BLTM 2025 मध्ये रामोजी फिल्म सिटीनं सगळ्यांचंच वेधलं लक्ष, भारतातील सर्वोत्तम कॉर्पोरेट इव्हेंट डेस्टिनेशन म्हणून स्थान
विशेष म्हणजे त्यांच्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि सर्जनशील क्षमतांवर प्रकाश टाकण्यात आलाय. खरं तर उदयोन्मुख MICE उद्योगासाठी हे एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप आहे.
नवी दिल्ली: देशाची राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या बिझनेस + लेझर ट्रॅव्हल अँड MICE (BLTM) 2025 शिखर परिषदेत रामोजी फिल्म सिटी हे 'स्टार' आकर्षण ठरतंय, त्यामुळेच पर्यटन व्यावसायिक, कॉर्पोरेट नियोजक आणि कार्यक्रम संघटना मोठ्या संख्येने या परिषदेला उपस्थित आहेत. हैदराबाद मेगा डेस्टिनेशनने कॉर्पोरेट इव्हेंट्स असलेल्या उत्पादन लाँच आणि प्रोत्साहनपर प्रवासासाठी भारतातील सर्वात परिपूर्ण डेस्टिनेशन म्हणून रामोजी फिल्म सिटीनं स्वतः स्थापित करण्याचा प्रयत्न केलाय. विशेष म्हणजे त्यांच्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि सर्जनशील क्षमतांवर प्रकाश टाकण्यात आलाय. खरं तर उदयोन्मुख MICE उद्योगासाठी हे एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप आहे.
कॉर्पोरेट्ससाठी थीम आधारित डेस्टिनेशन : BLTM मध्ये ETV Bharat ला दिलेल्या मुलाखतीत, ETV नेटवर्कचे आंध्र प्रदेश प्रमुख ए. व्ही. राव यांनी कॉर्पोरेट इंडियामध्ये रामोजी फिल्म सिटीच्या वाढत्या लोकप्रियतेमागील कारणे सांगितली. ते पुढे म्हणाले की, "भारतातील कॉर्पोरेट्ससाठी रामोजी फिल्म सिटी हे अत्यंत लोकप्रिय ठिकाण आहे. दरवर्षी आमचे डेस्टिनेशन कॉन्फरन्स, उत्पादन लाँच आणि व्यवसाय बैठकांसाठी सुमारे 300 कॉर्पोरेट ग्रुपचे आयोजन करते. जर एखाद्या कंपनीला थीम आधारित डेस्टिनेशनला भेट द्यायची असेल, तर आम्ही देशातील टॉप थीम आधारित डेस्टिनेशनपैकी एक आहोत. आम्ही चित्रपटांसाठी जे करतो, तेच आम्ही कॉर्पोरेट्ससाठी देखील करू शकतो."
एक अखंड आणि दर्जेदार अनुभव : रामोजी फिल्म सिटीचा खासियत अशी आहे की, ते एका कॉम्प्लेक्समध्ये संपूर्ण कार्यक्रमाचा अनुभव देतात. यामध्ये संकल्पना, ठिकाण, कार्यक्रम व्यवस्थापन, निवास आणि निर्मिती क्षमतांचा समावेश असतो. ही क्षमता कॉर्पोरेट्सच्या वेळ, खर्च आणि त्रासामध्ये बचत करण्याची हमी देते आणि त्याचबरोबर एक अखंड आणि दर्जेदार अनुभवदेखील प्रदान करते.
मिस वर्ल्ड ते एड शीरनपर्यंत हाय प्रोफाइल कार्यक्रम : गेल्या तीन महिन्यांतच रामोजी फिल्म सिटीने अनेक मोठे कार्यक्रम आयोजित केलेत. तेलंगणा पर्यटनाचे मेगा कार्यक्रम, जगभरातील मिस वर्ल्ड स्पर्धक आणि 25,000 हून अधिक लोकांना आकर्षित करणारे आंतरराष्ट्रीय संगीत सेन्सेशन एड शीरन यांचे संगीत मैफिली या विशाल जागेमध्ये यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आले होते, असे राव म्हणाले. "आमची पायाभूत सुविधा सर्वकाही हाताळण्यासाठी डिझाइन करण्यात आलेली आहे, मग ती लहान उत्पादन लाँच असो किंवा मोठी असो," असंही राव यांनी अधोरेखित केले. "आमच्या व्यावसायिक कार्यक्रम व्यवस्थापन टीममध्ये विचारवंतांचा समावेश आहे, जे ग्राहकांशी जवळून काम करून सर्जनशील संकल्पना विकसित करू शकतात," ते पुढे म्हणाले.
