विशाखापट्टणम: तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये सरोगसीच्या नावाखाली जोडप्यांना फसवणाऱ्या फर्टिलीटी सेंटरचा पर्दाफाश झाला. जोडप्याकडून ३० लाख घेऊन त्यांना दुसऱ्याचं मुल दिल्याचा फर्टिलिटी सेंटरमधील डॉक्टरांवर आरोप आहे.
तेलंगणातील फर्टिलिटी सेंटरच्या रॅकेटममध्ये आंध्र प्रदेशमधील आरोपीदेखील सापडले आहेत. गुरुवारी विशाखापट्टणममधील किंग जॉर्ज हॉस्पिटलच्या (केजीएच) आणखी दोन डॉक्टरांना अटक फर्टिलीटी सेंटरच्या फसवणूक प्रकरणात अटक केली आहे.
अटक केलेल्या डॉक्टरांमध्ये भूल विभागाचे प्रमुख आणि उपअधीक्षक डॉ. वासुपल्ली रवी आणि प्रसूतीशास्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. उषा देवी यांचा समावेश आहे. केजीएच रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी डॉक्टरांच्या अटकेबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचं सांगितलं. तिघांनीही सरकारी केजीएचमध्ये काम करताना फर्टिलिटी सेंटरला बेकायदेशीरपणे मदत केल्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
आरोपीचा भाऊ आहे माजी आमदार- आरोपी रवी हा वायएसआरसीपी नेते आणि माजी आमदार वासुपल्ली गणेश यांचा धाकटा भाऊ आहे. यापूर्वी केजीएचच्या बालरोग विभागाच्या डॉ. विद्युल्लता यांनाही याच प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तथापि, नंतर त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. अनधिकृतपणे मदत केली होती. या आधारावर ही अटक करण्यात आली आहे.
फर्टिलिटी सेंट्रलमधील फसवणुकीचे काय आहे प्रकरण- राजस्थानमधील जोडपे चार वर्षांपासून सिकंदराबादमध्ये राहत आहे. संतती होण्याकरिता त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी सिंकदराबादमधील रेजिमेंटल बाजार येथील फर्टिलिटी सेंटरमध्ये संपर्क साधला. सरोगसीद्वारे मूल होण्याची शक्यता असल्याचं सांगून त्यांच्याकडून ३० लाख रुपये घेण्यात आले.
असे फुटले बिंग?-सरोगसीद्वारे जन्म झालेल्या बाळाबाबत त्यांना शंका होती. जोडप्यानं फर्टिलिटी सेंटरकडे बाळाच्या डीएनएबाबत आग्रह केला असता त्यांनी टाळाटाळ केली. जोडप्यानं दिल्लीत बाळाची डीएनए चाचणी केली असता त्याचा डीएनए जोडप्याशी जुळत नव्हता. फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच त्यांनी पोलिसात तक्रार दिली. तपासादरम्यान जोडप्याची फसवणूक करणारे रॅकेट कार्यरत असल्याचं तपासात उघडकीस आलं.
रस्त्यावरील भिकाऱ्यांकडून खरेदी करायचे शुक्राणू० मानवी शुक्राणू आणि बीजांड बेकायदेशीरपणं गोळा करून वाटप करणाऱ्या तथाकथित स्पर्म टेक क्लिनिकवर पोलिसांनी छापा टाकला. छापेमारीनंतर गोपालपुरम पोलिसांनी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पुरुषांना शुक्राणूंसाठी ८०० ते १५०० रुपये मिळत होते. रोजंदारी कामगार, बेघर व्यक्ती, भिकारी आणि बेरोजगार तरुणांना यात अडकवण्यात आले होते.