्हिडीओ काढला.
15 गावांमध्ये सतर्कतेचा इशारा : महाराष्ट्रातून धमतरी जिल्ह्यात पोहोचलेल्या हत्तीने काही काळापूर्वी बर्डिहा रिसॉर्ट परिसरात प्रवेश केला होता आणि तो सुमारे 90 मिनिटं तिथंच थांबला. या दरम्यान, हत्ती कधी रिसॉर्टच्या लॉनवर धावत होता तर कधी परिसरातील शेतांमध्ये फिरत होता. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये तसेच पर्यटकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. वन विभागाचं पथक सतत हत्तीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. काही वेळापूर्वीच हत्तीला बर्डिहा रिसॉर्ट परिसरातून सुरक्षितपणे हाकलून लावण्यात आलं आहे. मात्र, हत्ती अजूनही परिसरातच असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सुमारे 15 गावांमध्ये सार्वजनिक घोषणांद्वारे नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. वन विभागानं सांगितलं की, हत्तीच्या जवळ जाणं किंवा त्याला चिथावणी देणं टाळावं, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. सध्या वन विभागाचं पथक हत्तीचा मागोवा घेत असून, त्याला जंगलाच्या दिशेनं वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
गंगरेल आणि डांगीमाचा परिसरात हत्तींची भटकंती : धमतरी जिल्ह्यातील गंगरेल आणि डांगीमाचा गावांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. हे दोन्ही गावं जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे 13 किलोमीटर अंतरावर आहेत. वन विभागाच्या माहितीनुसार, एमई-3 नावाचा हा हत्ती एकटाच फिरत आहे. परिसरात नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेता वन विभागानं जंगलामध्ये जाण्यास सक्त मनाई केली असून, नागरिकांनी रस्त्यांवर किंवा शेतीची कामं करताना सतर्क राहावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
अलर्ट जारी करण्यात आलेल्या गावं: विश्रामपूर, तुमरबहार, खिरकिटोला, डांगीमाचा, कसवही, बोरीदखुर्द, बेलतारा, सोराम, भाटगाव, बेंद्रनवगाव, मरादेव, गांगरेल, कोटाभरी, बरारी, शकरवारा, भोयना आणि मुदपर या गावांमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. वन विभागाचं पथक सतत हत्तीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून असून, गावकऱ्यांना हत्तीपासून दूर राहण्याचं आणि त्याला चिथावणी न देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनही सतर्क आहे.
