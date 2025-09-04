नवी दिल्ली : पुराच्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणात लाकूड सापडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या राज्यांमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व भूस्खलन आणि पुराची दखल घेतली आणि केंद्र, एनडीएमए आणि इतरांकडून उत्तर मागितले.
सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली दखल : उत्तर भारतातील अनेक राज्ये भयानक पूर परिस्थितीचा सामना करत आहेत. त्यापैकी पंजाबमध्ये जवळजवळ चार दशकांतील सर्वात मोठ्या पुराचा सामना करावा लागत आहे. भारताचे सरन्यायाधीश बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
बेकायदेशीरपणे झाडे तोडली : बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्याचे स्पष्ट पुरावे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असल्याचे खंडपीठानं म्हटलं आहे. खंडपीठानं पुढं म्हटले आहे की, "आम्ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये अभूतपूर्व भूस्खलन आणि पूर पाहिले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे दिसून येते की पुरात मोठ्या प्रमाणात जंगलं वाहून गेली आहेत. प्रथमदर्शनी असे दिसते की, बेकायदेशीरपणे झाडे तोडली गेली आहेत." सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाब सरकारांना नोटीस बजावली आहे.
दोन आठवड्यांनी पुढील सुनावणी : अनामिका राणा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला, ज्यामध्ये अशा आपत्तींचे प्रमुख कारण बेकायदेशीर वृक्षतोड असल्याचे नमूद करण्यात आलं होतं. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे आणि सॉलिसिटर जनरल यांना सुधारात्मक उपाययोजना केल्या जातील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
काय आहे याचिकेत? : संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत, जनहित याचिकेत, भविष्यातील आपत्ती टाळण्यासाठी आणि हिमालयीन राज्यांच्या प्राचीन पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी किंवा एसआयटी चौकशीचे आदेश देण्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे. या आपत्तींची कारणे शोधण्यासाठी, अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
