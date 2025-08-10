Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

"काही लोकांना जगाचे मालक असल्यासारखं वाटतं"- नाव न घेता राजनाथ सिंह यांचा ट्रम्प यांना टोला - RAJNATH SINGH ON DONALD TRUMP

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अमेरिकेनं लादलेल्या आयातकरावरून अमेरिकेच्या अध्यक्षांवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. भारताची कोणीही प्रगती थांबवू शकत नाही, असं त्यांनी ठामपणानं सांगितलं.

rajnath singh targets us president donald trump
राजनाथ सिंह यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 6:27 PM IST

1 Min Read

रायसेन (भोपाळ) - "काही लोकांना ते जगाचे मालक असल्याचे वाटते. अशा लोकांना भारताचा विकास झाल्याचं पसंत पडत नाही", असा टोला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी थेट नाव न घेता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टोला लगावला. देशातील पहिल्या ग्रीनफील्ड रेल्वे कोचची निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाची आज पायाभरणी झाली. या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर एकूण ४० टक्के आयातकर लागू झाल्यानंतर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावर अप्रत्यक्षपणं भाष्य केलं. राजनाथ सिंह म्हणाले, "भारत ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची चर्चा आहे. अशा स्थितीत काही लोक भारताची खिल्ली उडवित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारत वेगानं प्रगती करत असल्याचं आज संपूर्ण जगानं स्वीकारलं आहे".

राजनाथ सिंह यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका (Source- ETV Bharat Reporter)

काही लोकांना विकासदर वाढल्यानं आनंद वाटत नाही- जनतेला संबोधित करताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतविरोधी भावना असलेल्या लोकांवर नाव न घेता टीका केली. ते म्हणाले, "भारताचा वेगानं होणारा विकास पाहून जगातील काही लोकांना आनंद वाटत नाही. आम्ही जगाचे मालक असताना भारताचा इतका वेगानं आणि कसा विकास होत आहे, असे त्यांना वाटतं. भारतात उत्पादन केलेल्या वस्तू इतर देशांच्या तुलनेत महाग होऊन जगात त्या उत्पादनांची खरेदी होऊ नये, असे वेगानं प्रयत्न होत आहेत".

राजनाथ सिंह यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका (Source- ETV Bharat Reporter)

भारत वेगानं प्रगती करत आहे. मी संपूर्ण विश्वासानं सांगत आहे, जगामध्ये कोणतीही ताकद भारताला सामर्थ्यवानी होण्यासाठी थांबवू शकत नाही-केंद्रीय संरक्षणमंत्री, राजनाथ सिंह

संरक्षण क्षेत्रात भारताची वाढतेय निर्यात- राजनाथ सिंह म्हणाले ''२०१४ मध्ये भारत संरक्षण क्षेत्रात केवळ ६०० कोटींची निर्यात करत होता. सध्या भारत २४ हजार कोटींची संरक्षण उत्पादने निर्यात करत आहे. भारत स्वयंपूर्ण होऊन संरक्षण उत्पादने घेत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात चांगले कार्य होत आहे. भारत हा आता सामान्य देश राहिला नाही. संपत्तीच्याबाबतीत भारताचा आघाडीच्या ४ देशांमध्ये समावेश आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार असल्याचं आम्ही सांगत असताना काही लोक हसत होते. मात्र, आता संपूर्ण जगानं हे मान्य केलं आहे".

हेही वाचा-

  1. "...तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही"; डोनाल्ड ट्रम्प यांची आडमुठी भूमिका
  2. "...तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही"; डोनाल्ड ट्रम्प यांची आडमुठी भूमिका

रायसेन (भोपाळ) - "काही लोकांना ते जगाचे मालक असल्याचे वाटते. अशा लोकांना भारताचा विकास झाल्याचं पसंत पडत नाही", असा टोला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी थेट नाव न घेता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टोला लगावला. देशातील पहिल्या ग्रीनफील्ड रेल्वे कोचची निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पाची आज पायाभरणी झाली. या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर एकूण ४० टक्के आयातकर लागू झाल्यानंतर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावर अप्रत्यक्षपणं भाष्य केलं. राजनाथ सिंह म्हणाले, "भारत ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची चर्चा आहे. अशा स्थितीत काही लोक भारताची खिल्ली उडवित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारत वेगानं प्रगती करत असल्याचं आज संपूर्ण जगानं स्वीकारलं आहे".

राजनाथ सिंह यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका (Source- ETV Bharat Reporter)

काही लोकांना विकासदर वाढल्यानं आनंद वाटत नाही- जनतेला संबोधित करताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतविरोधी भावना असलेल्या लोकांवर नाव न घेता टीका केली. ते म्हणाले, "भारताचा वेगानं होणारा विकास पाहून जगातील काही लोकांना आनंद वाटत नाही. आम्ही जगाचे मालक असताना भारताचा इतका वेगानं आणि कसा विकास होत आहे, असे त्यांना वाटतं. भारतात उत्पादन केलेल्या वस्तू इतर देशांच्या तुलनेत महाग होऊन जगात त्या उत्पादनांची खरेदी होऊ नये, असे वेगानं प्रयत्न होत आहेत".

राजनाथ सिंह यांची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका (Source- ETV Bharat Reporter)

भारत वेगानं प्रगती करत आहे. मी संपूर्ण विश्वासानं सांगत आहे, जगामध्ये कोणतीही ताकद भारताला सामर्थ्यवानी होण्यासाठी थांबवू शकत नाही-केंद्रीय संरक्षणमंत्री, राजनाथ सिंह

संरक्षण क्षेत्रात भारताची वाढतेय निर्यात- राजनाथ सिंह म्हणाले ''२०१४ मध्ये भारत संरक्षण क्षेत्रात केवळ ६०० कोटींची निर्यात करत होता. सध्या भारत २४ हजार कोटींची संरक्षण उत्पादने निर्यात करत आहे. भारत स्वयंपूर्ण होऊन संरक्षण उत्पादने घेत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर करण्याचा निश्चय केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात चांगले कार्य होत आहे. भारत हा आता सामान्य देश राहिला नाही. संपत्तीच्याबाबतीत भारताचा आघाडीच्या ४ देशांमध्ये समावेश आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होणार असल्याचं आम्ही सांगत असताना काही लोक हसत होते. मात्र, आता संपूर्ण जगानं हे मान्य केलं आहे".

हेही वाचा-

  1. "...तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही"; डोनाल्ड ट्रम्प यांची आडमुठी भूमिका
  2. "...तोपर्यंत भारतासोबत कोणतीही व्यापार वाटाघाटी होणार नाही"; डोनाल्ड ट्रम्प यांची आडमुठी भूमिका

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJNATH SINGH ON DONALD TRUMPRAJNATH INDIRECTLY REPLIED TRUMPRAJNATH SINGH MADHYA PRADESH VISITBRAHMA PROJECT BHOOMIPUJAN RAISENRAJNATH SINGH ON DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.