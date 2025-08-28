ETV Bharat / bharat

भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड ते ७५ वर्षे झाल्यानंतर नेत्यांच्या निवृत्तीवर मोहन भागवतांनी काय सांगितलं? - MOHAN BHAGWAT ON RSS GOV

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाचे भाजपाबरोबर असलेले संबंध आणि सरकारवर असलेल्या प्रभावाबाबत स्पष्टपणे भूमिका मांडली. ते विज्ञानभवनमध्ये बोलत होते.

RSS chief Mohan Bhagwat
मोहन भागवत (IANS)
author img

By ANI

Published : August 28, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली- भाजपा आणि संघात (RSS) कोणतेही मतभेद अथवा वाद नसल्याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केलं. देशाची ध्येय पूर्ण करण्यासाठी मतभेद असू शकतात. मात्र, मनभेद म्हणजे मनामध्ये कोणताही फरक नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी सोहळ्यानिमित्त दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले, मते असतात. पण, त्यावर आम्ही चर्चा करून एकमतानं ठरवितो. एकत्रितपणे घेतलेल्या निर्णयाचं पालन करतो. जेव्हा अशी परिस्थिती असते, तेव्हा वाद अस्तित्वात नसतो. मतभेद असू शकतात, पण मनभेद नसतात. आम्हाला वेगवेगळ्या दिशेनं नाही, एकाच दिशेनं पुढे जायचं सांगत अप्रत्यक्षपणं एकीचं आवाहन केलं.

प्रत्येक सरकारबरोबर चांगला समन्वय - राज्य असो की केंद्र सरकार आमचा प्रत्येक सरकारबरोबर चांगला समन्वय आहे. परंतु, व्यवस्थेत अंतर्गत विसंगती आहेत. इंग्रजांनी राज्य करण्यासाठी शोधलेली प्रशासकीय व्यवस्थाच आजही तशीच आहे. आपल्याला नवीन संशोधन करण्याची गरज आहे. जरी खुर्चीवर बसलेला १०० टक्के व्यक्ती आमच्या पाठिशी असला तर त्याला अडथळे असतात. कदाचित तो करू शकेन अथवा नाही. मात्र, आम्हाला त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य द्यायचं आहे. तेथे कोणताही वाद नाही, अशी भूमिका सरसंघचालकांनी स्पष्ट केली.

मोहन भागवतांकडून स्वयंसेवकांचं कौतुक- सत्याचा ध्यास घेताना संघर्ष असला तरी स्वयंसेवक हे कधीही एकमेकांसाठी अडथळे होत नाहीत. देश आणि लोकांसाठी चांगल करण्याचं ध्येय हे संघात समन्वय ठेवण्यास मदत करते. आमचे स्वयंसेवक प्रामाणिकपणानं काम करतात. ते कोणतेही वैचारिक वादावर विश्वास ठेवत नाहीत. समजुतदारपणा असल्यास नेहमी समन्वय असतो. आमच्या स्वयंसेवकांमध्ये नेहमी समजुतदारपणा आहे, असे मोहन भागवत यांनी कौतुक केलं.

संघाकडून फक्त सल्ला दिला जातो- भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) निर्णयांवर संघाकडून प्रभाव टाकत असल्याचे दावे विरोधी पक्षांकडून सातत्यानं करण्यात येतात. हे दावे मोहन भागवत यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, सरकार चालवण्यात आणि स्वतःचे कामकाज चालवण्यासाठी भाजपा स्वतंत्र आहे. संघाकडून फक्त सल्ला दिला जातो. परंतु भाजपाच्या निर्णय प्रक्रियेत कधीही हस्तक्षेप केला जात नाही.

  • भाजपाच्या नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या अद्याप निवड झालेली नाही. त्याबाबत मोहन भागवत म्हणाले, जर आम्ही सर्वच ठरवित असतो तर एवढा वेळ घेतला असता का?
  • मी कधीही स्वतः किंवा राजकीय व्यक्तींना, कोणालाही ७५ व्या वर्षी निवृत्त होण्याचा सल्ला दिला नाही, असेही मोहन भागवत यांनी सांगितलं. पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ७५ वर्षांचे होणार आहेत. मोहन भागवत यांनी यापूर्वी ७५ वर्षांसाठी निवृत्तीबाबत वक्तव्य केल्यानं त्या वक्तव्याचा संबंध विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून पंतप्रधान मोदींच्या निवृत्तीशी जोडण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदी निवृत्त होणार असल्याचे विरोधी पक्षांचे दावे हे सरसंघचालकांनी फेटाळले आहेत.

