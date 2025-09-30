देशात सायबर गुन्हे आणि अनुसूचित जमातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांत लक्षणीय वाढ, NCRB च्या आकडेवारीवरून धक्कादायक तथ्यं समोर
एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतून अनेक धक्कादायक तथ्ये समोर आली आहेत. यानुसार देशात सायबर गुन्ह्यांमध्ये आणि अनुसूचित जमातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे.
Published : September 30, 2025 at 1:48 PM IST
नवी दिल्ली : देशातील गुन्हेगारी स्थितीवर प्रकाश टाकणारी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोची (NCRB) ताजी आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली आहे. 2023 मध्ये भारतात खुनाच्या घटनांमध्ये काहीशी घट झाली आहे. मात्र, या काळात काही गुन्ह्यांमध्ये चिंताजनक वाढही दिसून आली आहे. विशेषतः अनुसूचित जमातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये तब्बल 28 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच, सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाणही लक्षणीय प्रमाणात वाढलं असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर कसा गंभीर स्वरूप धारण करत आहे, हे या अहवालातून स्पष्ट होतं.
अनुसूचित जमातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये 28 टक्क्यांनी वाढ : नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये भारतात 27,721 खुनाचे गुन्हे नोंदवले गेले, जे 2022 च्या तुलनेत 2.8 टक्क्यांनी कमी आहेत. मात्र, या काळात अनुसूचित जमातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच, 2022 मध्ये सायबर गुन्ह्यांमध्ये 31.2 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली असून, 65,893 प्रकरणांच्या तुलनेत 86,420 प्रकरणं झाली आहेत.
हत्येमागील तीन मुख्य कारणं : 2023 मध्ये 'वाद' (9,209 प्रकरणं) हा हत्येमागील सर्वात सामान्य हेतू होता, त्यानंतर 'वैयक्तिक सूड किंवा शत्रुत्व' (3,458 प्रकरणं) आणि 'स्वार्थ' (1,890 प्रकरणं) यांचा समावेश आहे.
तसेच, अनुसूचित जमातींविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये 28.8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये 10,064 प्रकरणं नोंदवली गेली होती, तर 2023 मध्ये ती संख्या 12,960 झाली आहे. या श्रेणीतील एकूण गुन्हेगारी दर 2022 मध्ये 9.6 वरून 2023 मध्ये 12.4 वर पोहोचला आहे.
गुन्हेगारी दराची गणना 2011 च्या वास्तविक जनगणनेवर आधारित : एनसीआरबीच्या मते, 2011 च्या जनगणनेनुसार गुन्ह्यांचा दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे मोजला गेला आहे. विशेष म्हणजे, महानगरांसाठी गुन्हेगारी दराची गणना 2011 च्या वास्तविक जनगणनेवर आधारित लोकसंख्येवरून करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, साधारण दुखापतींशी संबंधित कलमांच्या नोंदी एकूण प्रकरणांपैकी 21.3 टक्के आहेत. त्यानंतर दंगलींची 1,707 प्रकरणं असून ती एकूण एफआयआरपैकी 13.2 टक्के आहेत. बलात्काराच्या 1,189 प्रकरणांचा समावेश आहे, जे एकूण प्रकरणांपैकी 9.2 टक्के आहेत.
सायबर गुन्ह्यांचा दर वाढला : वर्षभरात सायबर गुन्ह्यांचा दर 4.8 टक्क्यांवरून वाढून 6.2 टक्के झाला आहे. 2023 मध्ये एकूण 86,420 सायबर गुन्ह्यांपैकी 68.9 टक्के प्रकरणं म्हणजे सुमारे 59,526 प्रकरणं ही नागरिकांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशानं झाली आहेत. त्यानंतर लैंगिक शोषणाची 4.9 टक्के प्रकरणं असून ती 4,199 इतकी आहेत. तसेच, खंडणीच्या प्रकरणांची टक्केवारी 3.8 असून, त्यांची संख्या 3,326 इतकी नोंदवली गेली आहे.
देशभरात दखलपात्र गुन्हे किती? : देशभरात 2023 मध्ये एकूण 62,41,569 दखलपात्र गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. यापैकी भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) 37,63,102 प्रकरणं तर विशेष व स्थानिक कायदे (SLL) अंतर्गत 24,78,467 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार, 2022 च्या तुलनेत 7.2 टक्क्यांनी म्हणजेच 4,16,623 प्रकरणांची वाढ झाली आहे, कारण 2022 मध्ये एकूण 58,24,946 प्रकरणे नोंदवली गेली होती. दर लाख लोकसंख्येमागे नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचा दर 2022 मध्ये 422.2 होता, जो 2023 मध्ये वाढून 448.3 वर पोहोचला आहे.
महिलांवील गुन्हे : भारतीय दंड संहितेनुसार महिलांवर झालेल्या गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक प्रकरणं ‘पती किंवा नातेवाईकांकडून क्रूर वागणूक’ (1,33,676 प्रकरणे, 29.8 टक्के) आणि ‘महिलांचं अपहरण’ (88,605 प्रकरणे, 19.8 टक्के) या प्रकारांत नोंदवली गेली आहेत. त्यानंतर ‘महिलांवर विनयभंगाच्या उद्देशानं झालेला हल्ला’ (83,891 प्रकरणे, 18.71 टक्के) आणि ‘बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम (POCSO)’ अंतर्गत (66,232 प्रकरणं, 14.8 टक्के) गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
महानगरातील गुन्हे 10.6 टक्क्यांनी वाढले : 2023 मध्ये 19 महानगरीय शहरांमध्ये एकूण 9,44,291 दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद झाली, जी 2022 च्या तुलनेत 10.6 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2022 मध्ये येथे 8,53,470 प्रकरणं नोंदवली गेली होती. अहवालानुसार, महानगरांमध्ये नोंदवलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी 6,67,351 गुन्हे भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) तर 2,76,940 प्रकरणं विशेष व स्थानिक कायद्यांनुसार (SLL) नोंदवण्यात आली आहेत.
2023 मध्ये महानगरांमध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच 44.8 टक्के प्रकरणं 'चोरी' या गुन्ह्यांच्या अंतर्गत नोंदवली गेली. त्यानंतर 'सार्वजनिक मार्गांवर निष्काळजीपणे वाहन चालवणे' या प्रकारांत 9.2 टक्के, म्हणजेच 61,570 प्रकरणे नोंदवली गेली. तसेच, 'सार्वजनिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण करणं' या गुन्ह्यांत 8.1 टक्के, म्हणजेच 53,742 प्रकरणं नोंदली गेली आहेत.
