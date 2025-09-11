छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई; दहा नक्षलवाद्यांचा एन्काऊंटर
छत्तीसगडमधील गरियाबंद येथील जंगलात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत दहा नक्षलवाद्यांचा एन्काऊंटर करण्यात आलाय.
Published : September 11, 2025 at 9:26 PM IST
गरियाबंद (छत्तीसगड) : बस्तरमध्ये सुरक्षा दलांचं नक्षलविरोधी ऑपरेशन जोरात सुरू आहे. दरम्यान, गुरुवारी गरियाबंदच्या मैनपूरमध्ये एक मोठी नक्षलवादी चकमक झाली. या चकमकीत जवळपास दहा नक्षलवाद्यांचा एन्काऊंटर झाल्याची माहिती मिळत आहे.
सुरक्षा दलानं नक्षलवाद्यांचा केला खात्मा : नक्षलवाद्यांचा एक गट मैनपूरच्या जंगलात लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती. या गुप्त माहितीच्या आधारे, गरियाबंद पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाचं एक पथक गुरुवारी मैनपूरच्या जंगलात रवाना झालं होतं. रायपूरचे आयजी अमरेश मिश्रा यांनी या चकमकीवर निवेदन दिलं आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "चकमकीनंतर सर्व नक्षलवाद्यांचे मृतदेह जंगलात पडले आहेत. भूसुरुंगांच्या धोक्यामुळं सध्या शोध मोहीम राबवली जात नाहीय."
दहा नक्षलवादी ठार : दरम्यान, गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी दुर्गमध्ये एक निवेदन दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "10 नक्षलवादी मारले गेल्याचे वृत्त आहे." तथापि, किती नक्षलवादी मारले गेले आहेत याबद्दल अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. मैनपूर जंगलात नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीबद्दल गुप्त माहितीच्या आधारे, E30, STF आणि कोब्रा बटालियन टीमसह गरियाबंद पोलीस कर्मचाऱ्यांची एक तुकडी रवाना झाली.
दोन्ही बाजूने सुरू होता गोळीबार : जवान मैनपूरच्या जंगलात पोहोचताच दुसऱ्या बाजूनं गोळीबार सुरू झाला. गोळीबारानंतर जवानांनी सतत हल्ला केला. गरियाबंदच्या एसपीच्या मते, "या नक्षलवादी चकमकीत अनेक नक्षलवादी मारले गेले आहेत." गरियाबंदचे एसपी निखिल राखेचा यांनी चकमकीची पुष्टी केली आहे.
हेही वाचा -