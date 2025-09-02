मुंबई : समुद्र प्रवास केवळ आरामदायकच नव्हे, तर वेगवानही असू शकतो हे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शक्य झालं आहे. सागरी वाहतुकीत झपाट्यानं वाढ झाल्यानं, वेगवान प्रवासी फेरींची मागणीही तितकीच वाढली आहे. या फेरी उच्च क्षमतेच्या इंजिनांनी सज्ज असून, मोठ्या संख्येनं प्रवासी आणि वाहनं कमी वेळेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवू शकतात. आज आपण अशाच जगातील टॉप १० सर्वात वेगवान प्रवासी फेरींचा आढावा घेणार आहोत.
१) फ्रान्सिस्को : जगातील सर्वात वेगवान प्रवासी फेरी
निर्मिती आणि मालकी :
फ्रान्सिस्को ही जेट-चालित कॅटामरन फेरी आहे. जी २०१३ मध्ये ऑस्ट्रेलियन शिपयार्ड इनकॅटनं (Incat) तस्मानियातील होबार्ट या ठिकाणी बांधली. ही फेरी अर्जेंटिनाच्या Buquebus या फेरी कंपनीच्या मालकीची आहे.
नाव कसं पडल?:
अर्जेंटिनाचे पहिले पोप पोप फ्रान्सिस यांच्या सन्मानार्थ या फेरीला "फ्रान्सिस्को" असं नाव देण्यात आलं.
गती:
फ्रान्सिस्को फेरीचा कमाल वेग ५८.१ नॉट्स (सुमारे १०७ किमी/तास) आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात वेगवान प्रवासी फेरी म्हणून ओळखली जाते.
आकार आणि वजन:
लांबी: ९९ मीटर (३२५ फूट)
रुंदी: २६.४८ मीटर (८६.९ फूट)
एकूण वजन: ७,१०९ टन
इंजिन आणि तंत्रज्ञान:
फेरीला दोन GE LM2500 गॅस टर्बाइन जेट इंजिनद्वारे शक्ती मिळते. हे इंजिन द्रवीभूत नैसर्गिक वायूवर चालते आणि प्रत्येकी ५९,००० अश्वशक्ती (४३,३९४ किलोवॅट) निर्माण करतात. हे इंजिन Wärtsilä LJX 1720 SR वॉटरजेट्सना चालना देतात, जे फेरीला पुढे ढकलतात.
प्रवासी आणि वाहन क्षमता:
प्रवासी क्षमता: १,०२४ प्रवासी
वाहनं: १५० गाड्या
२) इनकॅट १९४ (El Dorado Express) वेगवान प्रवासी फेरी
निर्मिती आणि मालकी:
El Dorado Express ही ७६ मीटर लांब हाय स्पीड प्रवासी कॅटामरन फेरी ऑस्ट्रेलियन कंपनी Incat Tasmania यांनी बांधली आहे. ही फेरी सध्या दक्षिण कोरियामधील Daezer Ferry या नवीन मालकाकडे सुपूर्त होण्यासाठी डिलिव्हरीच्या प्रवासात आहे.
प्रकार:
हाय-स्पीड पॅसेंजर कॅटामरन
वेग:
समुद्र चाचणी दरम्यान या फेरीने ५०.२ नॉट्स (अंदाजे ९३ किमी/तास) वेग गाठला आहे.
इंजिन:
चार Caterpillar C280-16 इंजिन्स
प्रत्येकी ६,००० किलोवॅट शक्ती (१००% MCR वर)
प्रत्येक इंजिन Reintjes VLJ 4431 गिअरबॉक्समार्फत Kongsberg Kamewa S90-4 स्टीअरेबल वॉटरजेट चालवते
क्षमता:
एकूण ९९० प्रवासी आणि कर्मचारी
२५ टन मालवाहतूक
३) वर्ल्ड चॅम्पियन जेट
ऑपरेटर:
ही फेरी ग्रीसच्या SeaJets कंपनीद्वारे चालवली जाते.
निर्मिती आणि नाव:
या फेरीचे मूळ नाव Willem Claeszoon होते. ती २००० मध्ये ऑस्ट्रेलियातील पर्थ येथील Austal शिपयार्डमध्ये बांधण्यात आली.
प्रकार:
हाय स्पीड पॅसेंजर फेरी
वेग:
ही फेरी ५० नॉट्स (सुमारे ९२.६ किमी/तास) वेगाने धावू शकते.
इंजिन:
२ इंजिन्स
एकूण शक्ती:
४८,९०० हॉर्सपॉवर
आकार:
लांबी: ८७ मीटर
रुंदी (बीम): २४ मीटर
क्षमता:
प्रवासी: १,३००
वाहनं: २२२
४) एचएससी मॅक्स मोल्स – वेगवान कॅटामरन फेरी
निर्मिती:
HSC Max Mols ही फेरी ऑस्ट्रेलियन कंपनी Incat ने तयार केलेली हाय स्पीड प्रवासी कॅटामरन आहे. ही फेरी उच्च वेगाने जलवाहतुकीसाठी इनकॅटच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे उत्तम उदाहरण आहे.
ऑपरेटर:
ही फेरी Molslinjen या डॅनिश ऑपरेटरद्वारे जटलँड ते झीलंड या मार्गावर चालवली जाते.
वेग:
या फेरीचा कमाल वेग आहे ४८ नॉट्स (सुमारे ८९ किमी/तास).
