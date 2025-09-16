ETV Bharat / bharat

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे आमच्यासाठी आशीर्वादच'; एसआयटीच्या निष्कर्षांचे वनताराकडून स्वागत

वनताराने या निष्कर्षांचे स्वागत केले आणि सांगितले की, त्यांच्यासाठी तो केवळ दिलासा नव्हे, तर एक आशीर्वाद आहे.

Vantara welcomes SIT findings
एसआयटीच्या निष्कर्षांचे वनताराकडून स्वागत (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 1:43 PM IST

नवी दिल्ली: रिलायन्स फाऊंडेशनचे प्राणीशास्त्रीय बचाव अन् पुनर्वसन केंद्र असलेल्या वनताराने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीच्या क्लीन चिटचं स्वागत केलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निष्कर्षांना स्वीकारल्याने त्यांच्या प्राणी कल्याण मोहिमेविरुद्ध उपस्थित केलेले "शंका आणि आरोप" निराधार असल्याचे दिसून आल्याचंही वनतारानं अधोरेखित केलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने आदल्या दिवशी सांगितले होते की, एसआयटीने "अनुपालन आणि नियामक उपाययोजनांच्या मुद्द्यांवर समाधान व्यक्त केलंय". वनताराने या निष्कर्षांचे स्वागत केले आणि सांगितले की, त्यांच्यासाठी तो केवळ दिलासा नव्हे, तर एक आशीर्वाद आहे.

विशेष तपास पथकाचा अहवाल स्वीकारला : कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन नसल्याचे लक्षात घेता न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने गुजरातच्या जामनगरमधील प्राणीशास्त्रीय बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र असलेल्या वनताराच्या कारभाराची तपासणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाचा अहवाल स्वीकारला. "एसआयटीचा अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे स्पष्ट केले आहे की, वनताराच्या प्राणी कल्याण मोहिमेविरुद्ध उपस्थित केलेले शंका आणि आरोपांना कोणताही आधार नाही. एसआयटीच्या प्रतिष्ठित आणि व्यापक आदरणीय अधिकाऱ्यांनी सत्याचे प्रमाणीकरण करणे हे केवळ वनतारातील प्रत्येकासाठी दिलासा देणारे नव्हे, तर एक आशीर्वाददेखील आहे, कारण आपले कामाचं बोलत असल्याचंही वनतारानं निवेदनात म्हटलंय.

मानवतेच्या आत्म्याची देखील काळजी घेतो : त्यात पुढे ते म्हणाले की, "एसआयटीचे निष्कर्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बोलू न शकणाऱ्या मुक्या जनावरांसाठी नम्रता अन् भक्तीने सेवा करीत राहण्यासाठी आणखी बळ आणि प्रोत्साहन देतो. संपूर्ण वनतारा कुटुंब निर्णयाबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि करुणेने प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण आणि काळजी घेण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेबद्दल सर्वांना खात्री देतो". प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, वनतारा नेहमीच बोलू न शकणाऱ्या प्राण्यांप्रति प्रेम, करुणा दाखवत असून, वाचवलेला प्रत्येक पशु-पक्षी अन् जीव आम्हाला आठवण करून देते असतो की, आम्ही संपूर्ण मानवतेचं कल्याण करतोय. खरं तर आम्ही जेव्हा प्राण्यांची काळजी घेतो तेव्हा आपण मानवतेच्या आत्म्याची देखील काळजी घेत असल्याची आमची भावना असते.

पृथ्वी मातेला सजीवांसाठी चांगले स्थान बनवू : "आम्ही भारत सरकार, राज्य सरकारे आणि प्राण्यांची काळजी घेणाऱ्या सर्वच संघटनांच्या सहकार्यासाठी तयार आहोत. वनतारा नेहमीच त्यांच्यासोबत जवळून सहकार्याने काम करण्यास तयार राहील, याची खात्री देतो. चला तर आपण एकत्रितपणे पृथ्वी मातेला सर्व सजीवांसाठी एक चांगले स्थान बनवू यात," असंही त्यात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (SIT) वनतारा प्रकरणांची चौकशी करीत होते आणि त्यांनी प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला क्लीन चिट देण्याचा निर्णय घेतलाय.

SUPREME COURTSITVANTARAवनताराकडून स्वागतVANTARA WELCOMES SIT FINDINGS

