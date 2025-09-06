ETV Bharat / bharat

टेकडीवरील मंदिरात जाण्यासाठी वापरातली रोपवे ट्रॉली कोसळली; सहा जणांचा मृत्यू

गुजरातमध्ये रोपवे कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झालाय. गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यातील पावगड टेकडीवर ही दुर्घटना घडली.

Cargo Ropeway Trolley Collapses In Gujarat
गुजरातमध्ये रोपवे दुर्घटना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 9:51 PM IST

पंचमहल (गुजरात) : देशभरात गणेश विसर्जनाचा उत्साह आहे. आपल्या लाडक्या बाप्पाला गणेश भक्त निरोप देत आहेत. दुसरीकडं गुजरातमध्ये रोपवे दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झालाय. गुजरातमधील पंचमहल जिल्ह्यातील पावगड टेकडीवरील तीर्थक्षेत्र स्थळी शनिवारी दुपारी एक मालवाहू रोपवे ट्रॉली कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झालाय. मागील वर्ष अशीच एक रोपवे दुर्घटना गुजरातमध्ये घडली होती. त्यातही अनेक जणांचा मृत्यू झाला होता.

रोपवे दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू : बांधकाम साहित्य टेकडीवर वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येणारी मालवाहू रोपवे ट्रॉली केबल तुटल्याने खाली पडली. मालवाहू रोपवेचा वापर प्रामुख्याने मंदिर ट्रस्ट, कर्मचारी आणि विशेष पाहुणे करत होते. तांत्रिक बिघाडामुळे टॉवर कोसळला तेव्हा काही कर्मचारी रोपवेमध्ये होते, असे वृत्त आहे. सुरुवातीच्या वृत्तानुसार, या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, मृतांमध्ये ऑपरेटर आणि इतर कर्मचाऱयांचा समावेश आहे.

रोपवे भाविकांसाठी केला होता बंद : मृतदेह हलोल उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. हलोल शहरात गणेश विसर्जन मिरवणूक सुरू असताना ही घटना घडली. पावगड हे एक लोकप्रिय तीर्थक्षेत्र आहे आणि गुजरातमधील भाविक येथे भेट देतात. हे मंदिर सुमारे 800 मीटर उंचीवर आहे, यात्रेकरू शिखरावर पोहोचण्यासाठी सुमारे दोन हजार पायऱ्या चढतात. खराब हवामानामुळे हा रोपवे सर्वसामान्यांना वापरण्यासाठी सकाळपासून बंद करण्यात आला होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चौकशी समिती स्थापन होणार : पंचमहलचे जिल्हाधिकारी अजय दहिया म्हणाले की, "दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल."

हेही वाचा - गणेश विसर्जनावेळी बॉम्ब हल्ल्याची धमकी देणारा आरोपी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात, 400 किलो आरडीएक्स लावण्याची दिली होती धमकी

SIX KILLED ROPEWAY TROLLEY COLLAPSEगुजरात रोपवे कोसळलारोपवे दुर्घटनेत सहा मृत्यूROPEWAY TROLLEY COLLAPSES GUJARAT

