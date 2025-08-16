पानिपत : पानिपतमध्ये सरपंचपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या एका उमेदवारानं आपल्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घ लढाई लढली. अखेर 3 वर्षांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय आलाय. त्यानंतर ते सरपंच झाले. शुक्रवारी, त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पंचायतीत ध्वजारोहण केले.
सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल : हरियाणाच्या पानिपत जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 वर्षांनी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचे निकाल बदलले आहेत. पानिपतच्या बुआना लखू गावात सरपंच पदावरून वाद झाला होता. याबाबत सरपंच उमेदवार मोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. यामध्ये मोहित मलिक यांना 51 मतांनी विजयी घोषित करण्यात आलं आहे.
देशात पहिल्यांदाच घडली घटना : देशात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची घटना घडली आहे, जिथे न्यायालयात ईव्हीएम उघडण्यात आले आणि पुन्हा मतमोजणी करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने मोहित यांना दोन दिवसांच्या आत सरपंचपदाची शपथ द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार मोहित हे आता सरपंच झाले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या. त्यादरम्यान, पानिपत जिल्ह्यातील बुआना लखू गावातील एका बूथवर मतमोजणीत चूक झाली होती. यामध्ये मोहित यांना प्रथम सरपंच घोषित करण्यात आलं, परंतु एका बूथचे मत दुसऱ्या उमेदवाराच्या बाजूने गेल्यामुळं मोहित यंना पराभवाला सामोरे जावं लागलं होतं. त्यामुळं दुसऱ्या उमेदवाराला सरपंच करण्यात आलं होतं. ही चूक तिथे तैनात असलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्याने अदलाबदलीमुळे केली. त्यावेळी गावातील सरपंचपदासाठी सात उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. यामध्ये मुख्य लढत ही मोहित आणि कुलदीप यांच्यात होती.
न्यायालयात लढाई लढलो : सरपंच मोहित म्हणाले की, "बूथ क्रमांक 69 वरील निकाल चुकून बदलण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा स्तरावरील न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु तेथेही हा प्रश्न सुटला नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. आता माझ्या बाजूने निर्णय आला आहे. मी पुन्हा एकदा सरपंच झालो आहे." त्यांनी सांगितलं की, "जेव्हा न्यायालयात अपील करण्यात आलं, तेव्हा गावकऱ्यांनी माझी खिल्ली उडवली आणि म्हटले की, आता काहीही होणार नाही. पण मी हार मानली नाही आणि लढाई लढत राहिलो."
तेजस्वी यादव यांचा हल्लाबोल : सध्या देशात काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी मत चोरीचा मुद्दा उपस्थित केलाय. अशा परिस्थितीत बिहार निवडणुकीतही पानिपत गावाचे प्रकरण चर्चेत येत आहे. तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर या प्रकरणाबद्दल एक पोस्ट केली आहे. "पराभूत उमेदवार जिंकला आहे, परंतु त्याच्या कार्यकाळातील तीन वर्षे ईव्हीएमच्या कृपेने दुसराच कोणीतरी बनावट सरपंच राहिला. चंदीगडमध्येही असाच एक प्रकार घडला होता," असं म्हणत तेजस्वी यादव यांनी भाजपासह निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केलाय.
