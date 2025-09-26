शिखांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य: अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली राहुल गांधींची पुनर्विचार याचिका
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत शिखांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. याबाबत वाराणसी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याला राहुल गांधी यांनी आव्हान दिलं.
Published : September 26, 2025 at 5:20 PM IST
लखनऊ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी वाराणसीतील विशेष खासदार आणि आमदार न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शिखांबाबत अमेरिकेत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्याप्रकरणी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायाधीश समीर जैन यांच्या आदेशामुळे विशेष न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरुद्धच्या खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयानं यापूर्वी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
राहुल गांधींनी अमेरिकेत केलं होतं वादग्रस्त वक्तव्य : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत सप्टेंबर 2024 मध्ये शिखांबाबत वादग्रस्त व्यक्तव्य केलं होतं. याबाबत नागेश्वर मिश्रा नावाच्या एका व्यक्तीनं वाराणसी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. नागेश्वर मिश्रा यांनी असा दावा केला होता की सप्टेंबर 2024 मध्ये अमेरिकेच्या दौऱ्यादरम्यान राहुल गांधी यांनी 'भारतातील शीखांच्या पगडीबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. हे विधान देशातील सांप्रदायिक सलोखा बिघडू शकते, त्यामुळे हे विधान प्रक्षोभक आणि फूट पाडणारे म्हणत मिश्रा यांनी न्यायालयात धाव घेतली. नागेश्वर मिश्रा यांनी सारनाथ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून राहुल गांधींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली. मात्र एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, तेव्हा त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आली पुनर्विचार याचिका : वाराणसी इथल्या न्यायदंडाधिकारी यांनी केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय दाखल केलेला अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचं सांगत अर्ज फेटाळून लावला. याविरुद्ध विशेष न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे ही याचिका अंशतः स्वीकारण्यात आली. मात्र दंडाधिकारी आदेश बाजूला ठेवून प्रकरण नव्यानं सुनावणीसाठी परत केलं. राहुल गांधी यांनी त्यांचे वकील वकील गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी यांच्या माध्यमातून पुनर्विचार याचिकेद्वारे या आदेशाला आव्हान दिलं. या याचिकेत करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. “ही याचिका दाखल करताना घटनेची तारीखही नमूद करण्यात आली नव्हती. बातम्यांच्या आधारे याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला नव्हता,” असा युक्तिवाद चतुर्वेदी यांनी केला. “विशेष न्यायालयानं दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची सत्यता विचारात घेऊन कायद्यानुसार आदेश दिला पाहिजे होता.”
