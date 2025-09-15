ETV Bharat / bharat

वक्फ बोर्डाच्या कायद्यातील काही सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती, काय आहे निकाल?

सर्वोच्च न्यायालयानं वक्फ बोर्डातील काही सुधारणांना स्थगिती दिली आहे. यामध्ये वक्फ निर्माण करण्याकरिता इस्लामचा अनुयायी असणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकाराचा समावेश यांचा समावेश आहे.

September 15, 2025

नवी दिल्ली: वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही सुधारणांना स्थगिती दिली आहे. वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या संपूर्ण तरतुदींना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २२ मे रोजी सुनावणी केल्यानंतर तीन मुद्द्यांवर आपला अंतरिम आदेश राखून ठेवला होता. या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आज निकाल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं आज काय दिला निकाल?

  • वक्फ दुरुस्ती कायदा २०२५ मधील वक्फ निर्माण करण्यासाठी व्यक्ती ५ वर्षांसाठी इस्लाम धर्माचा अनुयायी असावा, ही तरतूद आहे. या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.
  • एखादी व्यक्ती इस्लाम धर्माचा अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम तयार होईपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
  • वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही हे ठरवण्याचा आणि आदेश देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणाऱ्या वक्फ कायद्यातील तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिक नागरिकांच्या हक्कांचा निर्णय घेण्याची परवानगी देता येणार नाही. अशी परवानगी दिल्यानं वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
  • वक्फ बोर्डात तीनपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश नसावा. वक्फ कौन्सिलमध्ये एकूण चारपेक्षा जास्त बिगर मुस्लिमांचा समावेश नसावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात काय केला होता युक्तीवाद- केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला होता, वक्फ ही एक इस्लामिक संकल्पना आहे. परंतु ती इस्लामचा एक आवश्यक भाग नाही. दान प्रत्येक धर्मात मान्यताप्राप्त आहे. कोणत्याही धर्माचं आवश्यक तत्व मानलं जाऊ शकत नाही. २०२५ च्या कायद्यानुसार गैर-मुस्लिमांना केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ बोर्डात नियुक्त केले जाणार नाही, असेही केंद्र सरकारच्या वतीनं मेहता यांनी खंडपीठात सांगितलं. वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध १०० हून अधिक सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