रामोजी फिल्म सिटी भारतातील चित्रपट बाजारपेठेत वेगळी : "आमच्याकडे जमिनीवरून अंमलबजावणी करणारी संसाधने आहेत, जी त्यांना काम अखंडपणे सुरू ठेवण्यास मदत करतात, जेणेकरून प्रत्येक कार्यक्रम भव्य दिसेल," असंही राव म्हणाले. हे 'वन स्टॉप' मॉडेल रामोजी फिल्म सिटीला भारतातील चित्रपट बाजारपेठेत वेगळे दिसण्यास मदत करते. अनेक विक्रेत्यांचे व्यवस्थापन न करता सर्वात मोठे आणि सर्वात इमर्सिव्ह आउटडोअर आणि इनडोअर सेट, चांगली सक्रियता जागा, एन सूट जेवणाचे पर्याय, निवास आणि कार्यक्रम स्थळे रामोजी फिल्म सिटी ऑफर करते.
चित्रपट वारसा आणि व्यवसाय दृष्टीचा संगम : बाहुबली आणि पुष्पा यांसारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांची पार्श्वभूमी असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीचे यश, प्रभाव आणि भारतीय चित्रपट उद्योगातील योगदानासाठी जागतिक स्तरावर ओळखले जात असले तरी एक शक्तिशाली चित्रपट केंद्र म्हणून त्याचा उदय हे खरं तर ब्रँडची क्षमता आणखी मजबूत करते. "इथं दररोज सरासरी सहा ते सात चित्रपट प्रकल्पांचे चित्रीकरण विविध भाषांमध्ये केले जाते, परंतु आमच्या कॉम्प्लेक्सचे वेगळेपण म्हणजे आमच्याकडे एकाच छताखाली हॉटेल, उत्पादन सुविधा, सेट बिल्डिंग युनिट आणि उपकरणे भाड्याने देण्याची सुविधा आहे. या प्रकारच्या एकात्मिक पायाभूत सुविधा निश्चितच चित्रपट निर्मात्यांना तसेच कॉर्पोरेट जगताला फायदा देतील," असंही राव म्हणालेत. सिनेमा आणि कॉर्पोरेट जगताचे हे मिश्रण एक अद्वितीय थीम असलेला अनुभव निर्माण करते. कॉर्पोरेट जगतामध्ये हालचाली, कार्यक्रम, उत्पादन लाँच, टीम बॉन्डिंग इव्हेंट इत्यादींसाठी पार्श्वभूमी म्हणून चित्रपट संचांचा एक प्रतिष्ठित संच आहे, जो भारतात क्वचितच आढळतो.
थीम आणि अनुभवावर आधारित स्थळांची वाढती मागणी : BLTM 2025मध्ये रामोजी फिल्म सिटीची जाहिरात आहे. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, भारतातील MICE बाजारपेठ US$45 अब्ज किमतीची असल्याचा अंदाज आहे आणि पुढील दशकात ती वाढतच राहील. कंपन्या चांगला अनुभव आणि संस्मरणीय कार्यक्रम शोधत असताना मनोरंजन, सुविधा आणि चांगल्या स्थळांचे पॅकेज देणाऱ्या अधिक अनुभवात्मक स्थळांची मागणी वाढणार आहे. दिल्लीचे कला, संस्कृती आणि भाषा मंत्री कपिल मिश्रा, ज्यांनी बीएलटीएम येथील रामोजी स्टॉलला भेट दिली होती, त्यांनी भारताच्या पर्यटन आणि कार्यक्रमांच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी अशा ठिकाणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. "दिल्लीतील बदलत्या सरकारसह अनेक गोष्टी बदलत आहेत आणि पर्यटन क्षेत्रात सर्वात जलद बदल होत आहेत. दिल्ली आता एमआयसीई कार्यक्रम आणि थेट मनोरंजनाचे प्रमुख केंद्र बनण्यास सज्ज आहे. सरकार खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करेल, क्षमता वाढवेल आणि आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधा पुरवेल," असंही कपिल मिश्रा यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले. खरं तर सरकारी पाठिंब्यामुळे बीएलटीएम सारख्या प्रवास अन् पर्यटन प्रदर्शनांमध्ये सहभाग घेऊन देशभरातील अधिक कॉर्पोरेट क्लायंटपर्यंत पोहोचण्याच्या रामोजी फिल्म सिटीच्या प्रयत्नांना पूरक ठरते.
