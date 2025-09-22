चहाच्या मळ्यात आढळला तरुणीचा मृतदेह: प्लास्टीकच्या पिशवीत मृतदेह पाहुन हादरले गावकरी
चहाच्या मळ्यात तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या तरुणीचा खून करुन मृतदेह प्लास्टीकच्या पिशवीत भरुन फेकल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
देहरादून : चहाच्या मळ्यात प्लास्टीकच्या पिशवीत एका तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना देहरादूनच्या वसंत विहार इथं घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीनं पोलिसांनी तपास सुरू केला.
या घटनेसंदर्भात बसंत विहार पोलिस ठाण्याकडून पुढील तपास सुरू आहे. तरुणीची अद्याप ओळख पटलेली नाही. पोलीस तरुणीची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घटनास्थळाजवळील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले जात आहेत. लवकरच या घटनेचा छडा लावण्यात येईल. - प्रमोद कुमार, पोलीस अधीक्षक
चहाच्या बागेत प्लास्टिकची पिशवी होती पडलेली : श्यामपूरच्या आदर्श विहार परिसरात ही घटना उघडकीस आली आहे. सकाळी काही नागरिकांना चहाच्या बागेत एक प्लास्टिकची पिशवी पडलेली दिसली. बॅग पाहून या नागरिकांना संशय आला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना या बाबत माहिती दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळावर धाव घेऊन पाहणी केली, तेव्हा सगळ्यांनाच धक्का बसला.
प्लास्टिकची पिशवी उघडली तेव्हा सर्वांना बसला धक्का : पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन प्लास्टिकची पिशवी उघडली, तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. या पिशवीत एका तरुणीचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांना तरुणीच्या शरीरावर जखमेचे कोणतेही चिन्ह आढळले नसले, तरी तिच्या तोंडातून रक्त आल्याचं उघड झालं. हा मृतदेह बारकाईनं पाहिल्यावर तरुणीचे हात आणि पायावर ओरखडे असल्याचं दिसून आलं. पोलिसांनी तत्काळ हा मृतदेह ताब्यात घेतला घेऊन तो पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू : पोलिसांनी घटनास्थळाजवळील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केली आहे. पोस्टमॉर्टम अहवालानंतरच मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होईल, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. तरुणीचा मृतदेह फेकणाऱ्या मारेकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी जंगजंग पछाडत आहेत. त्यामुळे मारेकऱ्यांना लवकरच पकडण्यात येईल, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
