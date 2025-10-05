सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची सुटकेकरिता सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सोमवारी होणार सुनावणी
हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी त्यांच्या पतीच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
Published : October 5, 2025 at 7:45 AM IST
नवी दिल्ली- लेह येथील हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेनंतर देशभरात पडसाद उमटले आहेत. त्यांच्या अटकेला सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अँग्मो (Sonam Wangchuks Wife) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिलं आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
अँग्मो यांनी शुक्रवारी एक्स सोशल मीडियावर पोस्ट करत याचिकेती माहिती दिली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, सोनम वांगचुक यांच्या अटकेविरुद्ध मी सर्वोच्च न्यायालयाकडून हेबियस कॉर्पस याचिकेद्वारे दिलासा मागितला आहे. एक आठवडा झाला तरीही मला वांगचुक यांच्या प्रकृतीबद्दल किंवा अटकेचं कारण याबद्दल कोणतीही माहिती नाही.
गीतांजली जे. अँग्मो यांचे पतीच्या सुटकेसाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू- सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या नोंदीनुसार गीतांजली जे. अँग्मो यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांचे खंडपीठ ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करणार आहेत. सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीनं १ ऑक्टोबरला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह इतरांना पत्र लिहून पतीच्या सुटकेसाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी पत्रात म्हटलं, आम्ही वांगचुक यांची बिनशर्त सुटका करण्याची विनंती करतो. ते देशासाठीच नव्हे तर कधीही कोणासाठीही धोका होऊ शकत नाहीत. त्यांनी आपले जीवन लडाखच्या वीर पुत्रांची सेवा करण्यासाठी समर्पित केलं आहे, असे आंगमो यांनी लेहच्या उपायुक्तांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
- लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) या दोन्ही संघटनांनी २४ सप्टेंबर रोजी अटक केलेल्या सोनम वांगचुक आणि इतर सर्वांची बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी केली आहे.
कशामुळे झाला हिंसाचार? लेह शहरात हिंसाचार उसळल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला. या हिंसाचाराला केंद्रीय गृह मंत्रालयानं सोनम वांगचुक यांना जबाबदार धरलं.राज्याचा दर्जा आणि केंद्रशासित प्रदेशाचा सहाव्या अनुसूचीत समावेश करावा, या मागणीसाठी वांगचुक हे १० सप्टेंबरपासून उपोषण करत होते. हिंसाचार सुरू झाल्यावर त्यांनी उपोषण सोडले. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर राजस्थानमधील जोधपूर तुरुंगात हलवण्यात आले.
कोण आहेत सोनम वांगचुक?
- वांगचुक यांनी शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि इतर सामाजिक कार्यांसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. त्यांच्या जीवनकार्यावर आधारित व्यक्तीरेखा थ्री इडियट्स सिनेमात रेखाटण्यात आली होती. वांगचुक यांच्या कामाची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आलेली आहे.
