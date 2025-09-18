ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी पत्रकार परिषद : कर्नाटकात मतचोरी, महाराष्ट्रातील राजुऱ्यात वाढवली 'इतकी' मतं; राहुल गांधींचा खळबळजनक आरोप

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषदेत मोठा गौप्यस्फोट करणार असल्याचं स्पष्ट केलं. थोड्याच वेळात हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025

Updated : September 18, 2025 at 11:51 AM IST

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. कर्नाटक निवडणुकीत निवडणूक आयोगानं नावं वगळली असून याबाबत नावं वगळण्यात आलेल्या मतदारांना माहिती नसल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. "याचप्रकारची नावं महाराष्ट्रासह हरियाणा, उत्तरप्रदेशातही वगळण्यात आली आहेत. मात्र निवडणूक आयोग लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांना पाठिशी घालत आहे. महाराष्ट्रातील राजुऱ्यात 6850 मतं वाढवण्यात आली," असा गंभीर आरोपही राहुल गांधी यांनी यावेळी केला. थोड्याच वेळात हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

कर्नाटक सीआयडीनं पाठवलेल्या 18 पत्राला दिलं नाही उत्तर : कर्नाटकात झालेल्या निवडणुकीत मतचोरी करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार तथा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. याबाबत राहुल गांधी यांनी ज्यांची नावं वगळण्यात आली आहेत, अशा व्यक्तींना हजर केलं. यावेळी राहुल गांधी यांनी मतचोरी करण्यात आल्याच्या प्रकरणात कर्नाटक सीआयडीनं निवडणूक आयोगाला 18 पत्रं पाठवली आहेत. मात्र अद्यापही निवडणूक आयोगानं या पत्रांना कोणतंही उत्तर दिलं नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे लोकशाहीची हत्या करणाऱ्यांना पाठिशी घालत आहेत, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी यावेळी केला आहे.

महाराष्ट्रातील राजुरा मतदार संघात वाढण्यात आली मतं : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर मोठे गंभीर आरोप केले आहेत. कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात मतचोरी करण्यात आली आहे. या मतचोरीसारखीच मतचोरी महाराष्ट्रातील निवडणुकीत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील राजुरा मतदार संघात 6850 मतं वाढवण्यात आली आहेत, असा आरोप राहुल गांधी यांनी यावेळी केला. मतदार यादीत असलेली नावं ही सांकेतिक असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी यावेळी केला. कर्नाटकातील आळंदमध्येही अशाचप्रकारची मतचोरी करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एका आठवड्यात याबाबत उत्तर द्यावं, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

