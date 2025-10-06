सर्वोच्च न्यायालयात वकिलाकडून वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न, सरन्यायाधीश गवई यांनी काय दिली प्रतिक्रिया?
वकिलानं सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या दिशेनं वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न केला. काहीवेळ गोंधळ होऊनही सरन्यायाधीश गवई शांत आणि अविचल राहीले. त्यांनी न्यायालयीन कामकाज सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं.
Published : October 6, 2025 at 2:26 PM IST
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलानं न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सरन्यायाधीश (CJI) भूषण आर. गवई यांच्यावर वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीनं हस्तक्षेप करून वकिलाला रोखले. राकेश किशोर असे या वकिलाचं नाव आहे.
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर खटल्यांचा उल्लेख सुरू नाट्यमय घटना घडली. वकिलानं थेट सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केलां सुरक्षा कर्मचारी हे त्या वकिलाला बाहेर नेत असताना त्यानं आम्ही सनातचा अपमान सहन करणार नाही, असे म्हटलं. या सर्व गोष्टींमुळे विचलित होऊ नका. आम्ही विचलित नाही. या गोष्टी माझ्यावर परिणाम करत नाहीत, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हणत कामकाज सुरू ठेवण्याचं आवाहन केले.
सरन्याायधीश यांच्या टिप्पणीमुळे झाला होती टीका- सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के विनोद चंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं मध्य प्रदेशातील युनेस्कोच्या जागतिक वारसा खजुराहो मंदिर संकुलाचा भाग असलेल्या जावरी मंदिरात भगवान विष्णूची सात फूट उंचीची मूर्ती पुनर्बांधणी आणि पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश मागणारी याचिका फेटाळून लावली होती. ही याचिका राकेश दलाल यांनी दाखल केली होती. दलाल यांनी मध्य प्रदेशातील खजुराहो स्मारकांच्या गटाचा भाग असलेल्या जावरी मंदिरात भगवान विष्णूची सात फूट शिरच्छेद केलेली मूर्ती पूर्ववत करण्याकरिता याचिका दाखल केली होती. मोगलांच्या आक्रमणांदरम्यान मूर्तीची विटंबना झाली होती, असे वकिलानं याचिकेत म्हटलं. होतं. तसेच वारंवार निवेदने देऊनही अधिकारी मूर्ती पूर्ववत करण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हटलं होतं.
काय झाला होता वाद- याचिकेच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश म्हणाले, ही पूर्णपणे प्रसिद्धीची याचिका आहे. जा आणि स्वतः देवाला काहीतरी करण्यास सांगा. जर तुम्ही म्हणत असाल की तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त आहात, तर थोडी प्रार्थना आणि ध्यान करा. १८ सप्टेंबर रोजी, भगवान विष्णूच्या मूर्तीच्या पुनर्बांधणीच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली होती. यावरून त्यांच्यावर समाज माध्यमातून झालेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं की, ते सर्व धर्मांचा आदर करतात.
मूर्तीचा मुद्दा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अधिकारक्षेत्रात -१६ सप्टेंबर रोजी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर असा युक्तिवाद केला की मूर्तीचं डोकं जीर्ण झालं आहे. न्यायालयानं हस्तक्षेप करून त्याची पुनर्बांधणी करण्यास परवानगी द्यावी, असे याचिकेत नमदू केलं. खंडपीठानं याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना स्पष्ट केलं की ते त्यांची याचिका ऐकण्यास उत्सुक नाहीत. कारण, हा मुद्दा पूर्णपणे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अधिकारक्षेत्रात येतो.
