May 15, 2025

श्रीनगर- दहशतवादासाठी तुमच्या जमिनीचा वापर नको, हाच पाकिस्तानला संदेश आहे. दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही, अशा इशारा केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिला. ते श्रीनगरच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर सैनिकांशी बोलत होते. ऑपरेशन सिंदूरनंतर प्रथमच केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी श्रीनगरला भेट दिली. त्यांनी सैनिकांशी संवाद साधला. राजनाथ सिंह म्हणाले, भारत आता दहशतवाद सहन करणार नाही. शत्रूला त्याच्याच भाषेत उत्तर दिलं जाईल. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे संपूर्ण देशात संताप आहे. दहशतवाद्यांनी आमच्या लोकांना त्यांचा धर्म विचारु गोळ्या घातल्या. आम्ही त्यांचं कर्म पाहून त्यांना प्रत्युत्तर दिलं. ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरची कारवाई ही सर्वात मोठी कारवाई होती. या कृतीवरून सरकार केवळ कठोर निर्णय घेत नाही तर त्यांची अंमलबजावणीदेखील करत असल्याचं सिद्ध होते.

