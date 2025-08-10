रायसेन (भोपाळ) - "काही लोकांना ते जगाचे मालक असल्याचे वाटते. अशा लोकांना भारताचा विकास झाल्याचं पसंत पडत नाही", असा टोला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी थेट नाव न घेता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टोला लगावला. देशातील पहिल्या ग्रीनफील्ड रेल्वे कोचची निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाची आज पायाभरणी झाली. या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर एकूण ४० टक्के आयातकर लागू झाल्यानंतर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावर अप्रत्यक्षपणं भाष्य केलं. राजनाथ सिंह म्हणाले, "भारत ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची चर्चा आहे. अशा स्थितीत काही लोक भारताची खिल्ली उडवित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारत वेगानं प्रगती करत असल्याचं आज संपूर्ण जगानं स्वीकारलं आहे".
काही लोकांना विकासदर वाढल्यानं आनंद वाटत नाही- जनतेला संबोधित करताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतविरोधी भावना असलेल्या लोकांवर नाव न घेता टीका केली. ते म्हणाले, "भारताचा वेगानं होणारा विकास पाहून जगातील काही लोकांना आनंद वाटत नाही. आम्ही जगाचे मालक असताना भारताचा इतका वेगानं आणि कसा विकास होत आहे, असे त्यांना वाटतं. भारतात उत्पादन केलेल्या वस्तू इतर देशांच्या तुलनेत महाग होऊन जगात त्या उत्पादनांची खरेदी होऊ नये, असे वेगानं प्रयत्न होत आहेत".
भारत वेगानं प्रगती करत आहे. मी संपूर्ण विश्वासानं सांगत आहे, जगामध्ये कोणतीही ताकद भारताला सामर्थ्यवानी होण्यासाठी थांबवू शकत नाही-केंद्रीय संरक्षणमंत्री, राजनाथ सिंह
संरक्षण क्षेत्रात भारताची वाढतेय निर्यात- राजनाथ सिंह म्हणाले ''२०१४ मध्ये भारत संरक्षण क्षेत्रात केवळ ६०० कोटींची निर्यात करत होता. सध्या भारत २४ हजार कोटींची संरक्षण उत्पादने निर्यात करत आहे. भारत स्वयंपूर्ण होऊन संरक्षण उत्पादने घेत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात चांगले कार्य होत आहे. भारत हा आता सामान्य देश राहिला नाही. संपत्तीच्याबाबतीत भारताचा आघाडीच्या ४ देशांमध्ये समावेश आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार असल्याचं आम्ही सांगत असताना काही लोक हसत होते. मात्र, आता संपूर्ण जगानं हे मान्य केलं आहे".
