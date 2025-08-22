नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं आज शुक्रवारी (२२ ऑगस्ट) रोजी भटक्या कुत्र्यांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठानं सर्व राज्यं व केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावल्या आहेत. न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलं की, शेल्टर होममध्ये ठेवण्यात आलेले सर्व कुत्रे सोडण्यात यावेत. मात्र जे कुत्रे आजारी किंवा आक्रमक स्वभावाचे आहेत, त्यांना सोडले जाऊ नये.
सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर बंदी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं पुढे सांगितलं की, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर बंदी लागू राहील. यासाठी स्वतंत्र आणि निश्चित ठिकाणं ठरवली जातील. जर ठरवलेल्या ठिकाणाच्या बाहेर कुणीही कुत्र्यांना खाऊ घातलं, तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हेही नमूद केलं की, भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करून त्यांना त्वरित सोडण्यात यावं. न्यायालयाच्या मते, सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देण्याच्या प्रकारामुळे अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील श्वानप्रेमींमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे.
शेल्टर होममध्ये ठेवण्यात आलेल्या सर्व कुत्र्यांना तत्काळ सोडण्यात यावं : सर्वोच्च न्यायालयानं 11 ऑगस्टच्या आदेशात सुधारणा करत स्पष्ट केलं आहे की, भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी व लसीकरण केल्यानंतर त्याच परिसरात पुन्हा सोडण्यात यावं. फक्त जे कुत्रे रेबीजने संक्रमित आहेत किंवा आक्रमक वर्तन करतात त्यांना शेल्टर होममध्येच ठेवावं. कोर्टानं सांगितलं की, हा नियम संपूर्ण देशभर लागू राहणार आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीत व दिल्ली-एनसीआर परिसरातील रस्त्यांवरून भटके कुत्रे हटवून त्यांना कायमस्वरूपी शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाकडून झाली. यात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांचा समावेश आहे.
स्थानिक प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे भटक्या कुत्र्यांची समस्या : यापूर्वी न्यायालयानं 11 ऑगस्ट रोजी एक आदेश जारी केला होता. या आदेशाविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष खंडपीठानं 14 ऑगस्ट रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं दिल्ली-एनसीआरमध्ये भटक्या कुत्र्यांची वाढती समस्या ही स्थानिक प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे असल्याचं म्हटलं होतं.
'तातडीनं उपाययोजना करणे आवश्यक' : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मागील सुनावणीदरम्यान सांगितलं होतं की, "मागील वर्षी 2024 मध्ये देशभरात एकूण 31 लाखांहून अधिक कुत्र्यानं चावा घेतल्याच्या प्रकाराची नोंद आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की, याचा अर्थ दररोज सुमारे 10,000 प्रकरणं समोर येत आहेत. तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) एका अहवालानुसार वर्ष 2023 मध्ये कुत्र्याच्या चाव्यामुळे 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. न्यायालयानं जनतेच्या सुरक्षिततेचा तसेच रेबीजसारख्या वाढत्या धोक्यांचा उल्लेख करत गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयात सांगितलं की, "रस्त्यांवरील लहान मुलं, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करणं आवश्यक आहे".
