खासदारांना घेऊन जाणाऱ्या विमानात तांत्रिक बिघाड, दोन तास हवेतच घिरट्या; वेणुगोपाल म्हणाले, बालंबाल बचावलो - AIR INDIA AIRLINE ISSUES

तिरुवनंतपुरमहून दिल्लीला येणारे एअर इंडियाचे विमान क्रमांक AI2455 रविवारी संध्याकाळी तांत्रिक बिघाडामुळे चेन्नईकडे वळवण्यात आले. काँग्रेसचे खासदार केसी वेणुगोपाल आणि इतर खासदारही या विमानात होते.

AIR INDIA AIRLINE ISSUES
खासदारांना घेऊन जाणाऱ्या विमानात तांत्रिक बिघाड (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 9:18 AM IST

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते केसी वेणुगोपाल आणि अनेक खासदार अन् इतर प्रवाशांना काल रात्री एअर इंडियाच्या विमानात एका भयानक दुर्घटनेला सामोरे जावे लागले. तिरुवनंतपुरमहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने हा अपघात होता होता सुदैवानं बचावला. एअरलाइनने एका निवेदनात म्हटले आहे की, तिरुवनंतपुरमहून दिल्लीला येणारे एअर इंडियाचे विमान क्रमांक AI2455 रविवारी संध्याकाळी तांत्रिक बिघाडामुळे चेन्नईकडे वळवण्यात आले. काँग्रेसचे खासदार केसी वेणुगोपाल आणि इतर खासदारही या विमानात होते. विमानात काही तांत्रिक बिघाड होण्याबरोबरच हवामानातील अनिश्चिततेमुळे ते चेन्नई विमानतळाकडे वळवण्यात आले.

आज भयानक दुर्घटनेच्या जवळ आलो होतो : त्यानंतर काँग्रेस खासदारांनी X वर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये या अनुभवाचे वर्णन अत्यंत दुर्घटनेच्या जवळ असल्याचं केलंय. पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "त्रिवेंद्रमहून दिल्लीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान क्रमांक AI 2455 मला आणि अनेक खासदारांना तसेच शेकडो प्रवाशांना घेऊन जात असताना आज भयानक दुर्घटनेच्या जवळ आलो होतो." उशिरा सुरू झालेला हा प्रवास त्रासदायक ठरला. उड्डाणानंतर काही वेळातच आम्हाला प्रचंड गोंधळाचा सामना करावा लागला. सुमारे एका तासानंतर वैमानिकानं फ्लाइट सिग्नलमध्ये बिघाड झाल्याची घोषणा केली आणि विमान चेन्नईकडे वळवले.

पायलटने प्रवाशांचे प्राण वाचवले : वेणुगोपाल यांनी पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, "सुमारे दोन तास विमान लँडिंग क्लीअरन्सची वाट पाहत विमानतळाच्या वर फिरत राहिले. त्याच वेळी लँडिंगच्या पहिल्या प्रयत्नात एक धक्कादायक क्षण आला. ज्या धावपट्टीवर विमान उतरणार होते, त्या धावपट्टीवर आधीच एक विमान होते. पायलटने योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन प्रवाशांचे प्राण वाचवले. दुसऱ्या प्रयत्नात विमान सुरक्षितपणे उतरले. कौशल्य आणि नशिबाने आम्हाला वाचवण्यात आले. प्रवाशांची सुरक्षा केवळ नशिबावर अवलंबून राहू शकत नाही," असं म्हणत वेणुगोपाल यांनी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांना तात्काळ कारवाई करण्याचे आवाहन केले. तसेच या घटनेची त्वरित चौकशी करावी, जबाबदारी निश्चित करावी आणि अशा चुका पुन्हा कधीही घडू नयेत याची खात्री करावी. फ्लाइट रडार 24 नुसार, एअर इंडियाचे विमान AI2455 हे तिरुवनंतपुरमहून संध्याकाळी 7:15 वाजता निघणार होते, परंतु त्यानं रात्री 8:17 वाजता उड्डाण केले होते. पूर्वी दिल्लीला रात्री 10:45 वाजता पोहोचणारे हे विमान चेन्नईत सुरक्षितपणे उतरले.

विमानाची आवश्यक तपासणी केली जाणार : एअर इंडियाने या घटनेबद्दल स्पष्टीकरण दिले. प्रवक्त्याने सांगितले की, तांत्रिक समस्या आणि खराब हवामान लक्षात घेता खबरदारी म्हणून क्र मेंबर्सनं चेन्नईत विमान उतरवले. विमान चेन्नईत सुरक्षितपणे उतरले, जिथे विमानाची आवश्यक तपासणी केली जाणार आहे. एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'प्रभावित प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्हाला खेद आहे. प्रवाशांची आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचंही एअरलाइन्सनं सांगितलं.

