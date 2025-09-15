ETV Bharat / bharat

रायपूर न्यूड पार्टी : पार्टीच्या आयोजकांसह 7 जणांना अटक, महिला आयोगाने घेतली गंभीर दखल

रायपूर न्यूड पार्टी प्रकरणात 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे. छत्तीसगड महिला आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली असून रायपूर पोलिसांना दररोज अहवाल पाठवण्याचे निर्देश दिलेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 7:56 PM IST

रायपूर (छत्तीसगड) - शहरात कथित न्यूड पार्टी आयोजित करून सोशल मीडियावर त्याचे आमंत्रण पाठवल्याप्रकरणी पोलिसांनी ७ जणांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये न्यूड पार्टीचा आयोजक, सोशल मीडिया प्रमोटर आणि डिजिटल प्रमोटर यांचा समावेश आहे.

आयोजक संतोष जेवानी - रायपूर न्यूड पार्टी आयोजत केलेल्या प्रकरणाला आता पोलिसांनी कडक पद्धतीनं हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. पोलिसांनी न्यूड पार्टी प्रकरणात आज 15 सप्टेंबर पर्यंत सात जणांना अटक केली आहे. या आरोपींमध्ये आयोजक संतोष जेवानी आणि अजय महापात्रा, एसएस फार्म्स हाऊसचे मालक संतोष गुप्ता, सोशल मीडिया प्रमोटर अवनीश गंगवानी, डिजिटल प्रमोटर जेम्स बॅक, दीपक सिंग आणि देवेंद्र कुमार यांचा समावेश आहे.

माहिती देताना छत्तीसगड महिला आयोगाच्या अध्यक्षा (ETV Bharat)

तेलीबंधा पोलीस आणि सायबर पोलिसांनी सोशल मीडियावर न्यूड पार्टी आमंत्रण प्रकरणी कारवाई केली. रविवारी संध्याकाळी ७ जणांना अटक केली. - लाल उमेद सिंग, एसपी रायपूर

रायपूर न्यूड पार्टीवर महिला आयोगाची कडक कारवाई - छत्तीसगड राज्य महिला आयोगानंही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा किरणमयी नायक यांनी रविवारी स्वतःहून या कथित न्यूड पार्टीची दखल घेतली आणि रायपूर पोलिसांना आयोजक, प्रायोजक तसंच आमंत्रण पाठवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी दोन दिवसांत महिला आयोगाला प्राथमिक अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. शेवटचा आरोपी अटक होईपर्यंत आयोगाला दररोज प्रगती अहवाल पाठवण्याचे आदेश त्यांनी एसपींना दिले.

समाज आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला - डॉ. नायक म्हणाल्या की, अशा घटना समाजाच्या प्रतिष्ठेविरुद्ध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहेत. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, कोणत्याही परिस्थितीत दोषींना सोडलं जाणार नाही आणि यात सहभागी असलेल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सर्वांच्यावर कारवाई केली जाईल. किरणमयी नायक म्हणाल्या, "हे घृणास्पद कृत्य आहे. महिलांना नग्न पार्टीत सहभागी होण्यासाठी सोशल मीडियावर जाहिराती दिल्या जात आहेत. याद्वारे महिलांचं शोषण करण्याचा कट आहे. यात निश्चितच एक मास्टरमाइंड असेल, जो अशा पार्टीच्या नावाखाली महिलांचं शोषण करेल. छत्तीसगडमध्ये, मणिपूरमध्ये घडलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती करण्याचा हा प्रयत्न आहे."

प्रकरण कसं उघडकीस आले - काही दिवसांपूर्वी रायपूर शहरात कथित नग्न पार्टी आयोजित करण्याची माहिती सोशल मीडियाद्वारे समोर आली. या पार्टीसाठी ऑनलाइन आमंत्रणे उघडपणे पाठवण्यात आली होती असं सांगण्यात आलं. ही घटना उघडकीस येताच समाजातील विविध घटकांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला. प्रकरण वाढत असताना, महिला आयोगाने त्याचं गांभिर्य लक्षात घेतलं आणि स्वतःहून याची दखल घेतली. छत्तीसगड सारख्या तुलनेनं कमी प्रगत राज्यात असे प्रकार घडत असल्यानं सर्वत्र आश्चर्च व्यक्त करण्यात येत आहे.

