पुणे : जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर अशक्य गोष्ट शक्य करता येते, हे वाक्य आपण नेहमी ऐकतो. याचा प्रत्ययदेखील आपल्याला अनेकदा येतो. अशीच एक गोष्ट चेन्नईच्या संजय बी याच्या जीवनात घडली आहे. अपयशाला सामोरं जात असताना संजयनं कधीच हार मानला नाही. अनेकदा अपयशामुळे खचून गेलेले लोक टोकाचे निर्णय घेतात, पण संजयनं त्यातून उभं राहून पुन्हा मेहनत केली आणि अखेरीस पुण्यातील सिनजेंटा कंपनीत डेटा सायंटिस्ट होण्याचा मान मिळवला.
संजयच्या या यशामुळे अनेकांना प्रेरणा मिळाली आहे. त्यानं दाखवून दिलं की, परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी जिद्द आणि मेहनतीच्या बळावर अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी देखील शक्य करता येतात. त्याच्या या यशाचं कौतुक सर्वत्र होत असून तो आजच्या युवा पिढीसाठी आदर्श ठरला आहे.
नीट परिक्षेत तीनदा अपयश : 10 वीनंतर विद्यार्थी नीट (NEET) परीक्षेची तयारी मोठ्या प्रमाणावर करतात. यात यशस्वी होऊन देशातील आणि परदेशातील प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवणं हे अनेक विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असतं. चेन्नईत राहणाऱ्या संजय बी यानेही या परीक्षेत एकदा नव्हे तर तीनवेळा नशीब आजमावलं. परंतु तिन्हीवेळा कटऑफ स्कोअर न मिळाल्यामुळे त्याला अपयशाला सामोरं जावं लागलं. परंतु संजय या अपयशानं खचला नाही. त्यानं हार मानण्याऐवजी स्वतःला तयार केलं आणि आयआयटी मद्रासमधून डेटा सायन्स अँड ऍप्लिकेशन्सचा अभ्यास केला. यामुळे संजयला नव्या क्षेत्रात संधी मिळाली. यात त्यानं मेहनत करून पुण्यातील सिनजेंटा कंपनीत डेटा सायंटिस्ट म्हणून नोकरी मिळवली. संजय बी याची ही कथा चिकाटी, जिद्द आणि प्रामाणिक परिश्रम यांची खरी साक्ष आहे. अपयश हा यशाचा पहिला टप्पा आहे, हे त्यानं या अनुभवातून सिद्ध केलं आहे.
कोडिंग म्हणजे काय हेही माहीत नव्हतं : संजय बी याचा प्रवास खूपच अवघड आणि प्रेरणादायक आहे. जेव्हा त्यानं आयआयटी मद्रासमधील डेटा सायन्स अँड ऍप्लिकेशन्समध्ये बीएस्सी (Bachelor of Science) मध्ये प्रवेश घेतला, तेव्हा त्याला कोडिंग म्हणजे काय हेही माहीत नव्हतं. मात्र, त्यानं हार मानण्याऐवजी कठोर मेहनत, सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि यशस्वी होण्याची मजबूत इच्छाशक्ती दाखवली. संजयनं फक्त परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणं पुरेसं समजलं नाही, तर आपलं कौशल्य वाढवण्यावर भर दिला. एआय (Artificial Intelligence) वेब ऍप्सपासून ते प्रेडिक्टिव मॉडेल्सपर्यंत त्यानं विविध प्रोजेक्ट हाताळले. त्याच्या प्रोजेक्टमध्ये रॅग (RAG - Retrieval Augmented Generation) सिस्टम्स, एसक्यूएल (SQL), फ्लास्क (Flask) आणि व्ह्यू.जेएस (Vue.js) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानांचा समावेश होता. या सगळ्यामुळे संजयला टेक्निकल ज्ञानाचा सखोल अनुभव मिळाला आणि आज तो डेटा सायंटिस्ट म्हणून पुण्यातील सिनजेंटा कंपनीत यशस्वीपणे काम करत आहेत.
या कोर्समधून आपल्या वेळेनुसार शिक्षण घेता येतं : संजयला आयआयटी मद्रासमधील डेटा सायन्स अँड अॅप्लिकेशन्समधील बॅचलर ऑफ सायन्स (B. Sc in Data Science and Applications) या प्रोग्रामबाबत माहिती मिळाली. हा एक अनोखा आणि ओपन-एलिजिबिलिटी प्रोग्राम आहे. अर्थात, या कोर्ससाठी प्रवेश घेण्यासाठी कोणतंही वयाचं बंधन नाही, ना कोणती विशिष्ट शैक्षणिक पार्श्वभूमी आवश्यक आहे आणि ना जेईई (JEE) किंवा नीट (NEET) यांसारख्या परीक्षांमध्ये यशस्वी होण्याची अट आहे. यामुळे, जरी एखादा विद्यार्थी NEET किंवा JEE मध्ये पात्र झाला नसला, तरीही त्याला आयआयटी मद्रासच्या या नामांकित प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध असते. हा कार्यक्रम संपूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपात चालवला जातो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही ठिकाणावरून, आपल्या वेळेनुसार शिक्षण घेता येते.
