पुरीतील श्री जगन्नाथ रथयात्रेदरम्यान चेंगराचेंगरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 29, 2025 at 9:13 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 10:03 AM IST 1 Min Read

ओडिशा (पुरी) : ओडिशातील पुरी येथे रथयात्रेदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यात दोन महिलांचा समावेश आहे. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र आणि देवी शुभद्रा यांच्या मूर्ती असलेले तीन रथ जगन्नाथ मंदिरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या श्री गुंडीचा मंदिराजवळून जात असताना ही घटना घडली. या चेंगराचेंगरीत अनेक भाविक जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. चेंगराचेंगरीत तिघांचा मृत्यू : रविवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास गुंडीचा मंदिरात पवित्र रथाचं आगमन झालं. त्यावेळी दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. जसजसे रथ जवळ आले, गर्दी वाढली, त्यावेळी काही लोक खाली पडले आणि चेंगराचेंगरी झाली. यात तिघांचा जागीच मृत्यू झालाय. यामध्ये प्रभाती दास आणि बसंती साहू या दोन महिला आणि ७० वर्षीय प्रेमकांत मोहंती यांचा समावेश आहे. हे तिघेही ओडिशातील खुर्दा जिल्ह्यातील असून रथयात्रेसाठी पुरी येथे ते आले होते.

