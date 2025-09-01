गोलाघाट (असाम) : आसाम राज्यातील गोलाघाट येथील एका सरकारी रुग्णालयातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील एका डॉक्टरने साप चावलेल्या महिलेला रेबीजची लस घेण्याचा सल्ला दिला. तथापि, रुग्णालयातील फार्मासिस्टनं डॉक्टरांची ही चूक पकडली आणि ती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. पण आश्चर्यकारक म्हणजे, त्यानंतरही डॉक्टरांनी त्यांचं स्पष्टीकरण देत, रेबीजची लस देता येते असं सांगितलं. या प्रकारामुळे रुग्णालयातील चूक आणि डॉक्टरांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या घटनेनंतर रुग्णाच्या कुटुंबानं रुग्णालय प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. त्यांनी साप चावल्यास रेबीजची लस देणं योग्य आहे का? याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सध्या रुग्णालय प्रशासन या प्रकरणावर मौन बाळगून आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, साप चावल्यावर रेबीजची लस देणं चुकीचं आहे. कुटुंबानं रुग्णालयावर आरोप करत म्हटलं आहे की, रुग्णालय रुग्णांच्या जीवाशी खेळत आहे आणि त्यांच्या जीवास धोका निर्माण करत आहे.
नेमकी घटना काय आहे? : ही घटना गोलाघाटमधील दक्षिणहेंगारा येथील आहे. शनिवारी (30 ऑगस्ट) रात्री एका महिलेला साप चावला. तिच्या कुटुंबीयांनी तिला ताबडतोब गोलाघाट येथील आसाम सरकारच्या शहीद कुशल कुंवर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेलं. कुटुंबीयांनी डॉक्टरांना सांगितलं की, महिलेला साप चावला आहे. डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनवर साप चावल्याचं नोंदवलं आणि त्यानंतर काही औषधं दिली. कुटुंबीय ती प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटलच्या फार्मसीमध्ये घेऊन गेले. तिथं ही पुढील गंभीर चुक घडली.
फार्मासिस्टने औषध देण्यास नकार दिला: प्रिस्क्रिप्शनवर साप चावल्याचं पाहिल्यावर फार्मासिस्टने रेबीज इंजेक्शन देण्यास नकार दिला. कुटुंबीयांनी त्याचं कारण विचारलं, तेव्हा फार्मासिस्टने स्पष्ट केलं की, प्रिस्क्रिप्शनवर रेबीज इंजेक्शन लिहिलेलं आहे, परंतु हे साप चावल्याचं प्रकरण आहे, जे रेबीजच्या लसीसाठी योग्य नाही. यानंतर डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाचा पर्दाफाश झाला, ज्यामुळे रुग्णाच्या उपचारांमध्ये गंभीर चूक झाली.
रुग्णालयातील महिला फार्मासिस्ट म्हणाली, "प्रिस्क्रिप्शनमध्ये साप चावल्याचा उल्लेख असल्यानं मी इंजेक्शन दिलं नाही, परंतु डॉक्टरांनी रेबीज लस लिहिलेली होती. साप चावल्याचं इंजेक्शन नाही."
डॉक्टरांचे स्पष्टीकरण : कुटुंबानं डॉक्टरांना या प्रकरणाबद्दल सांगितल्यावर, डॉक्टरांनी उत्तर दिलं की "हो, ते लिहिलं आहे, ते घेता येतं." डॉक्टरांनी चुकीचे औषध लिहून दिल्याच्या आरोपांचं खंडन करत सांगितलं की, एक रुग्ण साप चावल्याचा प्रकरण घेऊन रुग्णालयात आला होता. तपासणीनंतर, त्याला दाखल होण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, परंतु रुग्णाला दाखल करण्यात आलं नाही. त्यामुळे, रुग्णाच्या त्वरित उपचारासाठी डॉक्टरांनी रेबीजची लस लिहून दिली.
महिलेला दिलेल्या उपचारांबद्दल स्पष्टीकरण देताना डॉक्टरांनी सांगितलं, "जर रुग्णाची स्थिती गंभीर नसेल तर साप चावल्यावर आम्ही सहसा टीटी (टिटॅनस टॉक्सॉइड) इंजेक्शन देतो. पण, जर तो विषारी साप असेल, तर आम्ही अँटीवेनम इंजेक्शन देतो. यामध्ये कोणतीही चूक नव्हती."
