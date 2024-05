ETV Bharat / bharat

खाणीत लिफ्ट कोसळल्यानं 11 जण हजार फुटांवर अडकले, 3 जणांची सुटका - Rajasthan Lift Collapse News

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 15, 2024, 8:21 AM IST | Updated : May 15, 2024, 9:10 AM IST

Rajasthan Lift Collapse News ( Source- ANI )

घटनास्थळी मदतकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter) जयपूर- कोलिहान कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एक दक्षता पथक तांब्याच्या खाणीतील कामाच्या पाहणीसाठी खाणीत गेले होते. तपासणी करून ते परत येत असताना अचानक लिफ्टची दोरी तुटली. त्यामुळे ते शंभर मीटर खोलवर खाणीत अडकले. मंगळवारी रात्री 8.10 वाजता खाणीतून बाहेर पडताना लिफ्टची साखळी तुटली. त्यानंतर 14 अधिकारी हे खाणीत 1875 फूट खोलवर अडकले. रात्री त्यांच्यासाठी औषधी आणि अन्नाची पाकिटे पाठवण्यात आली. खाण लिफ्टमध्ये अडकलेल्या लोकांमध्ये कोलकाता येथील दक्षता पथक आणि केसीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता. कोणतीही जीवितहानी नाही-खाणीत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी डॉक्टरांसह अनेक रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. भाजपाचे आमदार धर्मपाल गुर्जर म्हणाले, "मी निवडणूक प्रचारासाठी हरियाणात गेलो होतो. पण दुर्घटनेची ही माहिती मिळाल्यानंतर मी तात्काळ येथे आलो. मी सर्वांना बोलावून संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला. मी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावले आहे. येथे 6-7 रुग्णवाहिका उभ्या आहेत. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही." 11 जणांना वाचवण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरू- बचाव कार्यात गुंतलेल्या पथकांनी खाणीत अडकलेल्या तिघांना सुखरूप बाहेर काढले. कंपनीचे उपमहाव्यवस्थापक ए. के. शर्मा, व्यवस्थापक प्रीतम सिंग आणि हरसीराम यांना कोलिहान खाणीतून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. वैद्यकीय पथकाचे प्रमुख डॉ. महेंद्र सैनी आणि डॉ. प्रवीण शर्मा यांनी याला दुजोरा दिला. दुर्घटनेतून सुटका केलेल्या तिघांना जयपूर रुग्णालयात हलविण्यात आले. 11 जणांना वाचवण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत बचावकार्याची माहिती दिली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, " खेत्री, झुंझुनू येथील हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेडच्या कोलिहान खाणीत लिफ्टची दोरी तुटल्यानं दुर्घटना झाली. लिफ्टमध्ये अडकलेल्या लोकांना शक्य ती सर्व मदत आणि आरोग्य सुविधा पुरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत." आशियातील सर्वात मोठी तांब्याची खाण- झुंझुनू जिल्ह्यातील खेत्री ही तांब्याची खाण आशियातील सर्वात मोठी तांब्याची खाण म्हणून ओळखली जाते. लिफ्ट कोसळल्यानंतर जिल्हाधिकारी नीमकथाना शरद मेहरा, एसपी प्रवीणकुमार नायक नुनवत, सीएमएचओ विनय गहलावत पोलीस जप्ते यांच्यासह घटनास्थळी पोहोचले आहेत. आमदार धरमपाल गुर्जर आणि एसडीएम सविता शर्माही घटनास्थळी उपस्थित आहेत.

घटनास्थळी मदतकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter) जयपूर- कोलिहान कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एक दक्षता पथक तांब्याच्या खाणीतील कामाच्या पाहणीसाठी खाणीत गेले होते. तपासणी करून ते परत येत असताना अचानक लिफ्टची दोरी तुटली. त्यामुळे ते शंभर मीटर खोलवर खाणीत अडकले. मंगळवारी रात्री 8.10 वाजता खाणीतून बाहेर पडताना लिफ्टची साखळी तुटली. त्यानंतर 14 अधिकारी हे खाणीत 1875 फूट खोलवर अडकले. रात्री त्यांच्यासाठी औषधी आणि अन्नाची पाकिटे पाठवण्यात आली. खाण लिफ्टमध्ये अडकलेल्या लोकांमध्ये कोलकाता येथील दक्षता पथक आणि केसीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता. कोणतीही जीवितहानी नाही-खाणीत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी डॉक्टरांसह अनेक रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत. भाजपाचे आमदार धर्मपाल गुर्जर म्हणाले, "मी निवडणूक प्रचारासाठी हरियाणात गेलो होतो. पण दुर्घटनेची ही माहिती मिळाल्यानंतर मी तात्काळ येथे आलो. मी सर्वांना बोलावून संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला. मी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावले आहे. येथे 6-7 रुग्णवाहिका उभ्या आहेत. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही." 11 जणांना वाचवण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरू- बचाव कार्यात गुंतलेल्या पथकांनी खाणीत अडकलेल्या तिघांना सुखरूप बाहेर काढले. कंपनीचे उपमहाव्यवस्थापक ए. के. शर्मा, व्यवस्थापक प्रीतम सिंग आणि हरसीराम यांना कोलिहान खाणीतून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. वैद्यकीय पथकाचे प्रमुख डॉ. महेंद्र सैनी आणि डॉ. प्रवीण शर्मा यांनी याला दुजोरा दिला. दुर्घटनेतून सुटका केलेल्या तिघांना जयपूर रुग्णालयात हलविण्यात आले. 11 जणांना वाचवण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत बचावकार्याची माहिती दिली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, " खेत्री, झुंझुनू येथील हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेडच्या कोलिहान खाणीत लिफ्टची दोरी तुटल्यानं दुर्घटना झाली. लिफ्टमध्ये अडकलेल्या लोकांना शक्य ती सर्व मदत आणि आरोग्य सुविधा पुरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत." आशियातील सर्वात मोठी तांब्याची खाण- झुंझुनू जिल्ह्यातील खेत्री ही तांब्याची खाण आशियातील सर्वात मोठी तांब्याची खाण म्हणून ओळखली जाते. लिफ्ट कोसळल्यानंतर जिल्हाधिकारी नीमकथाना शरद मेहरा, एसपी प्रवीणकुमार नायक नुनवत, सीएमएचओ विनय गहलावत पोलीस जप्ते यांच्यासह घटनास्थळी पोहोचले आहेत. आमदार धरमपाल गुर्जर आणि एसडीएम सविता शर्माही घटनास्थळी उपस्थित आहेत.

Last Updated : May 15, 2024, 9:10 AM IST