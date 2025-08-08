अमरावती : भाऊ आणि बहिणींच्या पवित्र नात्यांचा सण म्हणून रक्षाबंधन उत्साहात साजरा करण्यात येतो. पारंपरिकपणे बहिणींनी आपल्या भावांना राखी बांधण्याचा हा दिवस आहे. मात्र आंध्रप्रदेशातील पिठापूरम इथल्या श्रीपाद श्रीवल्लभ महासंस्थान इथं अनोखी अध्यात्मिक परंपरा साजरी केली जाते. इथं महाराष्ट्रातील लाखो भाविक एकत्र जमून रक्षाबंधन सण साजरा करतात. मात्र महाराष्ट्रातील भाविक व्यक्तीला नव्हे, तर स्वयंभू देवता असलेल्या श्रीपाद श्रीवल्लभांना राखी बांधतात. हजारो वर्षापासून ही परंपरा सुरू असल्याची इथं अख्यायिका आहे.
महाराष्ट्रातील भाविक बांधतात राखी : पिठापूरम इथल्या अनोख्या परंपरेत महाराष्ट्रातील लाखो भाविक दरवर्षी सहभागी होतात. भाविक मोठ्या भक्ती भावानं ही अनोखी परंपरा साजरी करतात. श्रीपाद श्रीवल्लभांची बहीण मानल्या जाणाऱ्या कन्यका परमेश्वरीनं श्रावण पौर्णिमेच्या दिवशी त्यांना राखी बांधली. तेव्हापासून ही अनोखी परंपरा सुरू झाली, असं मानलं जाते. तेव्हापासून विशेषतः दत्तात्रेय परंपरेचं पालन करणारे भक्त मंदिराच्या आवारातील मूर्तीला आणि पवित्र औदुंबर वृक्षाला राखी बांधतात. भाविक श्रीपाद वल्लभांना त्यांचा दिव्य भाऊ मानतात.
महाराष्ट्र, ओडिशा आणि कर्नाटकातील भाविकांची हजेरी : श्रीपाद वल्लभांना राखी अर्पण करतात, त्यांना त्यांचे आध्यात्मिक भाऊ मानलं जाते. त्यानुसार त्यांचं चांगलं कर्म चित्रगुप्ताच्या दैवी पुस्तकात नोंदवलं जाते, अशी भाविकांची धारणा आहे. राखी पौर्णिमेच्या दिवशी महाराष्ट्र, ओडिशा आणि कर्नाटकातील भाविक मंदिरात दाखल होतात. भाविक मोठ्या भक्ती भावानं प्रार्थना करतात. भाविक मंदिरात पारायण करुन धार्मिक विधींमध्ये भाग घेतात. इतर मंदिरांप्रमाणं इथं भाविक नैवेद्य म्हणून नारळ फोडत नाहीत. त्याऐवजी ते झाडाला नारळ बांधतात, ही या मंदिराची एक अनोखी परंपरा आहे. मागील अनेक दिवसांपासून भाविकांचा ओघ सुरू असल्यानं पीठापूरममधील हॉटेल्स आणि लॉज पूर्णपणे बुक झाले आहेत. "मंदिरात दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांच्या राहण्यासाठी देणगी विभागाकडून विशेष व्यवस्था केली जात आहे, अशी माहिती मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी आर सौजन्य यांनी दिली.
