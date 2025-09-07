गुजरातमध्ये रेड अलर्ट; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार पंजाबच्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 सप्टेंबरला पंजाबच्या दौऱ्यावर असणार आहेत.
Published : September 7, 2025 at 3:19 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांत मुसळधार पावसामुळं पंजाबमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. मात्र, सध्या पावसाचा जोर कमी झाला आहे. पावसामुळं पंजाबमध्ये पुराच्या पाण्याचा फटका बसला आहे. पुराचा फटका जनसामान्यांना बसला असून शेतीचेही मोठं नुकसान झालं आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 सप्टेंबरला पंजाबच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. या दौऱ्यात ते पुरामुळं बाधित झालेल्या लोकांची आणि शेतकऱ्यांची भेट घेतील. याशिवाय, ते मदत कार्य आणि पुनर्वसन प्रयत्नांचा आढावाही घेतील. तसंच पुरामुळं झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे.
नरेंद्र मोदी पंजाबमधील गुरुदासपूरला भेट देणार : नरेंद्र मोदींच्या पंजाब दौऱ्यासंदर्भात भाजपा पंजाबनं एक्सवर माहिती दिली आहे. भाजपा पंजाबनं म्हटलं आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 सप्टेंबर रोजी पंजाबमधील गुरुदासपूरला भेट देत आहेत. ते पूरग्रस्त बंधू-भगिनी आणि शेतकऱ्यांना थेट भेटतील, त्यांच्या दुःखात सहभागी होतील आणि पीडितांना मदत करण्यासाठी शक्य ती सर्व पावलं उचलतील." दरम्यान, याआधी सरकारी सूत्रांनी सांगितलं होतं की, पंतप्रधान नरेंद्र पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तसंच मदत आणि बचाव कार्याचा आढावा घेण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडसह अनेक पर्जन्यग्रस्त राज्यांना भेट देतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही आठवड्यात जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये सततच्या पावसामुळं अचानक पूर आणि भूस्खलन झालं आहे. जूनपासून आतापर्यंत 500 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
गुजरातमध्ये पावसाचा रेड अलर्ट : दरम्यान, हवामान विभागानं (IMD) गुजरातसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. ज्यामध्ये 7 सप्टेंबर 2025 पर्यंत अनेक भागात मुसळधार ते अत्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. अनेक राज्यांमध्येही लक्षणीय पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) सतत पाऊस आणि गडगडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या मते, 6 ते 7 सप्टेंबर रोजी सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये मुसळधार ते अतिवृष्टीचा अंदाज आहे. पुढील पाच दिवस राज्यात मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या 24 तासांत पश्चिम मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये अत्यंत मुसळधार पाऊस पडला. इथं 21 सेमी पाऊस पडला. याशिवाय, जम्मू आणि काश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये 12-20 सेमी पाऊस पडला. तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्व राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात प्रदेश, किनारी आंध्र प्रदेश, केरळ आणि दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकात 7-11 सेमी पाऊस पडला.
पंजाबमध्ये पुराचा सर्वाधिक फटका : पंजाब हे सर्वाधिक नुकसान झालेल्या राज्यांपैकी एक आहे, जिथं सर्व 23 जिल्ह्यांमधील 1900 हून अधिक गावं पाण्याखाली गेली आहेत, ज्यामुळं 1.75 लाख एकरपेक्षा जास्त शेती जमीन पाण्याखाली गेली आहे आणि भात पिकं नष्ट झाली आहेत. इतकेच नाही तर आतापर्यंत पुरामुळं 40 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याचबरोबर, बियास, सतलज, रावी आणि घग्गर सारख्या नद्या धोक्याच्या पातळीच्या वर वाहत आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, रविवारी पंजाबमध्ये काही ठिकाणी आणि पुढील दोन दिवसांत काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
