शबरीमला मंदिरातील कथित सोने चोरी प्रकरणात गुन्हे नोंदवा, केरळ उच्च न्यायालयाचे निर्देश

केरळ उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी शबरीमला मंदिरातील कथित सोने चोरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

October 10, 2025

कोची: केरळ उच्च न्यायालयानं तपास यंत्रणेला सहा आठवड्यांच्या आत तपास पूर्ण करून शबरीमला मंदिरातील कथित सोने चोरी प्रकरणात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयानं तपास पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्याचे आदेशात नमूद केलं आहे.

शबरीमला मंदिरातील कथित सोने चोरी प्रकरणातील तपासाशी संबंधित कोणतीही माहिती जाहीर होऊ नये, असे केरळ उच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत. विशेष तपास पथकानं (एसआयटी) संपूर्ण तपास अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात थेट न्यायालयात सादर करावा. उच्च न्यायालयानं उन्नीकृष्णन पोट्टी यांना शबरीमला प्रकरणावर माध्यमांशी बोलण्यासही मनाई केली. न्यायालयानं राज्य पोलीस प्रमुखांनाही या प्रकरणात पक्षकार केलं आहे.

केरळ उच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? २०१९ मध्ये मंदिराला सोन्याचा मुलामा देण्याचे काम उन्नीकृष्णन पोट्टी यांना सोपवण्याचा देवस्वोम बोर्डाचा निर्णय संशयास्पद होता. मंदिराच्या प्रवेशद्वारांवरील सोन्याचा मुलामा संशयास्पद परिस्थितीत कमी झाल्याचं निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयानं नोंदविलं आहे. ज्या फर्मला हे काम दिलेले होते, त्यांच्याकडील तंत्रज्ञान योग्य नव्हते. काही पुराव्यातून गैरव्यवहार होत असल्याचं दिसत आहे. कथित सोने चोरी प्रकरणातील सध्या जप्त केलेली कागदपत्रे रजिस्ट्रारकडे सुरक्षित ठेवावीत. प्रकरणाची गुंतागुंत लक्षात घेता तपास पथकाचा विस्तार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयानं म्हटलं आहे. तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शक असावा, असे म्हटलं आहे. लोकशाहीमध्ये पारदर्शकता आवश्यक आहे. सत्य उघड होईपर्यंत सर्व पक्षांनी जबाबदारीने वागलं पाहिजे यावर भर देत खंडपीठानं माध्यमांना सत्य पूर्ण होईपर्यंत संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं.

शिल्पकार महेश पणिक्कर यांचे गंभीर आरोप- केरळमधील एक ज्येष्ठ शिल्पकार महेश पणिक्कर यांनी एसआयटी चौकशीततून मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना पणिक्कर यांनी असा दावा केला की मंदिराच्या द्वारपालक (दरवाज्याच्या रक्षक) मूर्ती आणि इतर पवित्र भागांमध्ये जडवलेले सोने विकले असावे. त्या सोन्याची किंमत १०० कोटी रुपयांपर्यंत असेल, अशी त्यांनी शक्यता व्यक्त केली. पणिक्कर हे मूळतः शबरीमाला येथे मूर्ती तयार करणाऱ्या कारागीर कुटुंबाशी संबंधित आहेत. या रॅकेटनं भक्तांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेतला. मूर्तींचे काही भाग जपल्यानं 'शनिदोष' सारखे संकट दूर होतात, अशी अफवा पसरविली होती.

  • एसआयटीची स्थापना- विशेष तपास पथक (एसआयटी) सोन्याचा मुलामा लावलेल्या तांब्याच्या आवरणांच्या कथित विक्रीची चौकशी करणार आहे. केरळ उच्च न्यायालयानं अतिरिक्त पोलिस महासंचालक एच. वेंकटेश यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय केरळ पोलिसांचे पथक स्थापन केलं आहे.

