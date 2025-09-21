कर्नाटकातील आलंद मतदारसंघातील मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोप; चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन
२०२३ च्या निवडणुकीत आळंद मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला होता. यावर आता चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली.
Published : September 21, 2025 at 8:17 PM IST
बंगळुरू : २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत कलबुर्गी जिल्ह्यातील आलंद मतदारसंघात मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं शनिवारी एसआयटी स्थापन केली. या पथकाचे नेतृत्व अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (सीआयडी) बी.के. सिंह यांच्याकडं असणार आहे. या पथकात पोलीस अधीक्षक दर्जाचे दोन अधिकारी, सैदुलु अदावथ आणि शुभनविता यांचा समावेश आहे.
काय आहे आरोप? : २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत आलंद मतदारसंघातील मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती, असा आरोप काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. या दाव्याची कर्नाटक सरकारनं गांभीर्यानं दखल घेतली आहे. राहुल गांधींनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरदेखील मत चोरांना संरक्षण देण्याचा आरोप केला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांचे आरोप निराधार असल्याचं सांगत फेटाळून लावले आहेत. आयोगाचा असा दावा आहे की व्यक्ती ऑनलाइन पद्धतीनं मते वगळू शकत नाहीत.
आलंद पोलीस ठाण्यात तक्रार : २५६ मतदान केंद्रांवर ६,६७० मतदारांची नावे मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत आलंदचे आमदार बी.आर. पाटील यांनी आलंद पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ही घटना उघडकीस आली.
मतदार नोंदणी रद्द करण्याचे अर्ज : सरकारी आदेशात आमदारांना उद्देशून म्हटलं आहे की, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पडताळणीत असे दिसून आले की, ६,०१८ मतदार नोंदणी रद्द करण्याचे अर्ज सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त २४ अर्ज वैध आढळले आहे. या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित ५,९९४ अर्ज वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरचा वापर करून, संबंधित मतदारांच्या माहितीशिवाय आणि वाईट हेतूनं दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन : आदेशात असं म्हटलं आहे की, एसआयटीला भारतीय नागरी सेवा संहिता, २०२३ च्या कलम २(यू) अंतर्गत पोलीस ठाण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कर्नाटकमधील सर्व संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आलं आहे. एसआयटी सीआयडी आणि स्थानिक पोलीस संसाधनांचा वापर करून सक्षम न्यायालयांना आपला अहवाल सादर करेल. हा अहवाल राज्य सरकारलादेखील पाठवला जाईल.