संजयचा प्रवास कसा होता? : त्याच्या या प्रवासाबद्दल संजय सांगतो, "मी आयआयटी मद्रासमधून डेटा सायन्समध्ये बीएस्सी पदवी घेत आहे. कोरोनापूर्वी माझे वडील दुकान चालवायचे आणि माझी आई टेलर आहे. शालेय जीवनापासूनच मला शास्त्रज्ञ बनायचं होतं, म्हणून नीटची तयारी केली." संजय पुढे सांगतो, "नीट परीक्षेच्या तयारीत मला खूप दबाव जाणवला. पहिल्या प्रयत्नात निराशा वाटली, पण मी दुसऱ्या प्रयत्नात यशस्वी होईल अशी आशा ठेऊन प्रयत्न केला. दुसरा प्रयत्नही अपेक्षेप्रमाणं चांगला झाला नाही, त्यामुळे मला वाटायला लागलं की मी वेळ वाया घालवत आहे. तिसऱ्या प्रयत्नात मी वेळेचं नीट नियोजन करून तयारी केली आणि मागील दोन प्रयत्नांपेक्षा अधिक गुण मिळवले, पण तरीही सरकारी एमबीबीएस सीटसाठी ते पुरेसे नव्हते. त्यानंतर मी आयआयटी मद्रासमध्ये प्रवेश घेतला."
IITM साठी मी चार प्रोजेक्ट पूर्ण केले : संजयनं पुढे सांगितलं की, IITM साठी मी चार प्रोजेक्ट पूर्ण केले, जे मशीन लर्निंग (ML) मध्ये अत्यंत व्यावहारिक होते. यामध्ये विशेषतः बँक टेलिमार्केटिंग कॅम्पेनच्या यशाचा अंदाज लावण्याचा प्रोजेक्ट होता, ज्यामुळे मला व्यावहारिक डेटा विश्लेषण आणि भविष्यवाणी कौशल्यांचा (Predictive Skills) अनुभव मिळाला. याशिवाय, मी वर्गीकरण (classification) आणि प्रतिगमन (regression) यांसारख्या ML समस्यांवर आधारित अनेक प्रोजेक्ट केले आहेत, ज्यांनी माझी समस्या सोडवण्याची क्षमता अधिक मजबूत केली आहे." "BDM प्रोजेक्ट अंतर्गत, मी एका स्थानिक चहाच्या दुकानाच्या फ्रँचायझीकडून रिअल-टाइम डेटा गोळा केला. या डेटाच्या मदतीनं मी त्या व्यवसायाला प्रत्यक्ष कामकाजात येणाऱ्या समस्यांचं विश्लेषण करून त्यावर उपाय सुचवले, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसाय प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करता आली.
IITM मध्ये शिकत असल्याचा कुटुंबीयांना अभिमान : याशिवाय, मला IITM मध्ये प्रवेश मिळाल्याचा आणि तेथील विद्यार्थी म्हणून माझी निवड झाल्याचा मला अत्यंत अभिमान आहे. आयआयटीएम बीएस (BS) विद्यार्थ्यांसाठी सिंजेंटानं आयोजित केलेल्या हॅकाथॉनमध्ये मी 'गुडविल्लाई' हा प्रकल्प सादर केला. हा प्रोजेक्ट रॅग (RAG) आणि लँगचेन (LangChain) तंत्रज्ञानांचा वापर करून तयार केलेल्या रोल-बेस्ड अॅक्सेस चॅटबॉटवर आधारित होता, जो विविध डेटाबेस आणि दस्तऐवजांमधून आवश्यक माहिती शोधून देतो.
संजयचं आयआयटी मद्रासमध्ये शिक्षण सुरू : संजय याला डेटा सायंटिस्ट म्हणून निवडल्याचा मोठा अभिमान आहे आणि त्याच्या पालकांनाही त्याचा अभिमान वाटतो. तो पुढील काही वर्षांत सध्याच्या कंपनीत आपल्या व्यावसायिक विकासासाठी आणि संघटनात्मक उद्दिष्टांमध्ये सक्रियपणे योगदान देण्याचा मानस व्यक्त करतो. संजय पुढे म्हणाला, "सध्या माझं शिक्षण आयआयटी मद्रासमध्ये सुरू आहे. लहानपणापासून मला वैज्ञानिक होण्याची इच्छा होती आणि हळूहळू मी विविध कोर्स शोधत होतो. डेटा सायन्समध्ये मला आवड निर्माण झाली म्हणून त्याचा कोर्स केला."
'प्रयत्न करत राहा, यश मिळेल' : "मला पहिल्या आणि दुसऱ्या प्रयत्नांत यश मिळाले नाही. 2021 मध्ये मी कामाला सुरुवात केली आणि त्यानंतर तिसरा प्रयत्न केला, पण त्यातही यश मिळाले नाही. माझं मन मला थांबू देत नव्हतं, त्यामुळे मी सातत्याने प्रयत्न करत होतो. लहानपणापासून मला कॉम्प्युटर सायन्समध्ये आवड होती, पण काम करत असताना अभ्यास करणं मोठं आव्हान होतं. विशेषतः गणित शिकताना मला खूप अडचणी आल्या. अनेकदा मी कंपनीत 12-13 तास काम करत होतो, पण माझं मन म्हणत होतं 'हो, मी करू शकतो' आणि हीच माझ्यासाठी प्रेरणा होती." तो पुढे सांगतो, "गणित आणि मशीन लर्निंग हे दोन्ही विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. माझं तुम्हा सर्वांना आवाहन आहे की, आयुष्यात काही अडचणी आल्या तर त्याचा विचार करून घाबरू नका. कुटुंब आणि मित्रांशी बोलून त्या अडचणी सोडवण्याचा मार्ग नक्कीच सापडेल."
