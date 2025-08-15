ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटीमध्ये स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा - INDEPENDENCE DAY 2025

भारताचा 79वा स्वातंत्र्यदिन भव्य पद्धतीने रामोजी फिल्मसिटीत साजरा करण्यासाठी कर्मचारी आणि मान्यवर एकत्र आले होते. रामोजी फिल्म सिटी आज देशभक्तीच्या भावनेने भरून गेली.

राष्ट्रध्वजाला सलामी देताना रामोजी ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण
राष्ट्रध्वजाला सलामी देताना रामोजी ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 4:47 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 5:36 PM IST

हैदराबाद : शुक्रवारी (१५ ऑगस्ट) भारतभर 79वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जात आहे. येथील रामोजी फिल्म सिटीतही (आरएफसी) स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह होता. येथील कर्मचारी देशभक्तीच्या उत्साहाने भारुन गेले होते. येथील कार्यक्रमात सर्वच विभागातील उत्साही कर्मचारी सहभागी झाले होते. मुख्य व्यवस्थापन इमारतीच्या प्रांगणातील भव्य पटांगणात ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी रामोजी ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण यांनी राष्ट्रध्वज फडकावला आणि एकता तसंच अभिमानाच्या दिवसाची सुरुवात केली.

रामोजी फिल्म सिटीतील स्वातंत्र्य दिनाच्या या कार्यक्रमाला रामोजी ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव यांचे नातू सुजय, ईटीव्हीचे सीईओ बापीनेडू, यूकेएमएलचे संचालक शिव रामकृष्ण, ईटीव्ही भारतचे सीईओ श्रीनिवास जोन्नलगड्डा, ईटीव्ही भारत नेटवर्कचे संपादक बिलाल अहमद भट आणि समूहातील विविध विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

रामोजी फिल्म सिटीमध्ये स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रम

या प्रसंगी राष्ट्रीय ध्वजारोहण आणि त्यानंतरच्या इतर कार्यक्रमांसाठी फिल्मसिटीतील सर्वच विभागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. या प्रसंगी सर्वच कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्राप्रती उत्साह आणि आदर दाखवून झेंडावंदन केलं.

भारताच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करताना, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं केवळ रामोजी समूहातील सर्वच कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी देशभक्तीची भावनाच प्रतिबिंबित केली नाही तर संस्थेच्या विविध स्तरातील कर्मचाऱ्यांना एकत्र आणलं आणि त्यांचे बंध मजबूत केले.

ध्वजारोहणाच्या औपचारिक कार्यक्रमानंतर, रामोजी ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण आणि पूर्णा सुजय यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत अनौपचारिक संवाद साधला. त्यांनी यावेळी फोटो काढले आणि सर्व कर्मचाऱ्यांसोबत आनंदाचे क्षण शेअर केले. यामुळे हा स्वातंत्र्यदिन आणखी संस्मरणीय झाला.

