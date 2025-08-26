ETV Bharat / bharat

आरएसएसच्या स्थापनेला येत्या विजया दशमीला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सर्व भारतीयांचा डीएनए एकच असल्याचं मोहन भागवत म्हणाले.

मोहन भागवत
मोहन भागवत (ANI)
Published : August 26, 2025 at 11:53 PM IST

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) चे प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सांगितलं की, संघाच्या स्थापनेचा उद्देश भारतासाठी होता आणि त्याचे खरे महत्त्व भारताला 'विश्वगुरू' (जागतिक नेता) बनवण्यात आहे एस त्याच्या प्रवासाची १०० वर्षे पूर्ण करत आहे... आरएसएसचे सार आपल्या प्रार्थनेच्या शेवटच्या ओळीत आहे, जी आपण दररोज 'भारत माता की जय' असे म्हणतो. तो आपला देश आहे आणि आपण त्याची स्तुती केली पाहिजे आणि त्याला जगात नंबर वन बनवण्यासाठी काम केलं पाहिजे... जग जवळ आलं आहे, आणि म्हणूनच आपल्याला जागतिक स्तरावर विचार करावा लागेल.

माहिती देताना ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी (ETV Bharat)

स्वामी विवेकानंद एकदा म्हणाले होते, 'प्रत्येक राष्ट्राला पूर्ण करायचे एक ध्येय आहे'... भारताचेही त्याचे योगदान आहे. जर कोणत्याही देशाला नेता बनवायचे असेल तर त्याने ते स्वतःच्या फायद्यासाठी करू नये, तर त्याच्या नेतृत्वाने जागतिक व्यवस्थेत आवश्यक नवीन गती आणली पाहिजे... आरएसएसच्या स्थापनेचा उद्देश भारतासाठी आहे, त्याच्या... "कार्यप्रणाली भारतासाठी आहे आणि त्याचे महत्त्व भारताला 'विश्वगुरू' बनण्यात आहे. जगासाठी भारताचे योगदान देण्याची वेळ आली आहे," असं संघप्रमुख म्हणाले. संघप्रमुखांनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळींच्या इतिहासावरही भर दिला, १८५७ च्या उठावानंतर काही व्यक्तींनी स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी राजकारणाचा वापर केला, ज्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली.

"क्रांतिकारकांची आणखी एक लाट आली. त्या लाटेतून अनेक उदाहरणे निघाली जी आजही आपल्याला प्रेरणा देतात... त्या क्रांतीचा उद्देश स्वातंत्र्यानंतर संपला. सावरकर त्या लाटेचे एक तेजस्वी रत्न होते... ती लाट आता अस्तित्वात नाही आणि तिची गरजही नाही, पण ती लाट देशासाठी जगण्याची आणि मरण्याची प्रेरणा होती... १८५७ च्या उठावानंतर काही लोकांनी राजकारणाला स्वातंत्र्य मिळवण्याचे शस्त्र बनवले आणि या नवीन लाटेला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस असे नाव देण्यात आले. त्यातून अनेक राजकीय पक्ष बाहेर पडले... त्यांनी स्वातंत्र्याचे त्यांचे ध्येय साध्य केले... जर त्या चळवळीने, त्या लाटेने ज्या पद्धतीने प्रकाश टाकला असता, स्वातंत्र्यानंतरही, आजचे चित्र अगदी वेगळे असते..."

भागवत पुढे म्हणाले की, अशी संघटना स्थापन करण्याचा विचार भारताच्या स्थापनेच्या वर्षाच्या आधीच झाला होता. ते म्हणाले, "... आपण या संघाची वर्षी १०० वर्षे साजरी करत आहोत, परंतु अशा संघटनेची कल्पना डॉक्टर साहेबांच्या (हेडगेवार) मनात १९२५ च्या अनेक वर्षांपूर्वीच रुजली. ती कल्पना आकाराला आली आणि १९२५ च्या 'विजयादशमी' नंतर, डॉक्टर साहेबांनी ही घोषणा केली. ही संपूर्ण हिंदू समुदायाची संघटना होती... हिंदू म्हणून ओळख मिळवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला देशाचा जबाबदार नागरिक व्हावे लागेल. हा एक जबाबदार समुदाय आहे कारण आपल्याला ही ओळख खूप पूर्वी मिळाली आहे."

यावेळी मोहन भागवत यांनी सांस्कृतिक आणि सभ्यतावादी एकतेवर भर दिला आणि म्हणाले, "हिंदवी, भारतीय आणि सनातन हे समानार्थी आहेत... या शब्दांमागे आशय आहे, जो केवळ भौगोलिक नाही... गेल्या ४०००० वर्षांपासून आपला डीएनए सारखाच आहे." या वर्षी विजयादशमीला, संघ १०० वर्षे पूर्ण करत आहे. शताब्दीनिमित्त, संघटना देशभरात कार्यक्रमांची मालिका आयोजित करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून, संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे तीन दिवसांच्या व्याख्यानमालेसह शताब्दी कार्यक्रमांचा शुभारंभ केला.

ही मालिका आजपासून सुरू झाली आणि २८ ऑगस्ट रोजी संपेल, ज्यामध्ये दररोज संध्याकाळी चर्चा होतील. या कार्यक्रमांचा मुख्य उद्देश समाजासमोर संघाचे व्यापक चित्र सादर करणे आहे. विज्ञान भवनात भागवत यांनी "१०० वर्षे आरएसएस प्रवास: नवीन क्षितिज" या विषयावर भाषण दिले. स्वयंसेवक स्वतःला कसे पाहतात आणि संघटनेबद्दलचे गैरसमज कसे दूर करतात यावर त्यांनी प्रकाश टाकला, तसेच आरएसएसपासून दूर राहिलेल्या गटांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या दिवशी (२६ ऑगस्ट), संघाच्या १०० वर्षांच्या प्रवासावर लक्ष केंद्रित केले गेले. दुसऱ्या दिवशी त्याचे भविष्यातील दृष्टिकोन शोधले जाईल, तर तिसऱ्या दिवशी मोहन भागवत यांच्यासोबत प्रश्नोत्तरांचा संवाद असेल.

