राहुल गांधींना जीवे मारण्याची धमकी दिल्यानं काँग्रेसचा भाजपावर निशाणा; अमित शाह यांना लिहिलं पत्र

राहुल गांधी यांना जीवे मारण्याच्या धमकीमुळे काँग्रेस संतापली आहे. हे विरोधी पक्षनेत्याला गप्प करण्याचं षड्यंत्र असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. तर संबंधित नेत्यावर गुन्हा दाखल झालाय.

Threat to Rahul Gandhi
संग्रहित-राहुल गांधी (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2025 at 6:25 PM IST

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींबद्दल माजी अभाविप नेत्यानं केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून काँग्रेसनं भाजपासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधला. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना मिळालेल्या जीवे मारण्याच्या धमकीबाबत काँग्रेसनं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. केरळ काँग्रेस प्रदेश कमिटीनं तक्रार केल्यानंतर केरळमधील प्रेममंगलम पोलिसांनी अभाविपच्या माजी प्रदेशाध्यक्षावर गुन्हा दाखल केला.

काँग्रेसने सोमवारी म्हटलं, जे वैचारिक लढाईत हरत आहेत, त्यांची वैचारिक चोरी उघड झाली आहे. ते विरोधी पक्षनेत्याला गप्प करण्यासाठी षड्यंत्र करत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची असलेल्या विद्यार्थी संघटनेच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे (ABVP) माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रिंटू महादेव यांनी राहुल गांधींना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यावर काँग्रेसचे मीडिया आणि प्रसिद्धी विभाग प्रमुख पवन खेरा यांनी भाजपावर आरोप केला. ते म्हणाले, भाजपाच्या प्रवक्त्यानं वृत्तवाहिनीवर बोलताना राहुल गांधींच्या छातीत गोळी मारण्याचा उल्लेख केला. मात्र, भाजपा प्रवक्त्याच्या विधानावर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

राहुल गांधींना धमकी दिल्यानं काँग्रेसचा संताप -पवन खेरा म्हणाले, सीआरपीएफनं यापूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना राहुल गांधींच्या सुरक्षेबाबत पत्र लिहिले होते. ते लीक केले होते. मग त्यांच्या सुरक्षेचं राजकारण का केले जात आहे? असे वातावरण का निर्माण केले जात आहे?

षड्यंत्राचा संशयपवन खेरा म्हणाले, मला षड्यंत्राचा संशय येत आहे. हे कट कोण रचत आहे? हेच लोक वैचारिक लढाई हरत आहेत. त्यांच्याकडे विरोधी विचारांना पराभूत करण्यासाठी विचारांची शस्त्रे नाहीत. खरा कट उघड झाला. पुढे खेरा म्हणाले, आधी तुम्ही (भाजपा) राहुल गांधींना शिवीगाळ करून गप्प करण्याचा प्रयत्न होते. आता तुम्ही त्यांना गोळ्या घालण्याची धमकी देत ​​आहात."

काँग्रेसची भाजपावर टीका-राहुल गांधींनी भाजपावर केलेल्या मत चोरीच्या आरोपांचा संदर्भ देत म्हटले आहे. तुम्ही (भाजपा) हे सत्य पचवू शकत नाही. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे लोकांचं वेधलं जात आहे. तुमची चोरी रंगेहाथ पकडली गेली आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे, तुमची वेळ संपली आहे.

गांधींना गप्प करण्यासाठी कट-जेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे लोक भारताच्या विचारसरणीला पराभूत करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा त्यांचे कार्यकर्ते हिंसाचाराचा अवलंब करतात. त्यामुळे गोडसेनं महात्मा गांधींची हत्या केली. पुढे पवन खेरा म्हणाले, भाजपा वैचारिक लढाई हरत असताना त्यांचे प्रवक्ते आणि नेते राहुल गांधींना मारण्याची धमकी देत ​​आहेत. लाखो गरीब, उपेक्षित आणि असुरक्षित घटकांचा आवाज दाबण्यासाठी कट रचला जात आहे. राहुल गांधींना गप्प करण्यासाठी कट रचला जात आहे.

नागरिकांच्या मूलभूत सुरक्षा हमींनाही बसलाय धोका- भाजपा नेत्याच्या वादग्रस्त विधानांवर काँग्रेसनं गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी असा दावा केला की, महादेव हे भाजपचे प्रवक्ते आहेत. त्यांनी एका मल्याळम वाहिनीवरील टेलिव्हिजन चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांच्या छातीत गोळी मारली जाईल, असे विधान केले. वेणुगोपाल म्हणाले, सत्ताधारी पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्यानं केलेल्या अशा विषारी शब्दांमुळे राहुल गांधी यांचं जीवन धोक्यात आलं आहे. परंतु विरोधी पक्षाच्या नेत्याला तर सोडाच संविधान, कायद्याचे राज्य आणि प्रत्येक नागरिकांच्या मूलभूत सुरक्षा हमींनाही धक्का बसला आहे.

