विषारी कफ सिरप प्रकरण : सीबीआय चौकशीच्या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरप सेवनामुळे झालेल्या मुलांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली.

Supreme Court Archived Photo
सुप्रीम कोर्ट संग्रहित फोटो (ETV Bharat)
Published : October 10, 2025 at 1:42 PM IST

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील कथित विषारी कफ सिरपमुळे झालेल्या मुलांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका आज शुक्रवारी फेटाळून लावली आहे. देशाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठानं वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते, विशाल तिवारी यांनी सांगितलं की, "अशा प्रकारची भेसळयुक्त औषधं आढळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. राज्यं एकमेकांवर आरोप करत आहेत. म्हणूनच एकाच तपास यंत्रणेमार्फत (CBI) चौकशी होणं आवश्यक आहे."

याचिकाकर्ते केवळ वृत्तपत्र वाचून थेट न्यायालयात येतात : दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पीठाला सांगितलं की, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आदी राज्य सरकारं या प्रकरणात आवश्यक ती पावलं उचलतील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकेचा विरोध करताना सांगितलं की, याचिकाकर्ते केवळ वृत्तपत्र वाचून थेट न्यायालयात पोहोचतात. मेहता यांनी स्पष्ट केलं की ते कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, परंतु तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी या प्रकरणात गंभीर पावलं उचलली आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यांनी हेही सांगितलं की राज्यांमध्ये औषध कायदे अंमलात आणण्यासाठी योग्य यंत्रणा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे.

पीठानं याचिकाकर्ते तिवारी यांना विचारले की त्यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात किती जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तिवारी यांच्या वतीने सांगण्यात आलं की त्यांनी आतापर्यंत 8 ते 10 अशा याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यावर पीठानं ही याचिका फेटाळून लावली.

याचिकेत पुढील मागण्या करण्यात आल्या होत्या : दरम्यान, या याचिकेत केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. जेणेकरून औषधांच्या सुरक्षितता आणि गुणवत्ता तपासणी प्रणालीमध्ये नेमकी कोणती त्रुटी झाली हे शोधता येईल. ज्यामुळे कमी प्रतीच्या औषधांचा बाजारात प्रवेश झाला.

याचिकेत न्यायालयाकडे हेही विनंती करण्यात आली होती की, भविष्यात कोणत्याही संशयास्पद उत्पादनाची विक्री किंवा निर्यातीची परवानगी देण्यापूर्वी, त्याचे विषविज्ञान चाचणी (toxicology test) एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये करणे बंधनकारक केलं जावं.

मध्य प्रदेशात आतापर्यंत 23 मृत्यू : कोल्ड्रिफ कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशात आतापर्यंत 23 मुलांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. छिंदवाडा येथे 20, पांढुर्णा येथे एक आणि बैतूल येथे दोन मुलांचे मृत्यू झाले आहेत. सर्व मुलांमध्ये एकसारखी लक्षणे आढळली. मात्र केवळ एका मुलाच्या नातेवाईकांनी शवविच्छेदनासाठी संमती दिली, त्यानंतर त्या मुलाचं शव कबरीतून काढून तपासण्यात आलं.

राजस्थानातही तीन मृत्यू : राजस्थानातही असाच प्रकार समोर आला असून, तिथेही 3 मुलांचा मृत्यू अशाच पद्धतीनं झाल्याचं सांगितलं जात आहे. सुरुवातीला मुलांना सर्दी-खोकला झाला होता आणि त्यांना कफ सिरप देण्यात आलं. मात्र दोन-तीन दिवसांनी त्यांनी लघवी करणे थांबवलं. तपासणीत त्यांच्या मूत्रपिंडाचे कार्य बंद पडल्याचं आढळलं. काही दिवस उपचारानंतर मुलांचे मृत्यू होत गेले. हा संपूर्ण प्रकार सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे.