क्षमता:
प्रवासी: ७८०
वाहनं: २०० कार
वजन:
या फेरीचं एकूण वजन ५,६१७ टन आहे, ज्यामुळे उन्हाळ्यात प्रवासी आणि वाहनं वाहून नेण्याची क्षमता वाढते आणि प्रवास अधिक सुलभ होतो.
५) विलम क्लॉसेन – डेन्मार्कची वेगवान कॅटामरन फेरी
देश: डेन्मार्क
ऑपरेटर: बॉर्नहोम्स ट्रॅफिकेन
प्रकार: कॅटामरन वाहन आणि प्रवासी फेरी
लांबी: ८६.६० मीटर
वेग: कमाल वेग ४१ नॉट्स (सुमारे ७५.९ किमी/तास)
क्षमता:
प्रवासी: १०३७
वाहनं: १८६ कार (याशिवाय १० बस, १४४ कार आणि १५ मोटारसायकली बसवण्याचीही क्षमता आहे)
डिलीव्हरीची तारीख: मार्च २०००
६) व्हल्कन दे टागोरो फेरी – स्पेनची उच्च वेगवान प्रवासी फेरी
ऑपरेटर: स्पॅनिश कंपनी नेव्हिएरा आर्मास
देश: स्पेन (ध्वजाखाली प्रवास)
बांधणी: २०१९
आकार:
लांबी (LOA): १११ मीटर
रुंदी: ३०.९१ मीटर
वेग:
ही फेरी ४२ नॉट्सपेक्षा जास्त वेगाने धावू शकते.
इंजिन:
४ इंजिन्स
एकूण शक्ती: ४८,००० हॉर्सपॉवर
क्षमता:
प्रवासी: १,१८४
वाहने: ३९०
७) तारिफा जेट फेरी – वेगवान हाय-स्पीड प्रवासी जहाज
लांबी: ८६.६२ मीटर
कमाल वेग: ४२ नॉट्स (सुमारे ७८ किमी/तास)
प्रवासी क्षमता: ७६९
वाहन क्षमता: १४५
एकूण वजन (टनेज): ४,९९५ टन
८) अलाकाई फेरी – बहुमुखी उच्च वेगवान कॅटामरन
बांधणी: ऑस्टल यूएसए (पश्चिम ऑस्ट्रेलिया)
बांधकाम वर्ष: २००७
हल प्रकार (Hull Type): अॅल्युमिनियम कॅटामरन
लांबी: १०६.५ मीटर (३४९ फूट)
रुंदी: ७८ फूट
क्षमता:
प्रवासी आणि क्रू: ८६६
वाहनं: २८२ कार किंवा ६५ कार व ४० फूट लांब २८ ट्रक
बहुमुखी वाहन डेक (Versatile Vehicle Deck):
वाहन डेकची रचना पाच मिनिटांत अशी बदलता येते की, ते फक्त कारसाठी किंवा ट्रकसाठी वापरले जाऊ शकते, ज्यामुळे वाहतुकीची लवचीकता वाढते.
वेग:
सर्व्हिस स्पीड ३५ नॉट्स (सुमारे ६५ किमी/तास
९) एक्सप्रेस ५ फेरी – उच्च क्षमता आणि वेगवान हाय-स्पीड कॅटामरन
ऑपरेटर: डॅनिश कंपनी Molslinjen
मार्ग: यस्टॅड ते रोन (Bornholm)
बांधणी: २०२३
लांबी: ११५ मीटर
वेग:
सेवा गती: ३७ नॉट्स
टॉप स्पीड: ४० नॉट्स (सुमारे ७४ किमी/तास)
इंजिन:
४ इंजिन
एकूण शक्ती: ५२,००० हॉर्सपॉवर
क्षमता:
प्रवासी: १,६१०
कार: ४५०
१०) फजॉर्ड एफएसटीआर फेरी – हिर्टशल्स ते क्रिस्टियनसँड जलमार्गातील जलद फेरी
इंजिन पॉवर: ५१,४९५ एचपी
लांबी: १०९ मीटर
रुंदी: ३०.५ मीटर
कमाल प्रवासी क्षमता: १,२००
कमाल कार क्षमता: ४०४
कमाल वेग: ४० नॉट्स (सुमारे ७४ किमी/तास)
एम२एम (मुंबई ते सिंधुदुर्ग) – दक्षिण आशियातील सर्वात वेगवान रो-रो फेरी
वेग: २५ नॉट्स (सुमारे ४६ किमी/तास)
क्षमता:
प्रवासी: ६५६ (चार श्रेण्या: ५५२ इकॉनॉमी, ४४ प्रीमियम इकॉनॉमी, ४८ बिझनेस क्लास, १२ फर्स्ट क्लास)
वाहनं: ५० कार, ३० दुचाकी, सायकली आणि मिनी बस (मोठ्या बसेसची सुविधा देखील उपलब्ध)
भाडं:
इकॉनॉमी क्लास (५५२ जागा): ₹२,५००
प्रीमियम इकॉनॉमी (४४ जागा): ₹४,०००
बिझनेस क्लास (४८ जागा): ₹७,५००
फर्स्ट क्लास (१२ जागा): ₹९,०००
कार: ₹६,०००
दुचाकी: ₹१,०००
सायकली: ₹६००
मिनीबस: ₹१३,०००
३०-सीटर बस: ₹१४,५००
४५-सीटर बस: ₹१७,०००
४५-सीटरपेक्षा मोठी बस: ₹२१,०००
हेही वाचा...