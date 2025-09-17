ETV Bharat / bharat

एसबीआयवरील दरोड्यातून 20 किलो सोन्यासह 1 कोटी लंपास; आरोपी महाराष्ट्राच्या दिशेनं पळाले?

कर्नाटकमधील बँकेतून चोरट्यांनी 20 कोटींचे सोन्याचे दागिने आणि 1 कोटी रुपयांची रोकड मंगळवारी सांयकाळी पळविली आहे. या प्रकरणातील आरोपी महाराष्ट्राच्या दिशेनं पळाल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read
विजयपुरा (बंगळुरू)- कर्नाटकमधील विजयपुरा जिल्ह्यात चार महिन्यात दुसऱ्यांदा बँकेवर (SBI Bank robbery) मोठा दरोडा पडला आहे. बँकेचे व्यवस्थापक, रोखपाल आणि इतर कर्मचाऱ्यांना बांधून दरोडेखोरांनी बँक लुटली. बँकेवर दरोडा पडल्याची घटना चाडचन गावात घडल्याची माहिती विजयपुरा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक लक्ष्मण निमबर्गी यांनी दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार दरोडेखोर हे चेहऱ्यावर मास्क घालून बँकेत घुसले. त्यांच्या अंगावर सैनिकांसारखे कपडे होते. हातामधील देशी कट्टा आणि प्राणघातक शस्त्रांनी त्यांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला.

20 किलो दागिन्यांसह एक कोटी रुपये लंपास- बँकेतील मोठ्या प्रमाणात असलेले सोने आणि रोकड लंपास करून त्यांनी पोबारा केला. मात्र, किती दागिने आणि रक्कम चोरी झाली, याची माहिती समोर आली नव्हती. मिळालेल्या माहितीनुसार 20 किलो सोन्याचे दागिने आणि अंदाजे एक कोटी रुपयांची बँकेतून चोरी झाली आहे. पोलीस अधीक्षक लक्ष्मण निमबर्गी आणि इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे.

दरोडेखोर हे महाराष्ट्राच्या दिशेनं पळाल्याचा संशय- घटनास्थळी फॉरेन्सिक तज्ञ आणि श्वानपथक आल्यानंतर काही पुरावे हाती लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी बँकेतील सीसीटीव्ही तपासून काही माहिती गोळा केली आहे. बँकेवर दरोडा पडल्याची माहिती मिळताच स्थानिकांनी बँकेसमोर गर्दी केली होती. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले, बँकेत दरोडा पडल्याची माहिती मिळताच आम्ही घटनास्थळी भेट दिली. या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. हा गुन्हा मंगळवारी सायंकाळी सुमारे साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास घडला आहे. संशयित दरोडेखोर हे महाराष्ट्राच्या दिशेनं पळाल्याचा संशय आहे.

  • यापूर्वी 23 ते 25 मे रोजी मानगुली गावातील कॅनरा बँकेवर दरोडा पडला होता. त्यावेळी सुमारे 58.97 किलो सोने आणि 5 लाख 20 हजार 450 रुपये बँकेतून दरोडेखोरांनी पळविले होते. चार महिन्यात दुसऱ्यांदा बँकेत मोठा दरोडा पडल्यानं बँक खातेदारांची चिंता वाढली आहे. बँकेतील दरोड्यामुळे ग्रामीण भागात असलेल्या सरकारी बँकांमध्ये पुरेशी सुरक्षा नसल्याचंही समोर आलं आहे.

