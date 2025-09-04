चंदीगड : गेल्या काही दिवसांत पंजाबमध्ये पावसाचा वेग कमी झाला आहे. दरम्यान, राज्यात पुरामुळं मृतांचा आकडा आतापर्यंत 37 वर पोहोचला आहे. गेल्या 24 तासांत पुरामुळं सात जणांना आपला जीव गमवावा लागला. पंजाब सरकारनं यासंबंधी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे ही आकडेवारी समोर आली आहे. मृतांमध्ये अमृतसरमधील 4, बरनालामधील 5, होशियारपूरमधील 7, भटिंडामधील 3, गुरुदासपूरमधील 1, लुधियानामधील 4, मानसामधील 3, पठाणकोटमधील 6, पटियालामधील 1, रूपनगरमधील 1 आणि मोहाली आणि संगरूरमधील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे.
23 जिल्हे पुरामुळं बाधित : सरकारच्या परिपत्रकानुसार, पंजाबमधील 23 जिल्हे पुरामुळं बाधित झाले आहेत. आकडेवारीनुसार, जवळपास 1655 गावं पुरामुळं बाधित झाली आहेत. जर संपूर्ण पंजाबमधील पुरामुळं बाधित झालेल्या लोकांची संख्या मोजली तर 3 लाख 55 हजार 709 लोक पुरामुळं बाधित झाले आहेत. अमृतसरमध्ये पुरामुळं बाधित झालेल्यांची संख्या 117534 आहे. त्यानंतर गुरुदासपूरमध्ये 145000 लोक बाधित झाले आहेत. त्याचप्रमाणे फिरोजपूरमध्ये 39076, पठाणकोटमध्ये 15073, कपूरथलामध्ये 5728 आणि मोहालीमध्ये 7000 लोक पुरामुळं बाधित झाले आहेत.
19474 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं : पुराच्या पाण्यातून वाचविण्यात आलेल्या लोकांची संख्या 19474 वर पोहोचली आहे. गुरुदासपूरमधून सर्वाधिक 5581 लोकांना वाचवण्यात प्रशासनाला यश आले. सुरक्षितपणे वाचवण्यात आलेल्या लोकांमध्ये अमृतसरमधून 2734, बरनालामधून 369, फाजिल्कामधून 2422, फिरोजपूरमधून 3495, गुरुदासपूरमधून 5581 लोकांना वाचवण्यात आलं आहे. तसंच होशियारपूरमधून 1615, जालंधरमधून 474, कपूरथळामधून 1428, मानसामधून 16, मोगामधून 115, रोपरमधून 65, पठाणकोटमधून 1139, तरनतारनमधून 21 लोकांना वाचवण्यात आलं आहे. अशा प्रकारे एकूण 19474 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आलं आहे.
एकूण 175216 हेक्टर पिकांचं नुकसान : दरम्यान, मदत छावण्याही उभारण्यात आल्या आहेत. पंजाबमधील 15 जिल्ह्यांमध्ये 167 नवीन मदत छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत पंजाबमधील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण 5304 छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर, पंजाबमध्ये आतापर्यंत झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल बोलायचं झालं तर एकूण 175216 हेक्टर पिकांचं नुकसान झालं आहे. ज्यामध्ये गुरुदासपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 40169 एकर पिकांचं नुकसान झालं आहे. मानसा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तिथं 24967 हेक्टर पिकांचं नुकसान झालं आहे. तर फाजिल्कामध्ये 17786 हेक्टर आणि फिरोजपूरमध्ये 17620 हेक्टर पिकांचं नुकसान झालं आहे. दरम्यान, पंजाबमधील पूरग्रस्त भागात एनडीआरएफच्या 20 पथकं काम करत आहेत. बीएसएफची पथके विशेषतः गुरुदासपूर परिसरातून लोकांना बाहेर काढण्याचे काम करत आहेत.
