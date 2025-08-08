नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काल (8 ऑगस्ट) पत्रकार परिषदेत भाजपा व निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करत काही पुरावे सादर केले आहेत. "निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली असून हा लोकशाहीवर हल्ला आहे. भाजपा व निवडणूक आयोग बनावट मतदार तयार करत आहे," अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.
दरम्यान, यासंदर्भात काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी भाष्य केलं आहे. राहुल गांधी यांच्या निवडणूक घोटाळ्याच्या दाव्यांचा संदर्भ देत शशी थरूर यांनी शुक्रवारी म्हटलं की, "राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर आहेत. ज्यांचं निराकरण सर्व पक्षांच्या आणि सर्व मतदारांच्या हितासाठी गांभीर्यानं केलं पाहिजे." तसंच निवडणूक आयोगाला त्वरित कारवाई करण्याचं आवाहन शशी थरूर यांनी केलं आहे.
निवडणूक आयोगानं त्वरित कारवाई करावी : काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी आपल्या एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "आपली लोकशाही इतकी मौल्यवान आहे की तिची विश्वासार्हता अक्षमता, निष्काळजीपणा किंवा त्याहूनही वाईट म्हणजे जाणूनबुजून छेडछाड करून नष्ट होऊ देऊ नये. तसंच निवडणूक आयोगानं त्वरित कारवाई करावी आणि आयोगाच्या प्रवक्त्यानं देशाला याबद्दल माहिती देत राहावी."
These are serious questions which must be seriously addressed in the interests of all parties & all voters. Our democracy is too precious to allow its credibility to be destroyed by incompetence, carelessness or worse, deliberate tampering. @ECISVEEP must urgently act &… https://t.co/RvKd4mSkae— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 8, 2025
पक्षाच्या भूमिकेबाबत मतभेद दिसून आले होते : दरम्यान, राहुल गांधींच्या दाव्यांवर कारवाईची मागणी करणारी शशी थरूर यांची पोस्ट महत्त्वाची आहे. कारण, अलीकडेच ऑपरेशन सिंदूरसह काही मुद्द्यांवर पक्षाच्या भूमिकेबाबत त्यांचे मतभेद दिसून आले आहेत. 22 एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्ध 'शून्य सहिष्णुता' हा कडवट संदेश देण्यासाठी सरकारनं अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये राजनैतिक शिष्टमंडळांचं नेतृत्व करण्यासाठी शशी थरूर यांची निवड केली होती, तेव्हा हे मतभेद पहिल्यांदा समोर आले होते.
हेही वाचा :