कन्नडमध्ये परीक्षा देऊन मराठी डॉक्टर झाली कर्नाटकात पीएसआय, संपूर्ण शिक्षण झालंय मराठीतून
कन्नडमध्ये परीक्षा देऊन मराठी डॉक्टर श्रुती पाटील पीएसआय झाली आहे. अशा प्रकारे शिक्षण मराठी माध्यमातून घेऊन सरकारी पद मिळवणारी कुटुंबातील ती पहिली व्यक्ती ठरली आहे.
Published : September 20, 2025 at 12:06 AM IST
बेळगावी : ती पूर्णपणे मराठी कुटुंबातील आहे. तिने तिच्या मातृभाषेत मराठीतून शिक्षण घेतलं. पण ती कन्नडही शिकली. त्याच भाषेत तिने कर्नाटक राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली आणि पीएसआय पद मिळवलं. ही आहे कर्नाटकातील डॉ. श्रुती पाटील यांची वास्तव कहाणी.
बेळगावीतील कंग्राली केएच येथील मार्कंडेय नगरमधील डॉ. श्रुती पाटील ही पूर्णपणे मराठी कुटुंबातील मुलगी आहे. तिनं कर्नाटकातील पीएसआयची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. २०२१ मध्ये ४०२ पीएसआय पदांच्या भरतीसाठी झालेल्या परीक्षेत तिनं नववा क्रमांक मिळवला आहे.
श्रुतीनं तिचं प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण बेळगावीतील महिला विद्यालय हायस्कूलमध्ये मराठी माध्यमातून पूर्ण केलं. तसंच ज्योती कॉलेजमधून पीयूसी पूर्ण केलं आणि भारतेश कॉलेजमधून बीएचएमएसमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवून डॉक्टर बनली. सध्या बंगळुरूमधील एका रुग्णालयात डॉक्टर म्हणून काम करत असलेली श्रुती, स्पर्धा परीक्षा देण्याचं तिचं स्वप्न पाहात होती. तिनं यूपीएससी आणि केपीएससी परीक्षांची तयारी केली होती. तिने दुसऱ्या सत्रात पीएसआय परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि लवकरच बेंगळुरूमध्ये पीएसआय पदावर कर्नाटकातील पोलीस खात्यात हजर होईल.
ईटीव्ही भारतशी बोलताना डॉ. श्रुती पाटील म्हणाल्या, "मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन आणि कन्नडमध्ये पीएसआय परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मी काहीतरी मोठे साध्य केले आहे असे सर्वजण म्हणत आहेत. मात्र, कन्नड भाषा तितकी कठीण नाही. जर तुम्ही मराठीसह कर्नाटकची प्रशासकीय भाषा कन्नड शिकली आणि त्या भाषेवर प्रभुत्व मिळवले तर तुम्ही कोणतीही स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकता. कन्नड आणि मराठी भाषा माझ्यासाठी दोन डोळ्यांसारख्या आहेत. मी दोन्ही भाषा अस्खलितपणे शिकले. म्हणूनच मी पीएसआय परीक्षेत यशस्वी झाले."
शालिनी रजनीश मॅडम ही माझी पहिली प्रेरणा होती : श्रुती पुढे सांगतात की, २००८-०९ मध्ये, शालिनी रजनीश मॅडम बेळगावच्या उपायुक्त होत्या. त्यावेळी मी हायस्कूलमध्ये शिकत होते. मी दररोज वर्तमानपत्रात त्यांच्या बातम्या वाचत असे. एका उपायुक्ताकडे किती शक्ती असते आणि तो कोणत्या प्रकारचे काम करू शकतो हे मी पाहत असे. म्हणून, शालिनी मॅडम ही माझी पहिली प्रेरणा होती. त्यानंतर, २०१६ मध्ये, बेळगावी येथे सर्वात तरुण आयएएस अधिकारी अन्सार शेख यांच्या स्वागत समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. मी या दोन्ही आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रेरणा म्हणून घेतले आणि परीक्षेची तयारी केली. असं श्रुतीनं सांगितलं.
कर्नाटकात सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कन्नड शिकावी लागेल : “बेळगावी हे एका लहान भारतासारखे आहे. येथे कन्नड, मराठी, उर्दू, हिंदी यासह वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे लोक आहेत. आपण सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे. कर्नाटकात सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी, त्यात प्रवीण होण्यासाठी आणि परीक्षा लिहिण्यासाठी जर तुम्ही कन्नड शिकलात तर काहीही कठीण वाटणार नाही. आम्ही मूळचे मराठी कुटुंबातील आहोत. म्हणून, कन्नड शिकणे थोडे कठीण होते. जेव्हा मी धारवाडमध्ये प्रशिक्षण घेत होते, तेव्हा मी माझी कन्नड भाषा सुधारण्यासाठी दर रविवारी त्याची परीक्षा लिहित असे. यामुळे मला कन्नड शिकण्यास खूप मदत झाली. तसेच, बेंगळुरूमध्ये कन्नडमध्ये रुग्णांशी बोलल्याने मला मदत झाली,” असं श्रुती सांगते.
कुटुंबाचा पाठिंबा मोठा : "आम्ही एक संयुक्त कुटुंब आहोत. माझे वडील आणि दोन काका सुतारकाम करतात. माझे आजोबा, आजी, वडील-आई, काका-काकू आणि सर्वांनी मला खूप पाठिंबा दिला आहे. माझे लग्न २०२२ मध्ये झाले. माझे पती, डॉ. ऋषिकेश देसाई, डॉक्टर आहेत आणि मुंबईत त्यांचं स्वतःचं क्लिनिक आहे. माझ्या पतीच्या कुटुंबातूनही मला खूप पाठिंबा आहे. वैद्यकीय व्यवसायापेक्षा प्रशासनाचा भाग म्हणून मी सामान्य माणसाची सेवा करावी अशी माझी इच्छा आहे," असं डॉ. श्रुती पाटील म्हणतात.
कन्नड ही उदरनिर्वाहाची भाषा : "मराठी लोकांना मराठीची ओळख आणि भाषेचा अभिमान असला पाहिजे. तथापि, कर्नाटकात सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कन्नड हा अनिवार्य विषय आहे. कन्नड ही उदरनिर्वाहाची भाषा आहे. त्या भाषेबद्दल द्वेषाची भावना नसावी. भाषेने आपल्याला एकत्र आणावे, वेगळे करू नये. म्हणून, मराठी तरुणांनी भाषिक द्वेषाला बळी पडू नये आणि कन्नड शिकून सरकारी नोकरी मिळवावी आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करावे," असा सल्ला डॉ. श्रुती पाटील यांनी दिला.
काकांना मोठा आनंद झाला : "आमच्या कुटुंबात कोणीही सरकारी नोकरीत नाही. आमची मुलगी श्रुती PSI झाली आहे याचा आम्हाला स्वर्गीय आनंद आहे. भविष्यात ती KPSC परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तिच्या यशाबद्दल घरी उत्सवाचे वातावरण आहे. जेव्हा आम्ही बंगलोरहून आल्यानंतर, आमचे संपूर्ण कुटुंब आणि नातेवाईक रेल्वे स्टेशनवर आले होते आणि त्यांनी आमचे भव्य स्वागत केले," असं श्रुतीचे काका प्रशुरप पाटील म्हणाले.