बंगळुरू- नव्या तंत्रज्ञानामुळे घरातील लोकांना किती सुरक्षितता मिळू शकते, हे दाखवून देणारी घटना समोर आली आहे. बागलकोटमधील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणी ही अमेरिकेत राहते. मुधोळ शहरात तिच्या घरात चोरी होण्यापूर्वी पोलिसांना तिनं अमेरिकेतून सावध केलं. त्यामुळे चोरांना लगेच पळ काढावा लागला.
मुधोळमधील सिद्धरामनगरमध्ये हनुमंत गौडा आणि संकप्पा नावाचे निवृत्त अभियंता दाम्पत्य राहते. त्यांच्या घरात चोरी करण्यासाठी दरोडेखोर पोहोचले. त्यांची मुलगी श्रुती अमेरिकेमध्ये राहते. तिनं मोबाईलवर सीसीटीव्ही अॅपमधून घरात घुसणाऱ्या चोरांना पाहिलं. तिनं तत्काळ आई-वडिलांना फोन करून सावध केलं. घरातील लोक जागे असल्याचं पाहून चोरांनी तेथून पळ काढला.
मिळालेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निवृत्त अभियंता हनुमंत गौडा हे पत्नीसोबत सिद्धरामैया नगरमध्ये राहतात. त्यांची मुलगी श्रुती हे अमेरिकेत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहे. तर दुसरी मुलगी बंगळुरूमध्ये राहते.
सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा- हनुमंत गौडा यांनी सांगितलं, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चोर रात्री १ ते २ वाजण्याच्या सुमारास घरात शिरताना दिसून आले. ही माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी चोरांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. डिजीटल युगात आपलं जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक अॅप्स उपलब्ध आहेत. त्याचा आपण योग्य पुरेपुर वापर केला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या घरात आणि आसपास काय होत आहे, हे समजते. घरी कोणीही नसले तरी आपल्या माहिती कळू शकते. त्यामुळेच आम्ही सुरक्षित आहोत. आम्ही दक्ष असल्यानं आमच्या घरात चोरी झाली नाही.
पाच मिनिटात पोलीस पोहोचले- निवृत्त अभियंता गौडा यांनी सांगितलं, की चोर घरात शिरल्याची माहिती मिळताच पोलीस पाच मिनिटात घटनास्थळी पोहोचले. पोलीस आल्यानंतर आम्ही घराचा दरवाजा उघडला. सीसीटीव्ही कॅमेरे पाहिले असता हत्यार घेऊन फिरणारे चोर दिसून आले आहेत. दक्ष राहिल्यानं जीवित अथवा कोणतीही वित्तहानी झाली नाही. ईश्वराच्या कृपेनं संकट टळलं आहे.
टोळीचा ठावठिकाणा लागणार - जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल म्हणाले, या भागातील एका घरात चोरी झाली आहे. त्यामागे याच टोळीचा हात असल्याचा आम्हाला संशय आहे. हनुमंत गौडा यांच्या घरात चोरी करण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी अशोक करिहोन्ना यांच्या घरात दरोडा पडला होता. त्या घरातून चोरांनी १० ग्रॅम सोने आणि ४० हजार रुपयांची चोरी केली आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या श्रुतीनं प्रसंगावधान राखल्यानं गौडा यांच्या घरात होणारी चोरी टळली आहे. या प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला आहे. घरातील लोकांनी सतर्कता दाखविल्यानं चोरांच्या टोळीनं पळ काढला. पोलिसांचे श्वान पथक घटनास्थळी आले होते. काही माहिती मिळाली आहे. लवकरच टोळीचा ठावठिकाणा लागणार आहे.
हेही वाचा-