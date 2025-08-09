श्रीनगर : दक्षिण काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यातील अखल भागात दहशतवाद्यांशी सुरू असलेल्या चकमकीत दोन जवानांना वीरमरण आलंय. या भागात रात्रभर गोळीबार सुरू होता. मागील नऊ दिवसांपासून 'ऑपरेशन अखल' सुरू आहे. यामुळं अलीकडील काळातील काश्मीर खोऱ्यातील ही सर्वात मोठी दहशतवादविरोधी कारवाई ठरली. भारतीय सैन्यानं दहशतवाद्यांवर जोरदार गोळीबार केलाय. यात अनेक दहशतवादी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
'ऑपरेशन अखल'चा आज नववा दिवस : अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एक ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या या कारवाईत आतापर्यंत किमान नऊ सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले आहेत. या ऑपरेशनच्या पहिल्या दोन दिवसांत दोन दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात आलंय. लान्स नाईक प्रितपाल सिंग आणि शिपाई हरमिंदर सिंग अशी वीरमरण आलेल्या दोन भारतीय जवानांची नावं आहेत.
दोन जवानांना वीरमरण : "राष्ट्रासाठी कर्तव्य बजावताना शूरवीर, लेफ्टनंट नायक प्रितपाल सिंग आणि सेप हरमिंदर सिंग यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचा देश सन्मान करतो. त्यांचे धैर्य आणि समर्पण आपल्याला कायम प्रेरणा देईल. भारतीय सैन्य त्यांच्या कुटुंबांप्रती शोक व्यक्त करतं आणि एकता दर्शवते. ऑपरेशन सुरूच आहे," असं भारतीय सैन्याच्या चिनार कॉर्प्सने 'एक्स' वर पोस्ट केले.
रात्रभर सुरू होता गोळीबार : दक्षिण काश्मीर जिल्ह्यातील अखल येथील जंगलात दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीबद्दल विशिष्ट गुप्तचर माहिती मिळाली होती. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी तेथे घेराव घालून शोध मोहीम सुरू केल्यानंतर ही चकमक सुरू झाली. शुक्रवारी रात्रभर या भागात गोळीबार सुरू होता. गेल्या शुक्रवारी दोन्ही बाजूंमध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर, रात्रीसाठी ऑपरेशन थांबवण्यात आलं होतं, परंतु घेराबंदी मजबूत करण्यात आली होती आणि परिसरात अतिरिक्त सैन्य पाठवण्यात आलं होतं, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
