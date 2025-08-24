ETV Bharat / bharat

'मत चोरीची SIR ही संस्थात्मक पद्धत' : राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल - RAHUL SHARPENS ATTACK ON EC

राहुल गांधी यांच्या यात्रेदरम्यान तरुणांनी भाजपा विरोधी घोषणाबाजी केली. सत्ताधाऱ्यांविरोधात 'मत चोर, गद्दी चोर' घोषणांनी हजारो तरुणांनी यात्रा गाजवल्याची माहिती राहुल गांधी यांनी दिली.

यात्रेदरम्यान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आणि इतर
यात्रेदरम्यान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आणि इतर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 24, 2025 at 8:36 PM IST

अररिया/पूर्णिया/पाटणा - निवडणूक आयोगावरील हल्ला तीव्र करताना, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितलं की, सध्या बिहारमध्ये सुरू असलेली विशेष सघन सुधारणा (SIR) ही भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) भागीदारीत मते चोरण्याचा एक संस्थात्मक मार्ग आहे. त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत बिहारमध्ये असे होऊ न देण्याची शपथ घेतली.

"SIR ही बिहारमध्ये मत चोरीची एक संस्थात्मक पद्धत आहे. विरोधी पक्ष तक्रार करत आहेत, परंतु भाजपाने एकही तक्रार दाखल केलेली नाही. कारण हे साटंलोटं आहे. निवडणूक आयोग, निवडणूक आयुक्त आणि भाजपा यांच्यात ही भागीदारी आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधी यांनी निदर्शनास आणून दिलं की निवडणूक आयोगाची जबाबदारी योग्य मतदार यादी प्रदान करणे ही होती. परंतु त्यांनी महाराष्ट्र, हरियाणा आणि कर्नाटकमध्ये असं केलं नाही. केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघात अनियमिततेचे असेच आरोप करताना लोकसभा सदस्य आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र न मागितल्याबद्दल त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

यात्रेदरम्यान बोलताना राहुल गांधी
यात्रेदरम्यान बोलताना राहुल गांधी (ETV Bharat Reporter)

एसआयआरमधील कथित विसंगतींविरुद्ध मतदार अधिकार यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या शेवटी राहुल गांधी बिहारमधील अररिया शहरात पत्रकारांशी संवाद साधत होते. वेळापत्रकात एक दिवसाची विश्रांती असल्यानं ते दिल्लीला रवाना झाले. मंगळवारी सुपौल येथून पदयात्रा पुन्हा सुरू होईल. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेते तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआयएमएलचे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इन्सान पार्टी (व्हीआयपी) प्रमुख मुकेश साहनी आणि इतर अनेक इंडिया आघाडीतील पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

यात्रा खूप यशस्वी झाली असं सांगून राहुल गांधी यांनी पुढे म्हटलं की लोक स्वेच्छेनं या यात्रेत सहभागी होत आहेत. या यात्रेत सहभागी होण्यासाठी लोकांना बोलावलं जात नाही. "हे स्पष्ट आहे की बिहारच्या कोट्यवधी लोकांनी 'मत चोरी' बद्दलचा मुद्दा स्वीकारला आहे, जो आम्ही मांडला आहे. आमचा संपूर्ण दबाव निवडणूक आयोगाला त्याचे वर्तन बदलण्यास भाग पाडण्यावर आहे. आम्ही त्यांना सोडणार नाही. आम्ही कोणत्याही किंमतीवर बिहारमध्ये निवडणुका चोरीला जाऊ देणार नाही," असं राहुल गांधी पुढे म्हणाले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सुचवलं की निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज्याचा दौरा करून प्रत्यक्षात काय घडलं आहे ते पाहावं. "जे जिवंत आहेत त्यांना मारले गेले आहे. ज्यांनी चार-पाच वेळा मतदान केलं आहे त्यांना मतदार यादीतून वगळण्यात आलं आहे. मी जिथे जिथे जातो तिथे अशा लोकांना भेटतो. बाहेर रस्त्यावर मला अनेक लोक भेटले, ज्यांनी मला सांगितलं की त्यांची नावं वगळण्यात आली आहेत," अशी माहितीही राहुल गांधी यांनी दिली.

पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, यात्रेदरम्यान हजारो तरुण सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून "व्होट चोर, गद्दी चोर" अशा घोषणा देत त्यांच्याकडे आकर्षित होत आहेत. "याचा अर्थ असा आहे की मतांच्या चोरीचा मुद्दा सर्वांमध्ये पसरला आणि पटला आहे. बिहारमधील लोक आणि मुले राजकीयदृष्ट्या सक्रिय झाली आहेत. निवडणूक आयोगाने याचा विचार केला पाहिजे," असं राहुल गांधी पुढे म्हणाले.

राजद नेते तेजस्वी यादव यांनीही एसआयआर आणि संबंधित मुद्द्यांवर बोलताना मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणााले, "निवडणूक आयोगही आता गोदी आयोग झाला आहे आणि भाजपच्या सेल किंवा कार्यकर्त्यासारखे काम करत आहे." ते पुढे म्हणाले, "प्रत्येक मतदान केंद्रावर किमान ५० मतदारांची नावं वगळण्यात आली आहेत. आयोगाने लोकांमध्ये आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. एसआयआर अंतर्गत जिवंत लोकांना मृत घोषित कसं करण्यात आलं याचे पुरावे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहेत."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध असंसदीय शब्द वापरल्याबद्दल महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात तेजस्वी यादव यांच्याविरुद्ध दोन गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. तरीही त्यांचा आत्मविश्वास जरासुद्धा ढळलेला दिसला नाही. "मी इतका खोटारडा पंतप्रधान कधीच पाहिला नाही. अफवा पसरवण्यात आणि समाजात विष पेरण्यात त्यांचा हात कुणीच धरु शकत नाही. त्यांनी गया येथे भाषण केलं की निवडणूक आयोग घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी काम करत आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने अशा कोणत्याही व्यक्तीची यादी केलेली नाही. एसआयआर हे लोकशाही आणि संविधान नष्ट करण्याचं कारस्थान आहे. आम्ही हे होऊ देणार नाही," असं तेजस्वी यादव म्हणाले.

यात्रेला जनतेच्या पाठिंब्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना, सीपीआयएमएलचे दीपांकर भट्टाचार्य यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, जनतेमध्ये एसआयआरबद्दल संताप आहे आणि बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे निष्क्रिय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार बदलण्यास लोक सज्ज आहेत.

“सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआरबद्दल निवडणूक आयोगाने चुकीचा युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी मतदारांची जबाबदारी, ज्यामध्ये वगळण्यात आलेल्या मतदारांचाही समावेश आहे, राजकीय पक्षांच्या बूथ-लेव्हल एजंट्स (बीएलए) वर ढकलली. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, योग्य मतदार याद्या करणे ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. तसंच, भाजपाकडे जास्तीत जास्त बीएलए आहेत, परंतु ते शांत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, त्यांच्या मतदारांना वगळले जात नाही का?” असा सवाल दीपांकर भट्टाचार्य यांनी केला.

यापूर्वी, राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह इतर नेत्यांनी एका जाहीर सभेला संबोधित करताना पूर्णिया येथील अपक्ष खासदार राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव यांच्यासोबत सभा घेतली. नंतर त्यांनी तेजस्वी यादव यांचं कौतुक करून दोघांमधील मतभेदाच्या अफवांना पूर्णविराम दिला. राहुल गांधी आणि इतर नेते पूर्णियातील गढबनैली येथील एका 'ढाब्यावर' थांबले आणि चहासोबत नूडल्स, बिस्किटे आणि बटाट्याच्या चिप्सचा नाश्ता केला.

ढाबा मालक यावेळी कौतुकानं सांगत होते, "आम्हाला माहीत होते की राहुल गांधी यांची यात्रा या मार्गाने जाईल, ते येथे नाश्ता करण्यासाठी थांबतील याची आम्हाला कल्पना नव्हती. त्यांनी माझ्याशी बोलून मला सांगितले की त्यांना ही जागा आवडली. त्यांनी आणि इतर नेत्यांनी नाश्ता केला आणि बिल भरले. मला त्यांना भेटून आनंद झाला". हे सांगताना अपना ढाबाचे मालक अमित कुमार साह यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता.

