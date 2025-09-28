ETV Bharat / bharat

कांकेर तिरियापानीमधील चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार, अनेक शस्त्रे जप्त

उत्तर बस्तर जिल्ह्यातील कांकेर येथे पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार झाले. तिन्ही नक्षलवाद्यांवर एकूण १४ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर होते.

Kanker Tiriyapani Naxal encounter
चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार (Source- ETV Bharat Reporter)
तामेश्वर सिन्हा यांचा रिपोर्ट

कांकेर (रांची) : छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये नक्षलवादविरोधी मोहिमेला मोठं यश मिळालं आहे. तिर्यारपाणी आणि छिंदखरकच्या जंगलात पोलीस-नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार झाले. एक महिला नक्षलवादी आणि दोन पुरूष नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. तिन्ही नक्षलवाद्यांसाठी प्रत्येकी १४ लाखांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. कांकेरचे एसएसपी आयके एलिसेला यांनी तीन नक्षलवाद्यांचा खात्मा झाल्याची पुष्टी केली.

कांकेर आणि गरियाबंद येथील फोर्स टीम या नक्षलवादी कारवाईत सहभागी झाल्या होत्या. कांकेरचे एसएसपी आयके एलिसेला यांनी सांगितलं की, कांकेर आणि गरियाबंद जिल्ह्यातील सुरक्षा दलानं कारवाईत सहभाग घेतला. आज सकाळी कांकेर आणि गरियाबंदच्या डीआरजीसह बीएसएफ जवानांची संयुक्त टीम नक्षलवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी रवाना झाली. टीम तिर्यारपाणीच्या जंगलात पोहोचताच जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. यावेळी परिसरात शोध मोहीम राबवण्यात आली. घटनास्थळावरून तीन नक्षलवाद्यांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले.

चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार (Source- ETV Bharat Reporter)

ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांबद्दल माहिती: कांकेरच्या एसएसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना तीन ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांची माहिती दिली. नक्षलवादी राजेश उर्फ ​​राकेश हेमला, एसीएम, नागरी एरिया कमिटी/गोबरा एलओएस कमांडर हा नक्षलवादी कारवाईत ठार झाला. त्याच्यावर ५ लाखांचे बक्षीस आहे.नक्षलवादी सर्वन मडकम उर्फ ​​विश्वनाथ उर्फ ​​बुधराम पुनेम, एसीएम, सीतानदी/रावस समन्वय क्षेत्र समिती सचिव हा कारवाईत ठार झाला. त्याच्यावर ८ लाखांचं बक्षीस आहे. महिला नक्षलवादी बसंती कुंजम उर्फ ​​हिडमे, समन्वयक, संरक्षण पथक, मैनपूर नुआपाडा सदस्य हीदेखील कारवाईत ठार झाली. तिच्यावर १ लाखांचे बक्षीस आहे.

घटनास्थळावरून जप्त केलेली शस्त्रे: एसएसपी आयके एलिसेला यांनी सांगितलं की, घटनास्थळावरून नक्षलवादी शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये एक एसएलआर रायफल आणि नक्षलवादी साहित्याचा समावेश आहे.

  • १ एसएलआर
  • एक, ३०३ रायफल
  • एक, १२ बोअर रायफल

कांकेर भागात अनेक वर्षांपासून नक्षलवादी सक्रिय आहेत. येथून प्रमुख नक्षलवादी गट वारंवार प्रवास करतात. प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि खराब हवामान असूनही बस्तरमध्ये तैनात असलेले पोलीस आणि सुरक्षा दल नक्षलविरोधी कारवाया सातत्यानं राबवितात. अशा कारवायांमुळे बस्तरच्या लोकांच्या आकांक्षेनुसार शांतता प्रस्थापित होईल. नक्षलवादाचा अंत होईल, अशा विश्वास आयके एलिसेला, एसएसपी, कांकेर यांनी व्यक्त केला. सुरक्षा दलांच्या यशानंतर, बस्तर आयजींनी माध्यमांशीही संवाद साधला. त्यांनी नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्याचं आवाहन केलं.

कांकेरमध्ये नक्षलवादी रेश्माला अटक: कांकेरमध्ये सुरक्षा दलाकडून नक्षलनाद्यावर सतत कारवाई सुरू आहे. २२ सप्टेंबर रोजी कोयलीबेडा परिसरात नक्षलवादी चकमक झाली. बडगाव आणि टेकापाणीच्या जंगलात सुरक्षा दलांशी झालेल्या या चकमकीत नक्षलवादी रेश्मा जखमी झाला. २६ सप्टेंबर रोजी सुरक्षा दलांनी रावघाट परिसरातून नक्षलवादी रेश्मा हिचामीला अटक केली.

२२ सप्टेंबर रोजी अबुझमाड चकमकीत दोन नक्षलवादी ठार: २२ सप्टेंबरला नारायणपूर आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या अबुझमाड जंगलात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. या चकमकीत राजू दादा उर्फ ​​कट्टा रामचंद्र रेड्डी आणि कोसा दादा उर्फ ​​कादरी सत्यनारायण रेड्डी हे दोन नक्षलवादी कमांडर ठार झाले. दोन्ही नक्षलवाद्यांवर ३.६ कोटी रुपये बक्षीस जाहीर करण्यात आले.

