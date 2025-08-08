रामनगर: देशातील पहिलं राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच कॉर्बेट नॅशनल पार्क आज 89 वर्षे पूर्ण करीत आहे. 8 ऑगस्ट 1936 रोजी स्थापन झालेले हे उद्यान केवळ भारतातीलच नाही तर संपूर्ण आशियातील पहिलं राष्ट्रीय उद्यान आहे. देशभरात प्रोजेक्ट टायगरची सुरुवात याच ठिकाणापासून झाली. आजही ते वन्यजीव संवर्धनाचे सर्वात मजबूत उदाहरण मानलं जातंय. स्थापना दिनानिमित्त कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक डॉ. साकेत बडोला यांच्याशी उद्यानाचा इतिहास, आव्हाने आणि भविष्यातील योजनांवर सविस्तर चर्चा केली.
हेली ते कॉर्बेट प्रवास: डॉ. बडोला सांगतात की, 1936 मध्ये जेव्हा हे उद्यान स्थापन झाले, तेव्हा त्याचे नाव हेली राष्ट्रीय उद्यान ठेवण्यात आले. काही काळासाठी त्याला रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान असेही म्हटले जात असे. 1955 मध्ये जिम कॉर्बेट यांचं निधन झालं. कॉर्बेट यांनी संवर्धनात बजावलेल्या भूमिकेमुळे 1957 मध्ये उद्यानाचं नाव 'कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान' ठेवण्यात आलंय. सुरुवातीला या उद्यानाचे क्षेत्रफळ 324 चौरस किलोमीटर होते, जे 1966 मध्ये वाढून 520 चौरस किलोमीटर झाले. नंतर सोना नदी वन्यजीव अभयारण्यासह इतर क्षेत्रे जोडल्याने आज त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 1288.31 चौरस किलोमीटर झाले.
कॉर्बेट वाघांचे जन्मस्थान : 1973मध्ये जेव्हा भारत सरकारने प्रोजेक्ट टायगर सुरू केला, तेव्हा देशभरातून निवडलेल्या 9 व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कॉर्बेटला ऐतिहासिक प्रकल्पाचं प्रारंभिक ठिकाण म्हणून निवडण्यात आलंय. आजही हे उद्यान वाघ संवर्धनाचे प्रतीक आहे.
कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात सुमारे 260 वाघ : कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक डॉ. साकेत बडोला यांच्या मते, सध्या कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पात सुमारे 260 वाघ आहेत, जे देशातील कोणत्याही व्याघ्र प्रकल्पापेक्षा जास्त आहेत. एवढेच नाही तर येथील वाघांची उंचीदेखील जगात सर्वाधिक मानली जाते. हे उद्यान केवळ वाघांपुरते मर्यादित नाही. येथे हत्ती, बिबटे, मगरी, अनेक दुर्मीळ पक्षी आणि शेकडो इतर प्राणी देखील मोठ्या संख्येने आहेत. हे उद्यान जैवविविधतेच्या संवर्धनाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. डॉ. बडोला सांगतात की, हा परिसर केवळ वन्यजीवांसाठीच नाही तर स्थानिक ग्रामस्थांसाठीही वरदान ठरलाय. इको टुरिझममुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. स्थानिक लोक मार्गदर्शक, होमस्टे, जिप्सी सफारी, हस्तकला यांसारख्या व्यवसायांमध्ये सामील होऊन आपली उपजीविका भागवत आहेत.
नवीन योजना आणि मोठी आव्हाने: 89 व्या स्थापना दिनानिमित्त कॉर्बेट प्रशासनाने काही नवीन उपक्रम आणि योजनांची घोषणा देखील केली. स्थानिक वन्यजीव प्रेमी गणेश रावत सांगतात की, जगभरात विकासाच्या नावाखाली जंगले नष्ट होत असताना एक इंग्रज शिकारी जिम कॉर्बेटने वन्यजीवांसाठी सुरक्षित ठिकाण निर्माण करण्याची कल्पना केली होती. त्यांनी वाघांचे संरक्षण तर केलेच. पण तो विचार प्रत्यक्षातही आणला. आज कॉर्बेट पार्क हे त्यांचे जिवंत स्मारक आहे. "हे केवळ व्याघ्र उद्यान नाही तर ते जैवविविधतेची एक जिवंत प्रयोगशाळा आहे. येथे पक्ष्यांपासून ते सस्तन प्राण्यांपर्यंत सर्वांचा उत्तम समन्वय दिसून येतो," असंही वन्यजीव प्रेमी संजय छिमवाल यांनी सांगितले.
ते आमची ओळख देखील आहे : दुसरीकडे सीटीआर संचालक डॉ. साकेत बडोला म्हणाले की, आमचे लक्ष हे संवर्धन आणि तांत्रिक उपाय, समुदाय सहभाग आणि वाढत्या पारदर्शकतेवर असणार आहे. वन्यजीव प्रेमी नरेंद्र शर्मा म्हणाले की, कॉर्बेट हे केवळ उत्तराखंडचा अभिमान नाही, तर रोजगारसुद्धा प्रदान करते. "आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे कॉर्बेट हे आमच्या प्रदेशात आहे. ते केवळ आमच्यासाठी रोजगाराचे साधन नाही, तर ते आमची ओळख देखील आहे," असंही वन्यजीव प्रेमी नरेंद्र शर्मा सांगतात.
पुढील वर्षी होणाऱ्या 90 व्या स्थापना दिनावर एक नजर: कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचा हा 89 वा स्थापना दिन हा एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे, परंतु पुढच्या वर्षी आणखी मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे. जेव्हा उद्यान 90 व्या वर्षात प्रवेश करेल, यासाठी तयारी आधीच सुरू झाली आहे. तसेच डॉ. साकेत बडोला म्हणतात की, आम्हाला पुढचे वर्ष केवळ उत्सवांचे वर्ष नसून संवर्धन आणि सहभागासाठी नवीन संकल्पांचे वर्ष हवे आहे.
