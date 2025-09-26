विमानाच्या उड्डाणापूर्वी अकासा एअरलाइन्सच्या विमानात तांत्रिक बिघाड; प्रवाशांना हॉटेलमध्ये करावा लागला मुक्काम
अकासा एअरलाइन्सच्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे वाराणसीहून बेंगळुरूला जाणाऱ्या प्रवाशांना अडचणीचा सामना करावा लागला. सर्व प्रवाशांच्या राहण्याची सोय एका हॉटेलमध्ये करण्यात आली.
Published : September 26, 2025 at 12:30 PM IST
वाराणसी : उत्तर प्रदेशमधील लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून गुरुवारी (25 सप्टेंबर) रात्री उशिरा बंगळुरूला जाणारं अकासा एअरलाइन्सचं विमान QP 1424 उड्डाण करू शकलं नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे विमान टेकऑफ करू शकलं नाही. त्यामुळे सर्व प्रवाशांना विमानातून उतरवण्यात आलं.
प्रवाशांची जवळच्या हॉटेलात राहण्याची सोय : विमानातील 143 प्रवाशांना सुरुवातीला जवळपास 3 तास विमानतळावरच थांबावं लागलं. त्यानंतरही विमान दुरुस्त न झाल्यानं सर्व प्रवाशांना रात्री उशिरा जवळच्या हॉटेलमध्ये ठेवलं गेलं. आज विमान दुरुस्त झाल्यानंतर प्रवासी वाराणसीहून बंगळुरूला रवाना होतील.
बोर्डिंग झाल्यानंतर विमानात अडचणी : अकासा एअरलाइन्सच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, गुरुवारी संध्याकाळी 7:20 वाजता हे विमान वाराणसी विमानतळावर पोहचलं होतं. यानंतर 7:55 वाजता या विमानाला बंगळुरूसाठी उड्डाण करणार होतं. बोर्डिंग झाल्यानंतर जेव्हा प्रवासी विमानात बसू लागले, तेव्हाच पायलटला विमानात तांत्रिक दोष आढळून आला.
रात्री उशिरापर्यंत विमान दुरुस्त होऊ शकलं नाही : यानंतर पायलटनं त्वरित तांत्रिक टीमला याची माहिती दिली. त्यानंतर विमानातील दुरुस्तीचं काम सुरू झालं. पण, विमानातील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त होऊ शकलं नाही. त्यानंतर विमानातून प्रवाशांना उतरवण्यात आलं. विमान तिथंच थांबवण्यात आलं.
विमान दुरुस्त झाल्यानंतर वाराणसीला जाणार : रात्री सुमारे 11:30 वाजेपर्यंत विमानाच्या दुरुस्तीचं काम सुरू होतं. पण, ते ठीक होऊ शकलं नाही. अशा स्थितीत प्रवाशांची जवळच्या हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सर्व प्रवासी रात्रभर हॉटेलमध्येच राहिले. दरम्यान, आता आज विमान दुरुस्त झाल्यानंतर वाराणसीहून उड्डाण घेईल.
