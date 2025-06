ETV Bharat / bharat

'रामोजी राव' : अंतर्मनाला समाधान देणाऱ्या गोष्टी करा, यश नक्की मिळेल! - RAMOJI RAO DEATH ANNIVERSARY

रामोजी राव पहिली पुण्यतिथी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 8, 2025 at 6:00 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 7:44 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद : स्वयंशिस्त आणि दृढनिश्चयाच्या माध्यमातून शिखर गाठणारे दूरदर्शी दिवंगत रामोजी राव यांनी तेलुगू लोकांना प्रचंड अभिमान दिला. आपल्या प्रत्येक कामावर आपली छाप सोडणारा, अतुलनीय चिकाटी, शिस्त, मूल्ये आणि विश्वासार्हतेचा त्यांचा वारसा आजच्या पिढ्यांना प्रेरणा देत आहे. त्यांनी चाललेला मार्ग आपल्या सर्वांसाठी एक धडा आहे. रामोजी राव यांचं उदात्त जीवन आणि त्यांनी साकारलेली मूल्ये समाजासाठी मार्गदर्शक प्रकाश म्हणून काम करतात. आयुष्यात उंच भरारी घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी त्यांची तत्त्वं ही शक्तिशाली मंत्र आहेत. "नेहमी उद्याचा विचार करा, मागं वळून पाहू नका", हे रामोजी राव यांचे तत्वज्ञान होते. बदल आणि प्रगती हे त्यांच्यासाठी अविभाज्य घटक होते. विकास हा केवळ बदलाद्वारेच शक्य आहे आणि जर एखाद्याला प्रगती हवी असेल तर त्यांनी पुन्हा पुन्हा विचार केला पाहिजे, असा त्यांना विश्वास होता. "नेहमी मोठा विचार करा," रामोजी राव यांचे हे शब्द स्मृतीमध्ये कोरले गेले आहेत. आपल्यावर कितीही संकटं आली तरी आपण इतरांच्या मदतीची वाट न पाहता स्वतःच्या अटींवर जीवन जगलं पाहिजे, असं रामोजी राव यांनी आपल्याला शिकवलं. त्यांनी इतरांना खूश करण्यासाठी किंवा प्रशंसा मिळवण्यासाठी नव्हे तर अंतर्मनाला समाधान देणाऱ्या गोष्टी करण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे यश आणि समाधान दोन्ही मिळतं, रामोजी राव यांनी हा जीवनाचा सखोल धडा दिला. रामोजी राव यांच्या मुख्य विश्वासांपैकी एक म्हणजे, कधीही आव्हानांना घाबरू नका. त्यांच्यासाठी आव्हानं अडथळे नव्हती, तर त्या लपलेल्या संधी होत्या. स्वाभिमान हा इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे, यावर रामोजी राव सरांनी भर दिला. अडचणी किंवा आर्थिक भार काहीही असो, आपल्या व्यक्तिमत्त्वाशी कधीही तडजोड करू नका, असं सरांनी आपल्याला आवाहन केलं. "आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नसलेला कोणताही प्रयत्न जास्त काळ टिकणार नाही. कोणत्याही नवीन उपक्रमाचे नियोजन करताना हे लक्षात ठेवा." हे प्रतिभावंतांनी स्वतः शिकवलेले आर्थिक सूत्र होतं. शिस्तीपलीकडं यशाचं कोणतंही रहस्य नाही, असं रामोजी राव सरांचं मत होतं. शिस्तीशिवाय सर्वात प्रतिभावान व्यक्तीही चमकू शकत नाही. रामोजी राव यांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची खरी संपत्ती म्हणजे विश्वासार्हता. ती विश्वासार्हता टिकवून ठेवणं हे त्यांच्यासाठी क्षणिक काम नव्हतं, तर ते आयुष्यभराचं वचन होतं. रामोजी राव यांचं समाजावरील प्रेम अफाट होतं. ते नेहमीच लोकांचे जीवन उजळवण्यास उत्सुक असत आणि मूल्यांवर आधारित पत्रकारितेचं पालन करत असत. जर तरुण पिढीनं त्यांच्या चिकाटी, लोकांवरील प्रेम आणि जनतेच्या पाठीशी उभे राहण्याची त्यांची इच्छा यातून प्रेरणा घेतली तर ते निःसंशयपणे जीवनात उंच भरारी घेतील. विचारांमध्ये सतत नावीन्य असणं हे सरांचं वैशिष्ट्य होतं. तरुणांच्या आशा, स्वप्नं आणि महत्त्वाकांक्षा यांना ते प्राधान्य देत असत. रामोजी राव यांना प्रत्येक विषयाचा बारकाईनं अभ्यास करण्याची सवय होती. वक्तशीरपणा आणि शिस्तीसाठी रामोजी राव सर हे ओळखले जायचे. ते प्रत्येक दिवस सूर्योदयापूर्वी सुरू करत व्यायामासाठी वेळ काढत असत. त्यांची जीवनशैली नियमित आणि संतुलित होती. त्यांना त्यांच्या कामातून आनंद मिळत असे आणि काम हे दैवी आहे, असं ते मानत असत. ते अनेकदा म्हणायचे की, अखेरच्या श्वासापर्यंत काम करत राहायचं आणि ते शेवटपर्यंत अढळ उत्साहानं सक्रिय राहिले. या गुणांनी एका सामान्य पार्श्वभूमीच्या माणसाला एक शक्तिशाली व्यक्ती आणि लेखक योद्धा बनवलं. त्यांनी पाळलेली जीवन तत्त्वं अशी आहेत, जी कोणीही अंगीकारू शकतं आणि दैनंदिन जीवनात लागू करू शकते.