हेही वाचा-

नवी दिल्ली- भाजपा आणि संघात (RSS) कोणतेही मतभेद अथवा वाद नसल्याचं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केलं. देशाची ध्येय पूर्ण करण्यासाठी मतभेद असू शकतात. मात्र, मनभेद म्हणजे मनामध्ये कोणताही फरक नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी सोहळ्यानिमित्त दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले, मते असतात. पण, त्यावर आम्ही चर्चा करून एकमतानं ठरवितो. एकत्रितपणे घेतलेल्या निर्णयाचं पालन करतो. जेव्हा अशी परिस्थिती असते, तेव्हा वाद अस्तित्वात नसतो. मतभेद असू शकतात, पण मनभेद नसतात. आम्हाला वेगवेगळ्या दिशेनं नाही, एकाच दिशेनं पुढे जायचं सांगत अप्रत्यक्षपणं एकीचं आवाहन केलं.

प्रत्येक सरकारबरोबर चांगला समन्वय - राज्य असो की केंद्र सरकार आमचा प्रत्येक सरकारबरोबर चांगला समन्वय आहे. परंतु, व्यवस्थेत अंतर्गत विसंगती आहेत. इंग्रजांनी राज्य करण्यासाठी शोधलेली प्रशासकीय व्यवस्थाच आजही तशीच आहे. आपल्याला नवीन संशोधन करण्याची गरज आहे. जरी खुर्चीवर बसलेला १०० टक्के व्यक्ती आमच्या पाठिशी असला तर त्याला अडथळे असतात. कदाचित तो करू शकेन अथवा नाही. मात्र, आम्हाला त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य द्यायचं आहे. तेथे कोणताही वाद नाही, अशी भूमिका सरसंघचालकांनी स्पष्ट केली.

मोहन भागवतांकडून स्वयंसेवकांचं कौतुक- सत्याचा ध्यास घेताना संघर्ष असला तरी स्वयंसेवक हे कधीही एकमेकांसाठी अडथळे होत नाहीत. देश आणि लोकांसाठी चांगल करण्याचं ध्येय हे संघात समन्वय ठेवण्यास मदत करते. आमचे स्वयंसेवक प्रामाणिकपणानं काम करतात. ते कोणतेही वैचारिक वादावर विश्वास ठेवत नाहीत. समजुतदारपणा असल्यास नेहमी समन्वय असतो. आमच्या स्वयंसेवकांमध्ये नेहमी समजुतदारपणा आहे, असे मोहन भागवत यांनी कौतुक केलं.

संघाकडून फक्त सल्ला दिला जातो- भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) निर्णयांवर संघाकडून प्रभाव टाकत असल्याचे दावे विरोधी पक्षांकडून सातत्यानं करण्यात येतात. हे दावे मोहन भागवत यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, सरकार चालवण्यात आणि स्वतःचे कामकाज चालवण्यासाठी भाजपा स्वतंत्र आहे. संघाकडून फक्त सल्ला दिला जातो. परंतु भाजपाच्या निर्णय प्रक्रियेत कधीही हस्तक्षेप केला जात नाही.

  • भाजपाच्या नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या अद्याप निवड झालेली नाही. त्याबाबत मोहन भागवत म्हणाले, जर आम्ही सर्वच ठरवित असतो तर एवढा वेळ घेतला असता का?
  • मी कधीही स्वतः किंवा राजकीय व्यक्तींना, कोणालाही ७५ व्या वर्षी निवृत्त होण्याचा सल्ला दिला नाही, असेही मोहन भागवत यांनी सांगितलं. पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ७५ वर्षांचे होणार आहेत. मोहन भागवत यांनी यापूर्वी ७५ वर्षांसाठी निवृत्तीबाबत वक्तव्य केल्यानं त्या वक्तव्याचा संबंध विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून पंतप्रधान मोदींच्या निवृत्तीशी जोडण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदी निवृत्त होणार असल्याचे विरोधी पक्षांचे दावे हे सरसंघचालकांनी फेटाळले आहेत.

हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

RSS CENTENARY LECTURE SERIESRSS SARSANGHCHALAK MOHAN BHAGWATMOHAN BHAGWAT DIFFERENCES WITH BJPमोहन भागवत भाजपा मतभेदMOHAN BHAGWAT ON RSS GOV

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.