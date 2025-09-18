रामोजी समूहाचे अध्यक्ष किरण यांनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट, ईनाडू सुवर्ण महोत्सव आणि ईटीव्हीच्या त्रिदशकपूर्तीची दिली माहिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सीएमडी किरण यांना रामोजी समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव यांच्याबद्दलच्या त्यांच्या आठवणी सांगितल्या आणि समूहासाठी शुभेच्छा दिल्या.
नवी दिल्ली : रामोजी ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक किरण यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि ईनाडूनं नुकताच साजरा केलेल्या सुवर्णमहोत्सवी सोहळ्याचा आणि ईटीव्हीच्या त्रिदशकपूर्ती महोत्सवी सोहळ्याची माहिती दिली. या भेटीदरम्यान किरण यांच्यासोबत ईटीव्ही नेटवर्कचे सीईओ के बापीनेडू होते.
रामोजी ग्रुपच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांसोबत भेटीची संधी मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. ईनाडूच्या ५० वर्षे आणि ईटीव्हीच्या ३० वर्षांच्या देदीप्यमान कारकीर्दीनिमित्त तयार केलेली स्मृतीचिन्हे यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आली.
"ईनाडूची ५० वर्षे आणि ईटीव्हीच्या ३० वर्षांच्या निमित्ताने तयार केलेली स्मृतिचिन्हे देण्यासाठी मला पंतप्रधानांना भेटण्याची संधी मिळाली. ईटीव्हीचे सीईओ के बापीनेडू यावेळी माझ्यासोबत होते," असं किरण यांनी बैठकीनंतर सांगितलं.
अध्यक्ष किरण पुढे म्हणाले, "पंतप्रधान, संस्थापक अध्यक्ष दिवंगत रामोजी राव गारू यांना भेटले तेव्हाच्या आठवणींना उजाळा देऊन खूप आनंदी झाले". ईटीव्हीने गुजरातीमध्ये तयार केलेल्या अन्नदाता कार्यक्रमाची आठवण करून देत पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमाबद्दलची त्यांची आठवण सांगितली. त्यावर किरण यांनी त्यांना सांगितलं की, चॅनेलमध्ये अजूनही हा कार्यक्रम सुरू आहे, "आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्ही अजूनही तो कार्यक्रम तेलुगुमध्ये सुरू ठेवला आहे."
सीएमडी किरण यांनी पंतप्रधानांना सबला (रामोजी ग्रुपचा तृणधान्यावर आधारित ब्रँड) च्या नुकत्याच केलेल्या लाँचींगबद्दल माहिती दिली तसंच त्यांचा यासंदर्भात काही सल्ला असल्यासं द्यावा असं सांगितलं. "आम्ही त्यांना सबला उत्पादनांबद्दल त्यांचा बहुमूल्य सल्ला देण्याची विनंती केली आणि त्यांनी त्याला संमती दिली." असं सीएमडी किरण म्हणाले.
तृणधान्ये पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आम्ही गरीब शेतकरी समुदायाला याच्या शेतीसाठी प्रोत्साहन देत आहोत याचा त्यांना आनंद होता, असं सीएमडी किरण म्हणाले. पंतप्रधानांनी यासाठी रामोजी ग्रुपला शुभेच्छा दिल्या.
ईनाडूने लोकांप्रती निष्ठा राखून काम करण्याच्या वचनबद्धतेने गेल्या वर्षी आपला सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. गेल्या काही वर्षांत, ईनाडूने एक जबाबदार माध्यम संघटना म्हणून समाजाची उभारणी करण्यास मदत करणारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. १० ऑगस्ट १९७४ रोजी विशाखापट्टणमच्या किनाऱ्यावरून हे तेलुगू दैनिक अस्तित्वात आले आणि ते सर्वदूर आपला विस्तार करत आहे.
ईटीव्ही तेलुगू, समूहातील पहिले टीव्ही चॅनेल, २७ ऑगस्ट १९९५ रोजी सुरू झाले. ईनाडूचा वारसा चालवणारे, टीव्हीच्या अनेक चॅनेलच्या संचात पसरलेल्या या चॅनेलने गेल्या महिन्यात या क्षेत्रातील दिग्गजांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमांच्या मालिकेत ३० वर्षे पूर्ण केल्याचा उत्सव साजरा केला.
