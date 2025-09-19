भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा अमेरिकनं पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू, मृतदेह परत आणण्याकरिता कुटुंबाची सरकारला विनंती
अमेरिकेत शिक्षण घेऊन सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची नोकरी करणाऱ्या तरुणाचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह भारतात आणण्याकरिता कुटुंबांनं परराष्ट्रमंत्रालयाकडं मदत मागितली आहे.
Published : September 19, 2025 at 1:58 PM IST
हैदराबाद- भारतीयांविरोधात अमेरिकेत द्वेषपूर्ण वातावरण निर्माण होत असल्याचं चित्र आहे. अशातच आणखी चिंता वाढविणारी घटना समोर आली आहे. अमेरिकेत पोलिसांनी झाडलेल्या गोळीत तेलंगणाच्या महबूबनगर जिल्ह्यातील मोहम्मद निजामुद्दीन या ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. घटनास्थळावरून अमेरिकन पोलिसांनी दोन चाकू जप्त केले आहेत. मृताच्या कुटुंबानं गुरुवारी मोहम्मदचं रूममेटशी भांडण झाल्याचं म्हटलं आहे.
कॅलिफोर्नियातील एका सॉफ्टवेअर कंपनीत मोहम्मद हसनुद्दीन हा तरुण नोकरी करत होता. मोहम्मदच्या मृत्यूची माहिती त्याच्या मित्रांनी कुटुंबीयांना कळविली. ही घटना ३ सप्टेंबर रोजी घटना घडली असली तरी नेमके काय घडलं, हे स्पष्ट झालेलं नाही. गुरुवारी सकाळी मोहम्मदच्या वडिलांना मुलाच्या मृत्यूबाबात माहिती मिळाली. त्यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना मुलाचा मृतदेह महबूबनगरला परत आणण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली आहे.
अमेरिकेतच त्यानं घेतलं होतं पदव्युत्तर शिक्षण- हसनुद्दीन यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांच्या मृत मुलाचा मृतदेह महबूबनगरला परत आणण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, " सांता क्लारा पोलिसांनी मुलाला गोळ्या घालून ठार मारल्याचं गुरुवारी सकाळी कळलंआहे. त्याचा मृतदेह कॅलिफोर्नियातील सांता क्लारा येथील रुग्णालयात आहे. पोलिसांनी त्याला का गोळी मारली? हे मला माहित नाही." मजलिस बचाओ तहरीकचे (एमबीटी) प्रवक्ते अमजद उल्लाह खान यांनी तरुणाच्या वडिलांनी परराष्ट्रमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र माध्यमांसोबत शेअर केले. त्यांनीदेखील परराष्ट्र मंत्र्यांना या प्रकरणात कुटुंबाला मदत करण्याचं आवाहन केलं. मृताच्या वडिलांनी सांगितलं की, त्यांच्या मुलानं अमेरिकेत पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली. तेथे तो सॉफ्टवेअर व्यावसायिक म्हणून काम करू लागला होता.
One Mohammed Nizamuddin-29 years resident of Mahbubnagar District in Telangana State, who went to persue Masters in the USA and was living in Santa Clara in California was shot dead by police during a commotion with his roommates, His mortal remains are lying in a hospital in… pic.twitter.com/7S8zQFFjJU— Amjed Ullah Khan MBT (@amjedmbt) September 18, 2025
रुममेटवर चाकूनं हल्ल्याचा केल्याचा पोलिसांचा दावा- पोलिसांनी या घटनेवर एक निवेदन जारी केलं. त्यांनी निवदेनात म्हटलं की, आयझेनहॉवर ड्राइव्हवरील एका घरात एका व्यक्तीनं त्याच्या रूममेटवर चाकूनं हल्ला केला. पोलिसांनी त्याला गोळी मारली. पोलिसांनी सांगितलं की, ही घटना ३ सप्टेंबर रोजी सकाळी ६:१८ वाजता घडली. पोलिसांचं म्हणणं ऐकण्यास नकार दिल्यानं त्या व्यक्तीला गोळी मारण्यात आली. रूममेट अनेक जखमांसह जमिनीवर पडला होता. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी गोळी झाडलेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेलं. त्याला डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केली.