तिरुमला परकामणी घोटाळा : कोट्यवधी रुपयांच्या परकीय चलनाच्या घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सीआयडी चौकशीचे आदेश

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं तिरुमला तिरुपती देवस्थान अधिकारी, पोलीस आणि राजकीय नेत्यांचा सहभाग असलेल्या परकीय चलन चोरी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत.

तिरुमला परकामणी घोटाळा (IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
अमरावती (आंध्र प्रदेश) : कोट्यवधी रुपयांचा तिरुमला परकामणी घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे (TTD) अधिकारी, पोलीस आणि राजकीय नेते यांच्याशी संबंधित परकीय चलन चोरी आणि बेनामी मालमत्तेच्या व्यवहारांच्या आरोपांची सीआयडी चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत.

सीआयडी करणार चौकशी : वायएसआरसीपीच्या शासन काळात तिरुमला तिरूपती देवस्थानच्या परकामणी (हुंडीतील) कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा पुन्हा समोर आलाय. भाविकांनी दान केलेल्या रोख रक्कमेचा परकीय चलनाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापराच्या आरोपांमुळं गंभीर प्रश्न निर्माण झालेत. या घोटाळ्यात प्रमुख लोकांचा सहभाग उघड करण्यासाठी सीआयडी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे.

रवी कुमारला रंगेहाथ पकडलं : पराकामणी येथील एका मठातील कर्मचारी सीव्ही रवी कुमार वर्षानुवर्षे परकीय चलन मोजत होते. 29 एप्रिल 2023 रोजी त्याला काही अमेरिकन डॉलर्ससह रंगेहाथ पकडलं. सहाय्यक दक्षता आणि सुरक्षा अधिकारी (एव्हीएसओ) सतीश कुमार यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला. नोंदीवरून सतीश कुमार याच्याकडून नऊ नोटा जप्त केल्या होत्या. प्रत्यक्षात त्याच्याकडं 112 नोटा आढळल्या होत्या. त्यामुळं यापेक्षा मोठा घोटाळा असल्याचा संशय निर्माण झालाय. रवी कुमारवर $900 (त्यावेळी 72,000) चा अपहार केल्याचा आरोप आहे. या आरोपावरून असं लक्षात आलं की रवी कुमार हा घोटाळा अनेक वर्षांपासून करत होता. यातून त्यानं कोट्यवधींची संपत्ती जमवली होती.

देवस्थानच्या नावावर काही मालमत्ता नोंदवल्या : घोटाळा पकडल्यानंतर रवी कुमार आणि त्याच्या पत्नीनं तिरुमला तिरुपती देवस्थानच्या नावावर काही मालमत्ता नोंदवल्या. यामध्ये तामिळनाडूमधील तिरुपती ग्रामीण, नीलांकराय आणि त्यागराजनगरमधील मालमत्तांचा समावेश होता. अनेक तिरूमला तिरूपती देवस्थान उच्चपदस्थ अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांनी मालमत्ता बनावट नावांनी आपल्या नावावर केल्या आहेत, असा आरोप आहे.

लोकअदालतीच्या तोडग्यावर संताप : रवी कुमार आणि सतीश कुमार यांच्यावर फौजदारी खटला चालवण्याऐवजी सप्टेंबर 2023 मध्ये हा खटला लोकअदालतीकडं सोपवण्यात आला. यावेळी रवी कुमार आणि सतीश कुमार यांनी प्रकरणातून पळ काढला. यामुळं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं लोकअदालतचा आदेश तत्काळ स्थगित केला. न्यायालयानं परकामणी घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांच्या फायली, तिरूमला तिरूपती देवस्थान बोर्डाचे ठराव आणि अधिकृत सूचना जप्त करून सीलबंद लिफाफ्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले.

सीआयडीने केली कारवाई : पत्रकार एम. श्रीनिवासुलु यांनी 2023 मध्ये पहिल्यांदा सीआयडी चौकशीसाठी याचिका दाखल केली. तिरूमला तिरूपती देवस्थानच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्यानं त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवर कारवाई करताना न्यायालयानं रवी कुमार आणि सतीश कुमार दोघांनाही नोटीस बजावली. यानंतर सीआयडीला चौकशीचं काम सोपवलं.

उच्च न्यायालयाचे निर्देश : न्यायाधीश ज्ञानमनेनी रामकृष्ण प्रसाद यांनी तक्रारदार आणि आरोपींना तीन दिवसांच्या आत नोटीस बजावण्याचं आणि सर्व कारवाई न्यायालयासमोर सादर करायचे आदेश दिलेत. पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होणार आहे. तिरुमला परकामणी घोटाळ्यात देवस्थानचे अधिकारी, पोलीस आणि राजकीय नेत्यांच्या सहभागाकडं लक्ष वेधणाऱ्या आरोपांमुळं सीआयडी चौकशीत या अनेक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