ब्रँड बिल्डिंग आणि देशव्यापी पोहोच : राव यांनी सांगितले की, हा समूह त्याच्या ब्रँडला बळकटी देण्यासाठी अनेक राष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होत आहे. ते म्हणाले, "आमचे उद्दिष्ट हे कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी थीमॅटिक इव्हेंट स्पेस शोधणाऱ्या सर्वात लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक बनवणे आहे. तुम्ही 100 लोकांसाठी कॉन्फरन्स व्हेन्यू शोधत असाल किंवा हजारो लोकांसाठी मेगा लाँच शोधत असाल, तर आमच्याकडे ते शक्य करण्यासाठी जागा, सर्जनशील प्रतिभा आणि ऑपरेशनल अनुभव आहे." ब्रँड स्टोरी टेलिंग आणि अनुभवात्मक मार्केटिंगला 'सर्वोच्च प्राधान्य' असलेल्या जगात रामोजी फिल्म सिटी कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्टोरी टेलिंग, स्केल आणि तमाशा एकत्र आणण्याची एक अनोखी संधी देत आहे.
ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर भर : रामोजी फिल्म सिटी शाश्वतता आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर देखील अथक भर देते. दरवर्षी शेकडो कार्यक्रमांचे आयोजन करून कॉम्प्लेक्सने सुंदर लँडस्केप्स, सुधारित कचरा व्यवस्थापन पद्धती आणि जलसंवर्धन प्रणालींमध्ये गुंतवणूक केलीय, जी जबाबदार पर्यटनासाठी उद्योगाच्या वचनबद्धतेला आणखी बळकटी देते. हे BLTM च्या शाश्वत MICE सोल्यूशन्ससाठीच्या वचनबद्धतेशी पूर्णपणे जुळते, जसे की शिखर परिषदेत विजेत्यांना देण्यात आलेल्या जबाबदार पर्यटन पुरस्कारांमध्ये स्पष्ट होते.
भारताच्या सॉफ्ट पॉवरचे प्रतिनिधित्व करणे : शिवाय कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन स्पेसवर रामोजी फिल्म सिटीचे वाढते लक्ष भारताच्या सॉफ्ट पॉवरला आणखी बळकटी देणे आहे. आंतरराष्ट्रीय कलाकार, जागतिक सौंदर्य स्पर्धा स्पर्धक आणि परदेशी प्रतिनिधी मंडळांच्या आकर्षणामुळे ते भारताला व्यवसाय आणि व्यापारासाठी एक आधुनिक, सर्जनशील आणि स्वागतार्ह ठिकाण म्हणून जोरदारपणे पुढे आणत आहेत. विशेष म्हणजे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर धोरणकर्त्यांच्या व्यापक दृष्टिकोनाशी परिपूर्ण सुसंगत असून, पर्यटन आणि कार्यक्रम उद्योग सांस्कृतिक राजनैतिकतेसह आर्थिक विकासाचे एक प्रमुख साधन बनणार आहे.
100 हून अधिक पूर्व नियोजित बैठकांमध्ये सहभागी : BLTM 2025 हे 12 सप्टेंबर रोजी सुरू होणार असून, तिथे रामोजी फिल्म सिटी टीम खरेदीदार, लग्न नियोजक आणि कॉर्पोरेट निर्णय घेणाऱ्यांसोबत 100 हून अधिक पूर्व नियोजित बैठकांमध्ये सहभागी होणार आहे. ग्रुप अनेक नवीन करारांवर स्वाक्षरी करण्याची आणि मोठ्या भारतीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी अधिक परिषदा, प्रोत्साहन कार्यक्रम आणि मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करण्याची योजना आखत आहे. MICE क्षेत्राच्या जलद वाढीसह आणि अनुभव प्रवासावर सतत लक्ष केंद्रित केल्याने रामोजी फिल्म सिटी स्केल, सर्जनशीलता आणि सुविधा शोधणाऱ्या कॉर्पोरेट्ससाठी एक प्रमुख ठिकाण म्हणून चांगल्या स्थितीत आहे. राव शेवटी म्हणतात की, “ आम्ही फक्त एक ठिकाणच नव्हे, तर एक अनुभव देतो. संकल्पनेपासून शेवटपर्यंत आम्ही प्रत्येक कॉर्पोरेट कार्यक्रम संस्मरणीय आणि प्रभावी असेल याची खात्री करतो.” BLTM 2025 मध्ये आपल्या प्रभावी उपस्थितीसह रामोजी फिल्म सिटीने केवळ एक फिल्म स्टुडिओ कॉम्प्लेक्स म्हणून आपली प्रतिष्ठा मजबूत केलीय. हे एक बहुमुखी, जागतिक दर्जाचे केंद्र आहे, जे भारतातील कार्यक्रम आणि पर्यटन उद्योगात एक नवीन अध्याय लिहित आहे.
