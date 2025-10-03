सोनम वांगचुक यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ पत्नीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
दोन दिवसांपूर्वीच लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या निदर्शनांमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि 90 जण जखमी झालेत.
नवी दिल्ली: लडाखमधील निदर्शनांसाठी जबाबदार असलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वांगचुक यांना 26 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वीच लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या निदर्शनांमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि 90 जण जखमी झालेत. सोनम वांगचुक सध्या राजस्थानमधील जोधपूर तुरुंगात आहेत.
याचिकेत वांगचुक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह : वकील सर्वम रितम खरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत अंगमो यांनी वांगचुक यांच्या अटकेला आव्हान दिले आणि त्यांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी केलीय. याचिकेत वांगचुक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) लादण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेत. अंगमो यांनी आरोप केला आहे की, त्यांना अद्याप ताब्यात घेण्याच्या आदेशाची प्रत मिळालेली नाही, जी नियमांचे उल्लंघन आहे. तसेच त्यांनी सांगितले की, त्यांचा अद्याप वांगचुक यांच्याशी कोणताही संपर्क झालेला नाही. अलीकडेच लडाख प्रशासनाने वांगचुक यांच्यावरील हेरगिरीचे दावे फेटाळून लावले.
ते कोणालाही भडकावू शकत नाहीत : यापूर्वी सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीनेही पोलिसांच्या कारवाईवर टीका केली होती. सोनम वांगचुक यांना बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचा दावा तिने केला होता. हा एक बनावट कट होता. तिने सुरक्षा दलांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की, सीआरपीएफला गोळीबार करण्याचा आदेश कोणी दिला? स्वतःच्या लोकांवर कोण गोळीबार करेल, विशेषतः अशा भागात जिथे आजपर्यंत कोणतेही निदर्शने झाली नाहीत?, असंही पत्नी गीतांजली म्हणालीय. सोनम वांगचुक फक्त शांततापूर्ण निदर्शनात सहभागी झाले होते. ते कोणालाही भडकावू शकत नाहीत. त्यांना याबद्दल काहीही माहिती असल्याचंही पत्नी गीतांजली हिने सांगितले.
